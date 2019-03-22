Угроза морской отрасли: в украинских портах возникло двоевластие

«Два капитана» - теперь это не только роман Вениамина Каверина и многосерийный фильм по его мотивам, но и реальная ситуация, возникшая в украинских портах.

В конце февраля моряков ошеломило ноу-хау. В «довесок» к нынешним капитанам, которые долгие годы выполняли свои обязанности и назначались Администрацией морских портов, появились другие – от Морской администрации Украины. На крупнейших стратегических предприятиях страны возникло двоевластие.

Капитан порта – это не формальная должность. Именно они оформляют приход-отход судна, проверяют судовые документы, руководят службой капитана порта, выдают документы морякам, запрещают или разрешают выход судов из гавани, они же собирают оплату за оформление захода и выхода.

Теперь же, когда у действующих опытных капитанов возникли конкуренты, судовладельцы не понимают, к кому именно обращаться, чтобы оформить необходимые разрешения. Новые капитаны наделены примерно такими же полномочиями, но при этом мало знакомы со спецификой морской отрасли – утверждают эксперты.

Вячеслав Кисловский, вице-президент Морской палаты Украины, таким образом комментирует сложившуюся ситуацию:

Перед конкурсом специально снизили квалификационные требования к морским капитанам. Уже не надо иметь 5 лет капитанского стажа, достаточно иметь два года и прочее. Мало того, в квалификационные требования, которые выдвигались капитанам портов, их основные функции - надзор и соблюдение Международной конвенции мореплавания – даже не входит в их компетенцию! Если ты хоть как-то знаешь закон о госслужбе, этого хватит для того, чтобы стать капитаном порта. Бизнес не даст правительству уничтожить державу. Так вот мы хотим сказать сейчас: бизнес не даст уничтожить морскую отрасль. А мы на пороге этого стоим.

Критическая ситуация возникла не только в крупнейших портах страны – например, в порту Черноморска, но и в других украинских гаванях, всего их в стране 13. И, если фактическое двоевластие в украинских портах будет сохраняться, это негативно скажется на внешней торговле Украины. А ведь только в прошлом году через украинские порты на экспорт прошли рекордные 99 млн тонн грузов.

Естественно, вопрос самой безопасности мореплавания. Когда действуют две параллельные структуры, когда не до конца решены вопросы реорганизации, когда не решены вопросы штата, это действительно негативно сказывается на реализации функций государства по обеспечению безопасности, - утверждает Борис Кормич, завкафедрой морского и таможенного права Юракадемии.

Глобальной проблемой считает двоевластие в портах народный депутат, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Поначалу оно повредит имиджу страны – судовладельцы, столкнувшись с ситуацией, просто перестанут заходить в наши торговые гавани. А вслед за этим автоматически снизятся объемы перевалки грузов – считает парламентарий.

Сергей Кивалов направил соответствующий депутатский запрос Премьеру Владимиру Гройсману. Он требует урегулировать ситуацию и искоренить намеренно созданную анархию в портах:

В некоторых морских портах сложилась ситуация, при которой с одной стороны остался капитан, который действует в составе «Администрации морских портов Украины», а с другой стороны - назначен новый капитан морского порта, который действует в составе Морской администрации. Ситуация, при которой в одном морском порту работают фактически два капитана, является недопустимой с точки зрения организации управления и обеспечения надлежащего контроля за безопасностью мореплавания. В связи с этим обращаюсь к Премьер-Министру Украины с требованием:

- предоставить разъяснения по поводу правомерности и целесообразности ликвидации подразделений «Службы капитанов морских портов Украины»;

- принять меры по урегулированию процедуры исполнения решения о передаче «Службы капитана морского порта» из состава Администрации морских портов Украины в состав Морской администрации;

- рассмотреть вопрос в пределах компетенции касательно сохранения надлежащего функционирования «Службы капитанов морских портов Украины» .

Работники морской отрасли с момента возникновения проблемы буквально завалили всевозможные инстанции гневными письмами и обращениями – и Министерство, и суды. Но при этом понимают – только депутатские возможности Сергея Кивалова способны решить проблему.

Вячеслав Кисловский, Вице-президент Морской палаты Украины, это прекрасно понимает:

Большое спасибо Украинской морской партии и лично ее руководителю, что он поддержал наши просьбы и требования наших коллег по скорейшей ликвидации ситуации, сложившейся с двумя капитанами в украинских портах.

Проблемы, на которые Сергей Васильевич в своем запросе обратил внимание, требуют скорейшего решения, - отмечает Борис Кормич, завкафедрой морского и таможенного права Юракадемии.

Еще одна проблема морской отрасли, на которую обращает внимание парламентарий – необоснованное повышение стоимости сертификации моряков. Чтобы получить необходимый пакет документов, выпускнику, к примеру, одесской Мореходки теперь придется заплатить минимум впятеро больше, чем раньше.

Вместо того, чтобы содействовать получению сертификатов, государство пытается нажиться на специалистах. Это провальная политика – убежден Сергей Кивалов:

С начала текущего года стоимость сертификатов повысилась впятеро и более. Например, базовый сертификат учебно-тренажерного центра, который осуществляет подготовку моряков, который ранее стоил 800 гривен, сегодня стоит уже 4200 гривен. В совокупности же общая стоимость пакета документов для моряков достигла 2-3 тысяч в долларовом эквиваленте. Вместе с тем, Украина во всём мире славится своими высококвалифицированными специалистами морского дела, которых впоследствии охотно принимают на работу на судна под различными флагами.

Обращаюсь к премьер-Министру Украины с требованием в пределах компетенции установить государственный контроль по ценообразованию в сфере сертификации и дипломирования моряков.

Сергей Кивалов и Украинская морская партия последовательно занимаются решением проблем морской отрасли. Ранее нардеп добился снижения так называемых портовых сборов. Из-за завышенных тарифов иностранные суда обходили Украину и разгружались в соседних черноморских портах - к примеру, в России и Румынии. Благодаря принципиальной позиции парламентария проблема была решена.

Также благодаря вмешательству Сергея Кивалова из иранского плена удалось освободить украинского моряка Андрея Новичкова – его обменяли на гражданина Ирана, обвиненного в шпионаже. А в Юридической клинике при Юракадемии по инициативе нардепа создана рабочая группа по оказанию правовой помощи и защите прав моряков.