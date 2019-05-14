«Партийные списки»: очередная обглоданная кость для народа

Рассказы некоторых заинтересованных политиков о благах пропорциональной системы выборов в Верховную Раду – из той же «оперы», что и обещания пятилетней давности о «жизни как в Европе уже завтра», «пенсиях по тысяче евро», «европейском медобслуживании» и прочих жизненных благах. Все так и вышло. Но не у всех. Точнее, вышло только у одного человека – президента страны. Он один безмерно обогатился, когда вся страна обнищала.

Но не о нем сейчас речь. А об очередной обглоданной, но сахарной косточке для нищего народа, который, по мнению агонизирующей власти, должен её схватить и грызть, со слезами умиления и благодарности.

Попытки практически уже ушедшей власти уничтожить мажоритарку и ввести исключительно пропорциональную систему выборов - банальная, не скрываемая афера. Цель – любой ценой сохранить власть. Но save as у них не пройдет. Эту власть, в самом оптимистичном сценарии, ждет окончательный и сокрушительный - delete. А скорее всего – скамья подсудимых. Ведь им мажоритарку точно не преодолеть! Представьте себе, что на округ приходят разные пашинские, парубии, луценки – те, кто лично виновен во всех тяготах, свалившихся на людей за последние пять лет! За них персонально проголосуют? Я думаю, их разорвут. Поэтому, партийные списки – единственный, хоть и призрачный, шанс просочиться опять в парламент и прикрыться там иммунитетом от справедливого возмездия и народного гнева.

Обществу не надо поддаваться на провокационные умничания разного рода экспертов о засевании округов гречкой, подкупом избирателей и прочим бредом. Они экспертят по всем СМИ, отрабатывая определенную линию и свою зарплату. У нас люди настолько разбираются в самых тонких хитросплетениях политики, настолько хорошо знают всех кандидатов, что никакими засеваниями их не собьёшь. Это я могу утверждать, как депутат - мажоритарщик с многолетним стажем.

Хочу напомнить, что уже была попытка в середине 2000 годов ввести абсолютную пропорциональную систему на парламентских выборах. В результате в «проходной части» списков популярных политических сил оказались водители, массажистки, охранники, домашняя прислуга, любовницы, помощники и родственники влиятельных богатых людей. Они купили себе определенное количество мест в списке и заполнили эти места по своему усмотрению. Хозяин – барин. Понятно, что эти новоиспеченные «депутаты» и близко не думали заниматься ни законотворчеством, ни парламентаризмом. Собственно, они и не умели. И от них этого никто не требовал и не ждал. Они, эти заполнители проплаченных мест – удобный безотказный механизм для протаскивания нужных олигархам законов, для торгов голосами и прочее. Это парламентский планктон, полностью управляемый кукловодами. Таким образом, олигархи сформировали ручной парламент. Иногда заполнителей разбавляли мелкие аферисты, перебегающие из одной фракции в другую (тоже не бесплатно) и «торгующие лицом» на телеканалах, озвучивая нужные месседжи.

Апофеозом неудачи абсолютной пропорциональной системы стали массовые и систематические «забеги-перебеги» народных депутатов- «пропорциональщиков» из одной фракции и партии в другую, из другой – в третью и далее, в зависимости от того где на данный момент больше платили и плотнее «закрывали глаза» на их лодырничество и злоупотребления. Неудачу пропорциональной избирательной системы в Украине признали даже апологеты «пропорциональной системы», чьими усилиями она была введена в Украине в 2005 году, например, журналист Юлия Мостовая.

Справедливости ради следует добавить, что этими изъянами грешили списки ныне известных парламентских партий, по которым формировалась половина (226 из 450) последних созывов Верховной Рады.

