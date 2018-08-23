Сергей Кивалов поздравил украинцев с Днём Независимости

Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю Вас с 27-й годовщиной Независимости Украины! Ровно 27 лет назад украинцы сделали свой выбор и на политической карте мира появилось новое независимое государство. 24 августа 1991 года состоялось без преувеличения эпохальное событие – Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря того же года наш народ подтвердил на всеукраинском референдуме. С первых лет своего существования молодое украинское государство начало делать уверенные шаги на пути развития и получило колоссальную международную поддержку – за очень короткий период нашу независимость признали более 130 стран мира, а 106 установили дипломатические отношения. Украина стала полноправным участником международных отношений, и о ней заговорили во всём мире. Конечно, поначалу было очень трудно, однако благодаря усилиям и плодотворной работе многих миллионов украинских граждан достаточно быстро удалось стабилизировать экономику и создать эффективный государственный аппарат. К сожалению, в последние годы Украина переживает самые сложные времена за всю историю своей независимости. Военные действия на Востоке Украины, затяжной политический и экономический кризис отбросили страну на годы назад и толкают наших сограждан на поиски лучшей жизни заграницу. Возрастающий внешний долг ставит под угрозу финансовую состоятельность и делает страну всё более зависимой от иностранных кредиторов. Именно поэтому мы должны осознать, что государственный суверенитет – это не просто статус, записанный в Конституции, а, прежде всего, – ответственность за будущее страны и её граждан. Первоочередная задача, стоящая сегодня перед нами – добиться мирного разрешения конфликта на Востоке и остановить отток граждан за рубеж. И лишь тогда, когда нам удастся это сделать, мы сможем выйти на положительную динамику роста в экономике и многих других сферах и стать по-настоящему независимыми – политически и экономически.

Верю, что здравый смысл восторжествует, и в нашей стране начнутся долгожданные перемены к лучшему. Пусть день, когда сбылась многовековая мечта украинского народа о независимом государстве станет началом нового этапа развития Украины, и с Божьей помощью на родной земле воцарится мир и спокойствие! – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.