В Одессе проходит масштабная реконструкция спортивного комплекса на 8-й станции Большого Фонтана

Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана является одной из самых популярных площадок на юге Украины, где проводятся различные виды соревнований – как всеукраинские, так и международные. Спорткомплекс был построен около 10 лет назад на месте, где собирались возвести 21-этажные дома. Высотные сооружения полностью перекрыли бы одесситам не только выход, но и вид на море. Но благодаря народному депутату Сергею Кивалову эта территория, которая по праву должна принадлежать одесситам, была отвоевана.

Для строительства спортивного комплекса не было задействовано ни копейки бюджетных средств. Все деньги были выделены из бюджета негосударственного вуза - Международного гуманитарного университета. Сегодня университет достаточно хорошо стал на ноги, и появилась возможность провести капитальный ремонт спортивной площадки – двух многофункциональных полей для игры в футбол, баскетбол, волейбол, а также теннисный корт. Ход работ проинспектировал лично Сергей Кивалов.

Сейчас дома, которые появились с левой стороны, дали усадку грунта. Из-за давления стала подниматься вода, поэтому сейчас надо идти по другому пути. Мы здесь делаем дренажную систему, которая будет улавливать подпочвенные воды на глубине 9-10 м. Дома надавили на склоны, поэтому мы укрепили склоны деревьями. Укрепили и другими сооружениями, а также сделали специальные отведения воды во время дождя и снега. Дренажная система будет служить на многие десятилетия.

- рассказал Сергей Кивалов.

В настоящее время работы по уплотнению грунта и установке дренажной системы полностью завершены. Бетонное основание укрепляется специальной сеткой, п после заливки выполняются деформационные швы, которые предотвратят дальнейшее смещение бетонных плит.

Уже произведена заливка прочного бетона под одним из полей и площадкой, где будут размещаться тренажеры. Здесь будет два поля – под мини-футбол и баскетбол. Также будет производиться реконструкция теннисного корта, реконструкция трибун, освещение и выложены дорожки хорошей плиткой по периметру.

- рассказал представитель компании-подрядчика Виталий Терлецкий.

Бетонную основу покроют специальным резиновым покрытием швейцарского производства фирмы Коника.

Это специальное покрытие для спортивных комплексов последнего поколения. Все площадки будут покрыты резиновой основой. Также будет выполнена замена ограждений и реконструкция трибун на более чем тысячу мест.

- добавил монтажник Андрей Хоменко.

По словам Сергея Кивалова, для покрытия был выбран именно такой материал, поскольку он отвечает требованиям международных стандартов для проведения международных соревнований.

Мы могли бы взять искусственную траву и менять ее каждые два года. Но мы не настолько богаты, поэтому взяли самое дорогое и самое качественное покрытие.

- отметил Сергей Кивалов.

Обновленные трибуны смогут уместить более тысячи человек. На тренажерной площадке установят современные отечественные тренажеры, со сменной нагрузкой, изготовленные по американской технологии, сертифицированной в Украине, которыми смогут пользоваться все желающие. По словам Сергея Кивалова, строительство велопешеходной Трассы здоровья, часть которой проходит по территории спорткомплекса, только увеличит его популярность. Ученый совет МГУ и Национального университета «Одесская юридическая академия» дали согласие на использование части земли вузов, чтобы спорткомплекс был доступен для всех одесситов.

Благодаря качественной подготовке специалистов наиболее востребованных профессий Международный гуманитарный университет пользуется популярностью не только среди граждан Украины, но и других государств. Здесь обучаются более 1000 иностранных студентов, которые, оплачивая обучение, инвестируют деньги в нашу страну. Все заработанные средства Международный гуманитарный университет вкладывает в развитие инфраструктуры, материальной базы и спортивных сооружений. На реконструкцию спорткомплекса уже потрачено более 10 млн гривен, но это еще не полная сумма.

Можно было бы эти деньги вывести за рубеж, как это практически все делают, кто не верит в свою страну. А мы в нее верим, поэтому мы и строим эти стадионы,клиники, колледжи, школу – все строим для граждан Одессы. Я считаю, что это самая лучшая инвестиция в будущее. Поэтому мы хотим, чтобы у нас было все самое красивое, самое лучшее. И у нас это получается.Вот буквально на днях в стенах Одесской юридической академии проходила коллегия Одесского областного управления спорта, на которой не раз было обращено внимание на огромную роль наших университетов в развитии спорта в городе и области. И я хочу сказать, что в последние годы действительно наблюдается стремительное развитие спортивной отрасли – в Одессу вернулись многие престижные соревнования, которые ранее проводились у нас, а затем на много лет по тем или иным причинам покинули наш город. Также с каждым годом все большее количество спортивных федераций обращаются с предложениями сотрудничества.

- добавил Сергей Кивалов.

Отметим, что спорткомплексы Одесской Юракадемии и МГУ включают борцовские, танцевальные, игровые, тренажёрные залы, волейбольные площадки, футбольные поля, площадки с тренажёрами на открытом воздухе и для занятий летними видами спорта. В структуре вузов есть спортобъекты, которые могут принять несколько тысяч зрителей одновременно. Здесь проводятся масштабные всеукраинские и международные соревнования. Данные площадки являются тренировочной базой целого ряда спортивных организаций. Открытие нового реконструированного спорткомплекса ожидается в мае.