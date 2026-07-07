В самом центре Одессы, по адресу ул. Морская, 8А, уже несколько лет продолжается конфликт между жильцами многоквартирного дома и лицами, связанными с реализацией строительного проекта.

По мнению жителей, речь идет не просто о хозяйственном споре, а о вопросах безопасности сотен людей.

Недавно Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета провело комиссионное обследование объекта.

Результаты обследования вызывают серьезные вопросы.

Комиссией официально установлен факт существования надстроенных 14-го и 15-го этажей над существующим жилым домом.

Также установлено, что на этих этажах расположены квартиры №66Б, 66Б/1, 80/81, 82 и 83.

При этом в официальном ответе Управления указано, что:

* в Реестре строительной деятельности отсутствует информация о документах, дающих право на строительство указанных объектов;

* отсутствуют сведения о принятии этих объектов в эксплуатацию;

* отсутствуют сведения о предоставлении градостроительных условий и ограничений для проектирования этих помещений;

* коммунальное предприятие БТИ сообщает, что техническая инвентаризация этих помещений не проводилась.

Кроме того, комиссионным обследованием зафиксирована реконструкция уровней -1 и -2 путем демонтажа части железобетонной стены с приспособлением помещений под паркинг.

По мнению представителей ОСББ, подобные изменения могли повлиять на конструктивную схему здания и требуют независимой инженерной оценки.

Несмотря на выявленные обстоятельства, Управление государственного архитектурно-строительного контроля сообщает, что в условиях действия военного положения его полномочия по проведению внеплановых проверок существенно ограничены постановлением Кабинета Министров №303.

Иными словами, государственный орган фактически подтверждает наличие ряда выявленных обстоятельств, однако указывает на ограничения законодательства, препятствующие проведению полноценной проверки по обращению юридического лица.

Жители дома уже направили обращения в Министерство развития громад и территорий Украины, ДИАМ, правоохранительные органы, прокуратуру и другие государственные учреждения.

По информации ОСББ, по отдельным обстоятельствам уже открыты уголовные производства.

Сегодня жители ожидают ответа на несколько ключевых вопросов.

* Кто и на каком основании разрешил строительство дополнительных этажей?

* Где разрешительная документация?

* Почему отсутствуют сведения о вводе объектов в эксплуатацию?

* Почему отсутствует техническая инвентаризация помещений?

* Кто должен проверить влияние выполненных работ на безопасность всего дома?

* Почему государственные органы фиксируют выявленные обстоятельства, но не могут провести полноценный контроль?

Это уже не частный конфликт соседей.

Это вопрос соблюдения строительного законодательства, безопасности жителей и эффективности государственного контроля.

Если изложенные обстоятельства подтвердятся в полном объеме, речь может идти об одном из самых резонансных строительных кейсов Одессы последних лет.