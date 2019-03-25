В Одессе проходит масштабная реконструкция спортивного комплекса на 8-й станции Большого Фонтана

Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана является одной из самых популярных площадок на юге Украины, где проводятся различные виды соревнований – как всеукраинские, так и международные. Спорткомплекс был построен около 10 лет назад на месте, где собирались возвести 21-этажные дома. Высотные сооружения полностью перекрыли бы одесситам не только выход, но и вид на море. Но благодаря народному депутату Сергею Кивалову эта территория, которая по праву должна принадлежать одесситам, была отвоевана.
Для строительства спортивного комплекса не было задействовано ни копейки бюджетных средств. Все деньги были выделены из бюджета негосударственного вуза - Международного гуманитарного университета. Сегодня университет достаточно хорошо стал на ноги, и появилась возможность провести капитальный ремонт спортивной площадки – двух многофункциональных полей для игры в футбол, баскетбол, волейбол, а также теннисный корт. Ход работ проинспектировал лично Сергей Кивалов.
- рассказал Сергей Кивалов.
В настоящее время работы по уплотнению грунта и установке дренажной системы полностью завершены. Бетонное основание укрепляется специальной сеткой, п после заливки выполняются деформационные швы, которые предотвратят дальнейшее смещение бетонных плит.
- рассказал представитель компании-подрядчика Виталий Терлецкий.
Бетонную основу покроют специальным резиновым покрытием швейцарского производства фирмы Коника.
- добавил монтажник Андрей Хоменко.
По словам Сергея Кивалова, для покрытия был выбран именно такой материал, поскольку он отвечает требованиям международных стандартов для проведения международных соревнований.
- отметил Сергей Кивалов.
Обновленные трибуны смогут уместить более тысячи человек. На тренажерной площадке установят современные отечественные тренажеры, со сменной нагрузкой, изготовленные по американской технологии, сертифицированной в Украине, которыми смогут пользоваться все желающие. По словам Сергея Кивалова, строительство велопешеходной Трассы здоровья, часть которой проходит по территории спорткомплекса, только увеличит его популярность. Ученый совет МГУ и Национального университета «Одесская юридическая академия» дали согласие на использование части земли вузов, чтобы спорткомплекс был доступен для всех одесситов.
Благодаря качественной подготовке специалистов наиболее востребованных профессий Международный гуманитарный университет пользуется популярностью не только среди граждан Украины, но и других государств. Здесь обучаются более 1000 иностранных студентов, которые, оплачивая обучение, инвестируют деньги в нашу страну. Все заработанные средства Международный гуманитарный университет вкладывает в развитие инфраструктуры, материальной базы и спортивных сооружений. На реконструкцию спорткомплекса уже потрачено более 10 млн гривен, но это еще не полная сумма.
- добавил Сергей Кивалов.
Отметим, что спорткомплексы Одесской Юракадемии и МГУ включают борцовские, танцевальные, игровые, тренажёрные залы, волейбольные площадки, футбольные поля, площадки с тренажёрами на открытом воздухе и для занятий летними видами спорта. В структуре вузов есть спортобъекты, которые могут принять несколько тысяч зрителей одновременно. Здесь проводятся масштабные всеукраинские и международные соревнования. Данные площадки являются тренировочной базой целого ряда спортивных организаций. Открытие нового реконструированного спорткомплекса ожидается в мае.