К счастью, вторая половина народных депутатов с 2011 года и до сих пор избирается в одномандатных округах (по «мажоритарке»), где люди хорошо знают кандидата, имеют возможность оценить его многолетний профессиональный и жизненный путь. Люди говорят с кандидатом вживую, а не слышат его из телевизора или знакомятся посредством бигборда. На округе хорошо знают своего кандидата, что он сделал для людей, как поступал, что создал, что построил, что и кого защитил, какую репутацию этим заслужил. В конце концов, как он и его семья живет, как воспитал детей, как относится к людям, с которыми живет вместе в одном городе и районе. А что люди знают о кандидатах из партийного списка? Они могут получить только рафинированную и дезодорированную информацию, выхолощенную партийными пиарщиками и преподнесенную избирателю в красивой обертке. Как правило, правдой в такой информации есть только дата рождения. Может это и несколько утрированно, но суть именно такова.

Есть и другая, не менее веская причина, не позволяющая полностью отказаться от мажоритарной избирательной системы на парламентских выборах.

Она состоит в том, что после ликвидации общего надзора прокуратуры, «депутат-мажоритарник» остался единственным защитником для людей в своем избирательном округе, к которому можно обратиться за защитой от несправедливости, преследования, злоупотреблений, невнимания местных и столичных чиновников всех мастей. Своего рода «народным трибуном». И я сейчас нисколько не преувеличиваю.

Эта функция народного депутата в Украине крайне важна для людей, для избирателей. И присуща она только мажоритарщику. Её невозможно реализовать со списочниками. Ведь в случае пропорциональной системы, само понятие округ нивелируется. Человек не знает, кто у него депутат. Вернее, не будет понятия «наш депутат». Если гражданину понадобится его персональная помощь, он должен будет обращаться ко всем по всем партийным спискам? Это превратится в трагедию «маленьких украинцев», о которых партии вспоминают лишь в короткий период избирательной кампании. На мажоритарке такой номер, конечно же, не пройдет. Если депутата пять лет на округе не видели, если он ничего полезного не сделал – не видеть ему больше Верховной Рады, как своих ушей. Поэтому, избравшийся по одномандатному округу депутат работает на нем активно всю свою каденцию.

Я могу привести пример работы на своем округе. У меня постоянно работает депутатская приёмная. Именно работает, а не существует номинально с одним сотрудником, приходящим в офис раз в неделю кофе выпить. Ежедневно, с утра и до вечера, в приемной сидят квалифицированные сотрудники и принимают от жителей Приморского района заявления, просьбы, предложения, жалобы и так далее. У нас никогда не бывает меньше 20 посетителей в день! А в горячие дни мы успеваем выслушать до 50 человек. Я подчеркиваю: каждый день. В конце недели мы командой собираемся и обсуждаем наши действия по вопросам избирателей. Во всех ситуациях, где компетенция и полномочия депутата позволяют вмешаться, мы это делаем. У меня на округе все знают, где депутатская приемная Кивалова.

Кроме того, в 1998 году, я принял решение открыть при нашей юракадемии Юридическую клинику. Это уникальный, очень успешный и полезный проект. Сейчас это отдельное самостоятельное подразделение, со штатом около 20 человек. Суть работы клиники состоит в оказании гражданам бесплатной юридической помощи. Количество обращений примерно такое же, как в моей депутатской приемной. В нашей юрклинике существует запись на прием, чтобы посетители и сотрудники не чувствовали дтскомфорта.

На самом деле, это колоссальный объем работы. Человек обращается с проблемой. Её надо изучить, выработать алгоритм действий, разработать тактику и стратегию помощи и, конечно же, помочь. Как в обычной юридической компании. Только бесплатно. Где, скажите, человеку сейчас окажут квалифицированную юридическую помощь – бесплатно? Нигде. А у нас это делается постоянно. Самые распространенные темы обращений - пенсии, субсидии, жилищные вопросы, коммунальные, проблематика наследства, алиментов и другое. То есть именно те насущные вопросы, по которым без юристов не разобраться. Сотрудники составляют процессуальные документы, в том числе для суда. Могут представлять интересы в судах, защищать. Консультируют устно и письменно, даже выезжают к людям, если надо. Есть нотариальная помощь, консультации частных исполнителей и т.д. И все это, я еще раз подчеркиваю, бесплатно! И обращаются в юрклинику люди не только из моего избирательного округа, а со всей Одессы. А многие приезжают даже с других городов Украины.

