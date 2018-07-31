В Одессе впервые выступил симфонический оркестр мирового класса «Orchestra of the Americas»

Два дня, 30 и 31 июля, под сводами Одесского национального академического театра оперы и балета звучала фантастическая музыка в исполнении талантливейших музыкантов, а у одесситов была редкая возможность насладиться ее звучанием. Симфонический оркестр мирового класса «Orchestra of the Americas» проводит Европейский тур, в который впервые включена и Украина. Это знаменательное событие прошло при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

В масштабном музыкальном проекте – принимают участие 110 лучших виртуозов оркестрового мастерства Америки и Европы. О его высоком уровне свидетельствует тот факт, что руководит проектом музыкант мирового класса знаменитый тенор Пласидо Доминго. Одаренных молодых музыкантов, представляющих 26 стран мира, отбирали путем жесткого конкурса. Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл, который вел первый концерт, это обычная американская практика.

«Orchestra of the Americas» существует уже семнадцать лет. Каждое лето коллектив проводит подготовку в одном из городов, а затем отправляется в мировое турне. Оркестр включает в свой состав музыкантов Аргентины, Бразилии, Мексики, Коста-Рики, США, Колумбии, Канады, Венесуэлы.

Но в этом году второй раз за историю оркестра подготовительная база была в Европе, в Польше. Поэтому впервые в его состав вошли европейские музыканты. Мало того, Посольство США в Украине предоставило грант для пяти украинских исполнителей, удостоенных чести участвовать в этих гастролях. В связи с этим в состав оркестра в этот раз вошли музыканты из Киева, Львова и, разумеется, Одессы. Лаура Морева и Алена Кондратьева – запомним эти имена.

Открывая концерт народный депутат Украины, почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов отметил:

Одесса – культурная столица Украины и всегда славилась талантами и музыкальными традициями. И я рад, что эти традиции продолжаются и поддерживаются сегодня. Из ста десяти музыкантов оркестра – две одесситки. Одной из них – Лауре Моревой всего пятнадцать лет! Гордится Одесса и Аленой Кондратьевой. В нашем городе ежегодно проводятся десятки фестивалей и сотни концертов, в которых принимает участие творческая молодежь. Не только профессионалы, но и аматоры, для которых такие конкурсы, как «Песни у моря», «Пою о тебе я, Одесса моя!» – становятся трамплином, стартовой площадкой в профессиональной музыкальной карьере. Как пример: талантливейший одессит, выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия» Игорь Онищенко пел на концертах в Горсаду. А сегодня он – солист Венской оперы, куда его пригласили петь, заключив контракт.

Дорогие друзья, искренне поздравляю Вас с началом этого поистине грандиозного, можно сказать, исторического события для Одессы, которое, я уверен, будет способствовать развитию музыкального искусства в нашем городе и в нашей стране. То, что Вы пришли сегодня на этот концерт, говорит о том, что Вы цените качественную музыку и у Вас прекрасный художественный вкус и что и само главное и - Вам небезразлична культурная жизнь нашего города.

Сполна насладитесь живой музыкой в исполнении лучших мастеров оркестра со всего мира и пусть этот концерт подарит Вам много положительных эмоций и незабываемых впечатлений! Творческого вдохновения нашим музыкантам!

Также на открытии концерта выступил председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский:

Радостно видеть сегодня такой полный зал. Это вселяет уверенность в то, что мы действительно культурная столица на долгие долгие года и века. И это не какой-нибудь рок концерт, а это классическая музыка, которая дарит нам то волшебство и трогает струны души каждого из нас.

Со времени Инаугурационного тура в 2002 году Оркестр стран Америки провёл более 350 концертов на различных сценах: от престижных концертных залов Европы, Северной и Южной Америки до площадок open-air, что не часто ассоциируется с симфонической музыкой.

Варшава, Краков, Львов, Киев, наконец, – Одесса. Далее следуют города Германии и Шотландии. Таков маршрут нынешнего, европейского тура.

Как приглашенный дирижер одесский американец, рожденный в Венесуэле, Хобарт Эрл делит дирижерский пульт с именитым Карлосом Мигуэлем Прието:

Я очень рад, что одесситы увидят за работой этого дирижера. Он впервые выступает в Украине. Наши дороги тоже никогда не пересекались, и вот выпал случай. Вы услышите стиль «Маракас» в исполнении ударников из Венесуэлы и Колумбии. Это настоящий латиноамериканский фейерверк. Как говорит Карлос Мигуэль.

Репетиции Хобарт Эрл вел на испанском языке, ведь семьдесят процентов оркестра – испаноязычные исполнители. У латиноамериканских струнников очень хорошая школа.

