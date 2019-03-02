Народные депутаты встретились с членами обкома профсоюза работников образования, переселенцами и многодетными семьями

В Доме ученых народные депутаты Украины Сергей Кивалов и Вадим Новинский встретились с представителями Одесского областного комитета профсоюза работников образования и науки Украины. Сергей Кивалов отметил, что в государстве ведётся политика, направленная на сокращение количества высших учебных заведений. Так, в ближайшее время планируется закрыть 70 вузов страны, что может уничтожить систему высшего образования в том виде, в котором ее создавали долгие годы.

Сегодня система образования Украины переживает очень сложные времена. Хочу подчеркнуть, что за реформу образования я не голосовал. Я сам работаю в образовательной сфере на протяжении нескольких десятков лет и знаю все проблемы, с которыми приходится сталкиваться, не понаслышке.

Педагоги поднимали болезненные для них проблемы. Например, повышение заработных плат сотрудникам учреждений высшего образования.

Что касается финансирования вузов, условий работы, завышенных требований к преподавательскому составу и одновременно неоправданно низких зарплат, то созданная в последние три года разбалансировка дает крайне негативные результаты. Ведь вдуматься – доцент вуза получает зарплату пять тысяч девятьсот гривен, старший лаборант, человек с высшим образованием – около четырех тысяч. Заработная плата лаборанта, методиста, специалиста, минимальная – это тот мизер, меньше которого уже просто нельзя платить, а зарплата начальников отделов кадров, юридического, заведующего аспирантуры и докторантуры, отдела повышения качества образования, директора обсерватории превышает минимальную буквально на каких-то сто гривен – на сегодняшний день на такие деньги невозможно прожить, при том, что рабочая нагрузка и степень ответственности на этих должностях просто огромные. Тогда как, скажем, судья Верховного Суда – более трехсот тысяч гривен в месяц. Такое положение недопустимо и должно быть исправлено.

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Политик принял во внимание эту проблему и направил депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о принятии неотложных мер, направленных на повышение должностных окладов научно-педагогических и научных работников высшихучебных заведений и научных учреждений.

На последнее наше обращение к депутатам откликнулся народный депутат Сергей Васильевич Кивалов. Вопрос касался повышения заработной платы работников высшей школе. Состоялась встреча и были сделаны определенные шаги для того, чтобы это повышение состоялось. И вот мы уже имеем с первого января повышение заработных плат на 10%. Кроме того, важно отметить, что наша областная организация очень тесно сотрудничает с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Международным гуманитарным университетом, Президентом которых является Сергей Васильевич.

- сказала заместитель председателя Одесского областного комитета профсоюза работников образования и науки Украины Любовь Корнийчук.

Ещё одна актуальная проблема в образовательной сфере в Украине – это развал системы профтехобразования - по всей стране закрываются профессионально-технические училища.

В нашей стране фактически уничтожена система профтехучилищ, а это недопустимо. Мы делаем все, чтобы их сохранить. Так, при Национальном университете «Одесская юридическая академия» продолжают успешно работать Высшее объединённое профессионально-техническое училище сферы услуг и Морское училище, из стен которых ежегодно выпускаются сотни специалистов среднего звена, и никто из них не остается без работы. На протяжении многих лет своей парламентской деятельности я боролся за сохранение образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста и эти старания не были напрасными – на сегодняшний день украинские колледжи продолжают выпускать младших специалистов.

– сказал Сергей Кивалов.

Кроме того, в этот день свои вопросы озвучили и переселенцы с Донбасса, которые входят в Общественный союз «Землячество Донбасс-Одесса» и находятся под опекой Всеукраинской коллегии людей с ограниченными возможностями «Социальная справедливость». В основном их волновали вопросы соцобеспечения.

Вынужденные переселенцы в один голос говорят о том, что государство полностью самоустранилось от помощи временно перемещенным лицам. Они уехали из зоны конфликта не по своей воле. Они искали лучшей жизни в других местах. И сами обстоятельства вынудили приехать сюда. Государство их не смогло защитить. В бюджете не выделяются средства для строительства социального жилья. Все живут и устраиваются кто как сможет добиться. Многие же не могут вернуть то, что было у них в зоне конфликта. У них нет такого достатка, чтобы они приехали и покупали себе жилье, где-то трудоустраивались. Поэтому они находятся один на один со своими проблемами.

- подчернил народный депутат Украины Вадим Новинский.

В то же время Сергей Кивалов отмечает, что статус временно перемещенных лиц в Украине имеют более полутора миллионов человек, при этом многие из них пенсионеры. Именно поэтому в Одессе на базе Юридической клиники был создан и успешно действует Антикризисный центр правовой помощи переселенцам. За время существования центра был направлен 1000000 гривен в Центральный военный клинический госпиталь города Одессы, где проходят лечение граждане, пострадавшие в результате боевых действий на Востоке Украины.

Мы будем прилагать все возможные усилия, чтобы помочь перемещенным лицам в полном восстановлении прав, а это, конечно, в том числе и права на полноценное получение пенсий и пособий. Мною был направлен депутатский запрос Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману «О недопущении нарушения прав внутренне перемещенных лиц на пенсии и социальных выплатах. Мы не забываем и о детях переселенцев, у которых война забрала нормальное детство. Вынужденный переезд, смена обстановки, материальные проблемы в семье – всё это негативным образом сказывается на психике ребёнка, такие дети часто замыкаются в себе и чтобы хоть немного сгладить последствия этого огромнейшего стресса мы на базе университета регулярно организовываем различные утренники для таких детей. Вынужденные переселенцы не виноваты, что на их родную землю пришла война, они такие же, как и мы жители Украины и принимая их в нашем городе, мы должны по максимуму интегрировать их в общество, чтобы они не ощущали себя чужими, никому не нужными, а наоборот - чувствовали себя в Одессе, как дома.

– сказал Сергей Кивалов.

Также благодаря помощи народного депутата молодые люди смогли получить достойное обучение и поступить в вуз. Отметим, что было также предоставлено социальное общежитие более чем 650 переселенцам и их семьям, на уровне Министерства образования и науки был решен вопрос о выделении нескольких бюджетных мест для возможности дальнейшего обучения нескольких переселенцев среди учебного года.

Всего годы, начиная с 2014 года, мы сотрудничаем с Сергеем Киваловым, Одесской юридической академией. За все это время мы ни разу не получили отказа ни в одном вопросе, по которому обращались. За 2 дня до первого сентября в Юракадемию на обучение были зачислены студенты. Без поддержки Сергея Васильевича это невозможно было сделать. Кроме того, студенты университета приезжали в Фонтанку, организовывали субботник и помогали переселенцам благоустраивать территорию, где они проживают.

- прокомментировал правозащитник, координатор по эвакуации вынужденных переселенцев Георгий Блощица.

На встрече с народными депутатами также присутствовали представители Совета многодетных семей Украины «Велика Родина», Одесского совета многодетных матерей, благотворительного фонда «Дорога к дому», под опекой которого находятся многодетные и малоимущие семьи, дети-сироты. Все их проблемы были услышаны, и они обязательно будут решены, говорят парламентарии. Только в этом году Сергей Кивалов направил десятки депутатских запросов, касающихся повышения социальных выплат при рождении ребенка, помощи одиноким матерям, обеспечения социальным жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, повышения размера государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям из таких семей, выделения средств на строительство социального жилья.

Таким образом, уверен народный депутат, наша страна сможет победить демографический кризис. А он, увы, пока, прогрессирует. По последним данным на 100 умерших украинцев рождается лишь 57.

И эта проблема – один из ключевых вызовов украинской власти.