Добро пожаловать на День открытых дверей в Национальный университет «Одесская юридическая академия»!

16 февраля 2019 года Национальный университет «Одесская юридическая академия» снова распахнет свои двери перед школьниками и их родителями.

Поступление в университет – это очень ответственный шаг, ведь именно в этот момент происходит выбор не только места обучения, но и своей будущей профессии, своего будущего жизненного пути.

День открытых дверей позволит Вам:

- узнать о деталях поступления и обучения;

- познакомиться с руководством и профессорско-преподавательским составом НУ «ОЮА»;

- увидеть презентации факультетов и институтов;

- задать вопросы о НУ «ОЮА», которые вас интересуют;

- оценить достоинства материально-технической базы;

- получить сведения об актуальных образовательных программах, реализуемых в университете;

- ознакомиться со специализированной аудиторией автоматизированного рабочего места следователя, детектива и процессуального руководителя (прокурора);

- ознакомиться с учебным стрелковым тиром НУ «ОЮА»

- посетить Музей редкой книги, Научную библиотеку, Музей оружия, зал судебных заседаний, Центр тестирования на полиграфе, современный IT-центр, Центр кибербезопасности и информационных технологий.

День открытых дверей пройдет 16 февраля в 11:00 по адресу: г. Одеса, ул. Академическая, 2, актовый зал (2-й этаж). За дополнительной информацией обращайтесь в приемную комиссию университета по телефону: (048) 719-88-00, или электронной почте: press@onua.edu.ua.

Также все подробности на официальном сайте университета http://onua.edu.ua

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