Как в Одессе есть знаменитая школа Петра Столярского, так в столице Венесуэлы – Каракасе – есть школа Эмиля Фридмана. Ее создал еврейский скрипач из Праги. Концертная программа потрясающая. Вы услышите североамериканские военные сочинения, написанные в 1944 году. Вы услышите прекрасные произведения Леонардо Бернстайна, столетие которого широко празднуется во всем мире. И в Украине впервые прозвучит музыка одного из самых известных латиноамериканских композиторов бразильца Эйтора Вилла-Лобоса. — говорит Хобарт Эрл.

Это, несомненно, самый яркий и грандиозный музыкальный проект этого года,– с гордостью признается председатель Оргкомитета проекта Татьяна Касько. – В нем принимает участие талантливая молодежь, которая несет своим исполнением в мир красоту и гармонию. Я уверена, что и в нашем городе, и в Украине намного больше талантов. Просто не все знали о проекте и приняли в нем участие. Всем им я желаю успехов.

Конечно, сыграться было сложно. Это вообще первый раз, когда я играю в оркестре. Было очень сложно. Но потом вот, как говорится: чем больше людей занимаются одним делом, тем сильнее эта энергетика победы, можно так сказать. И поэтому меня как-то эта энергетика тоже захватила и все получилось в итоге. Я горжусь своим городом, своей страной. Впервые такое событие у нас на Украине. Это большая честь, честно скажу. — рассказывает скрипачка Лаура Морева – одесситка, которая впервые представляет наш город в этом масштабном проекте.

Основные идеи «Orchestra of the Americas» - укрепление межкультурных связей между Одессой и странами Северной и Южной Америки, продвижение роли образования и участие молодежи в искусстве, обмен музыкальными традициями разных стран.

Это особый опыт для меня. Я благодарен, что мне посчастливилось быть частью этого проекта. Просто возможность быть вместе людям из разных сфер жизни, культур, со своими особенностями и стремиться к общей цели - делать музыку. Это прекрасное чувство. — говорит кларнетист Рой Парк.

Это замечательный проект. Я когда о нем узнала, я была просто в полном восторге от того, что здесь встречаются люди из более чем двадцати стран в этом году. И музыка объединяет всех нас. Музыка - это самое мирное искусство, язык на котором все говорят, все понимают и все чувствуют. Вот это вот очень важно для меня! — поделилась Кристина Миллер, играет на рояле (Германия).

Я считаю, что это замечательная инициатива и уже много лет она продолжается. Я знаю многих этих музыкантов, поскольку я тоже живу в Америке, мне кажется это уже замечательная традиция у этого коллектива собираться на такие туры и здорово, что выбрались в Одессу - один из самых музыкальных и исторически важных центров мира поэтому это очень здорово. Особенно для скрипачей - это очень важный момент - приехать в Одессу. — говорит скрипач Дмитрий Берлинский.

В финале концерта в благодарность музыкантам за подаренный праздник от народного депутата Украины Сергея Кивалова на сцене вручили корзину цветов.

А завершился вечер – неожиданным сюрпризом – нестандартным выступлением оркестра.

Мне бы хотелось поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, который нашел время, приехал, поздравил, поддержал ребят, поддержал наших юных музыкантов, юные таланты в которых вы убедились уже сами. И это вдохновило их, и зал, и артистов на музыку, на симфонию, на гармонию мира. — рассказывает глава оргкомитета Татьяна Касько.

По мнению народного депутата Украины, отечественное искусство нуждается в поддержке, чтобы с каждым годом являть миру новые таланты.

Одесса всегда привлекала талантливых музыкантов, вокалистов, актёров и художников со всего мира и сегодняшнее мероприятие – лучшее тому подтверждение. И я хочу сказать, это очень важно, прежде всего, для укрепления культурных связей между нашим городом, странами Северной и Южной Америки, а также странами Европы.

Музыка – это очень сильное искусство, она не имеет языковых барьеров, и её одинаково понимают во всех странах и на всех континентах, это искусство несёт в себе очень важное объединяющее значение. Кроме того, это ещё и обмен музыкальными традициями. Очень важно, что есть такие люди, которые материально поддерживают такие мероприятия. Мой коллега Вадим Новинский, который сегодня, к сожалению, не смог быть на концерте, он непосредственно оказал помощь этим талантливым музыкантам. — отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Миссия оркестра состоит в том, чтобы дать возможность молодым музыкальным талантам громко заявить о себе на международной арене. Обмен музыкальными традициями и укрепление межкультурных связей, несомненно, – важная составляющая проекта. Недаром его девиз – Стремиться. Объединять. Преобразовывать.

А поклонники и ценители симфонической музыки на протяжении двух дней наслаждались не только привычной классикой, но и зажигательными латиноамериканскими этническими ритмами «Orchestra of the Americas».