Я заявляю, что при пропорциональной избирательной системе такой работы вести никто не будет. Наша юрклиника – это исключение. Это проект не под выборы, люди к нему привыкли, и он будет существовать даже тогда, когда я вообще не стану избираться в Раду.

А юридическая помощь населению нужна не меньше, чем медицинская. Ситуация в стране такова, что имущественные преступления против граждан – квартирные, карманные кражи – сегодня в Украине практически не расследуются. Даже если у человека украли последнее. Немногим лучше дела с расследованием грабежей, разбоя, нанесения телесных повреждений. Потерпевшего, обращающегося в правоохранительные органы за защитой, или в учреждения коммунальных услуг за рассрочкой, как правило, не желают слушать. Большие проблемы в сфере коммунальных услуг, где государство, объединившись с монопольным крупным бизнесом, «выколачивает» из граждан последние деньги. С каждым днем все больше проблем с предоставлением медицинских услуг, где ситуация усугубляется неудачной медицинской реформой: неимущих тяжелобольных все чаще отказываются лечить даже те учреждения, которых закон обязывает это делать. Забюрократизирована и избирательна процедура оформления жилищных субсидий: многим пенсионерам и инвалидам просто не хватает жизненных сил выдержать издевательства чиновников. Даже оформлять инвалидность, в том числе ветерану, не хотят без взятки. Жизненным проблемам простых граждан, которые государство не желает решать, хотя обязано это делать – «несть числа», их можно перечислять и перечислять. И тут нужно понимать особенность чиновничьего менталитета в Украине: обычный гражданин, пришедший на прием, написавший жалобу, для чиновника – что госучреждения, что коммунального монополиста – не человек. Его не воспринимают всерьез, не слушают, не читают ничего, что он пишет, а «посылают по кругу», шлют формальные «отписки»– пока за него не вступится представитель власти, чья должность внушительно звучит. Тысячам людей в каждом городе, оказавшимся в безвыходном положении, некуда идти за советом и защитой, кроме как в приемную народного депутата, избранного ими в одномандатном округе. И люди идут, пишут и звонят. Каждый день. Если сегодня от парламентских выборов в одномандатных округах отказаться – завтра эту функцию депутата-мажоритарщика будет некому заменить. А пострадают люди. Тысячи людей.

Что характерно, после выборов 2006 и 2007 годов, депутатов-“пропорциональшиков” пробовали “закрепить” за территориальными округами, в надежде что те возьмут над округами “шефство” и будут видеть проблемы простых людей за пределами столицы. Бесполезно. Быстро убедились, что большинство из “пропорциональщиков” в назначенный партией округ “палкой не загонишь”. Ведь типичный “депутат-пропорциональщик” четко понимает, что его переизбрание от избирателей конкретной местности вообще не зависит. Не проголосуют за него второй раз в “подшефном” районе? Ну и не надо! Страна большая и он через “телевизор”, прикрывшись партией, доберет голоса в другом регионе, где этого проходимца еще не знают. Были бы деньги на агитацию. Да и отозвать “депутата-пропорциональщика” даже теоретически нельзя – некому. Ведь к территориальному округу он не привязан, а избирался по списку. Пропорциональная система чем удобна для украинской элиты? Знай живи себе на Мальдивах, “поплевывай в потолок” да проплачивай свою агитацию на украинском ТВ. А в Украине появляйся на пару часов для иммиграционной службы и важного голосования - и тут же обратно, пока барбекю не остыло да шампанское не переохладилось. Конечно, они ухватились за эту идею, проплаченные ими “эксперты” и “общественные организации” вовсю рвут глотку за ее немедленное введение. Целый “Избирательный кодекс” ради этого написали и в первом чтении проголосовали, голубчики – ведь игра стоит свеч! А то что избиратели потом до этих депутатов в Украине уже никак не доберутся – так им только того и надо. Им же, бедняжкам, и на карнавал в Рио нужно не опоздать, и в Севилью на бой быков поспеть, а там сразу в Париж на показ высокой моды… Тут не до закотворческой и контрольной депутатской работы! И “мажоритарка”, заставляющая постоянно встречаться глаза-в-глаза с избирателями – им “как кость в горле”.

