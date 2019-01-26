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  • Дата: Сегодня, 12:23
Сегодня, 12:23

27 января во всем мире чтут память жертв Холокоста

Категория: Первая полоса / Новости

27 января во всем мире чтут память жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day), являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. Генассамблея ООН призвала государства, входящие в это объединение, разрабатывать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида.

Эта всемирная трагедия стала чёрной полосой в истории человечества. Фашистский режим выносил смертные приговоры целым народам и нациям – в концентрационных лагерях было уничтожено более 6 миллионов евреев, а вместе с ними и миллионы людей других национальностей. Спасаясь от коричневой чумы, люди были вынуждены бросать свои родные города и уезжать на чужбину. Многие навсегда потеряли связь со своими семьями, росли сиротами дети. В 60-ю годовщину освобождения узников концлагерей Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об установлении Международного дня памяти жертв Холокоста. Памятной датой было выбрано 27 января – день освобождения первого и самого большого гитлеровского концлагеря – Освенцима. В знак светлой памяти всех невинно убиенных ежегодно мы погружаемся в тишину и возносим молитву об упокоении их душ.
Молодое поколение должно знать о жестоких преступлениях фашизма, чтобы подобная античеловеческая идеология больше никогда не нашла поддержку ни в одной стране мира,
– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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