Угроза морской отрасли: в украинских портах возникло двоевластие

«Два капитана» - теперь это не только роман Вениамина Каверина и многосерийный фильм по его мотивам, но и реальная ситуация, возникшая в украинских портах.
В конце февраля моряков ошеломило ноу-хау. В «довесок» к нынешним капитанам, которые долгие годы выполняли свои обязанности и назначались Администрацией морских портов, появились другие – от Морской администрации Украины. На крупнейших стратегических предприятиях страны возникло двоевластие.
Капитан порта – это не формальная должность. Именно они оформляют приход-отход судна, проверяют судовые документы, руководят службой капитана порта, выдают документы морякам, запрещают или разрешают выход судов из гавани, они же собирают оплату за оформление захода и выхода.
Теперь же, когда у действующих опытных капитанов возникли конкуренты, судовладельцы не понимают, к кому именно обращаться, чтобы оформить необходимые разрешения. Новые капитаны наделены примерно такими же полномочиями, но при этом мало знакомы со спецификой морской отрасли – утверждают эксперты.
Вячеслав Кисловский, вице-президент Морской палаты Украины, таким образом комментирует сложившуюся ситуацию:
Критическая ситуация возникла не только в крупнейших портах страны – например, в порту Черноморска, но и в других украинских гаванях, всего их в стране 13. И, если фактическое двоевластие в украинских портах будет сохраняться, это негативно скажется на внешней торговле Украины. А ведь только в прошлом году через украинские порты на экспорт прошли рекордные 99 млн тонн грузов.
Глобальной проблемой считает двоевластие в портах народный депутат, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Поначалу оно повредит имиджу страны – судовладельцы, столкнувшись с ситуацией, просто перестанут заходить в наши торговые гавани. А вслед за этим автоматически снизятся объемы перевалки грузов – считает парламентарий.
Сергей Кивалов направил соответствующий депутатский запрос Премьеру Владимиру Гройсману. Он требует урегулировать ситуацию и искоренить намеренно созданную анархию в портах:
- предоставить разъяснения по поводу правомерности и целесообразности ликвидации подразделений «Службы капитанов морских портов Украины»;
- принять меры по урегулированию процедуры исполнения решения о передаче «Службы капитана морского порта» из состава Администрации морских портов Украины в состав Морской администрации;
- рассмотреть вопрос в пределах компетенции касательно сохранения надлежащего функционирования «Службы капитанов морских портов Украины»
Работники морской отрасли с момента возникновения проблемы буквально завалили всевозможные инстанции гневными письмами и обращениями – и Министерство, и суды. Но при этом понимают – только депутатские возможности Сергея Кивалова способны решить проблему.
Вячеслав Кисловский, Вице-президент Морской палаты Украины, это прекрасно понимает:
Еще одна проблема морской отрасли, на которую обращает внимание парламентарий – необоснованное повышение стоимости сертификации моряков. Чтобы получить необходимый пакет документов, выпускнику, к примеру, одесской Мореходки теперь придется заплатить минимум впятеро больше, чем раньше.
Вместо того, чтобы содействовать получению сертификатов, государство пытается нажиться на специалистах. Это провальная политика – убежден Сергей Кивалов:
Обращаюсь к премьер-Министру Украины с требованием в пределах компетенции установить государственный контроль по ценообразованию в сфере сертификации и дипломирования моряков.
Сергей Кивалов и Украинская морская партия последовательно занимаются решением проблем морской отрасли. Ранее нардеп добился снижения так называемых портовых сборов. Из-за завышенных тарифов иностранные суда обходили Украину и разгружались в соседних черноморских портах - к примеру, в России и Румынии. Благодаря принципиальной позиции парламентария проблема была решена.
Также благодаря вмешательству Сергея Кивалова из иранского плена удалось освободить украинского моряка Андрея Новичкова – его обменяли на гражданина Ирана, обвиненного в шпионаже. А в Юридической клинике при Юракадемии по инициативе нардепа создана рабочая группа по оказанию правовой помощи и защите прав моряков.