Таким образом, минусы полного отказа от «мажоритарки» именно в это конкретное время жизни страны - очевидны.

А плюсы обманчивы. Мы все слышали по телевизору аргументы апологетов «пропорционалки». Что будущее – за политическим партиями, которые есть и готовы прийти и решить все проблемы. А как они нарешали – мы сегодня видим.

Что, якобы, сформировалось новое гражданское общество. Что, якобы, вот сейчас только нужно ввести выборы лишь по партийным спискам. И эти новые люди зайдут в парламент и построят в стране лучшую жизнь. Всё это ложь! Нет никакого нового гражданского общества. Есть страна, переполненная созданными за пять лет проблемами. Есть люди, очень нуждающиеся в защите. В частности – от чиновничьего произвола.

Давайте, наконец, называть вещи своими именами. Практически все крупные политические партии в Украине – «вождистского типа». Люди знают их лидера, и то из телевизора. Обо всех других членах партии вообще никто ничего не знает. Потому что нечего, собственно, знать. Партийной идеологии у них нет. Избирательные программы - ни о чем. Написаны, будто под копирку одним и тем же технологом. Социальных лифтов, куда молодой амбициозный профессионал мог бы прийти, сделать карьеру и повести за собой последователей - нет. Краудфандинга (системы финансирования микровзносами обычных граждан) – нет. Ничего нет! Есть сплошная фальшь. Сплошная ложь. Каждая такая партия - энигма, окутанная тайной, под мраком которой можно провести в парламент кого угодно. А финансирование любой партии всегда граничит с криминалом.

Кем будут заполнены партийные списки? Как уверяют сторонники «пропорционалки», там будут лучшие представители гражданского общества. Рассмотрим пристальнее, кто же они.

Начнем с того, что гражданское общество в Украине развито только на начальном уровне. Есть несколько сотен энергичных молодых людей того же сорта, что в «девяностые» были «консольери» у криминальных авторитетов и крупных коррупционеров. А в наши дни у них новое амплуа: «антикоррупционеры» всех мастей, «профессиональные активисты» и «общественные деятели». Принцип работы у них простой: на кого получен и проплачен «заказ», с тем и «борются». Обычно, они любят сворой нападать на громкие фамилии, заявив таким образом о себе и пытаясь самоутвердиться за счет известных персон. В этих нападках результат всегда нулевой, но зато попиарились. Эти циничные и хорошо одетые молодые люди, кочующие с политических трибун в телевизионные ток-шоу, из ток-шоу - на зарубежные форумы и так далее – и есть новое гражданское общество? Вот это и есть самые достойные? Если к их моральному облику добавить немножко власти – стране конец. Можно не сомневаться, что именно их включат в избирательные списки и изберут в парламент по пропорциональной системе.

Дам подсказку людям: попробуйте пробиться и обратиться к этим антикоррупционерам с живыми, конкретными проблемами: защитить от чиновничьего произвола, восстановить справедливость в конкретном случае. Вот увидите: будут отмалчиваться, отбрыкиваться и бегать от вас «как черт от ладана». Они никогда вам не помогут, ведь им за это не заплатят. Вы им не интересны.

Конечно, есть настоящие общественные активисты, волонтеры и благотворители. Таких лично я приветствовал бы в парламенте. Но они не организованны не то, что в политические партии (ведь их создание власть заблокировала), а даже в общенациональное общественное движение.

На их пути – два мощных заградительных ценза. Первый ценз – имущественный. Во-первых, многомиллионный денежный залог за регистрацию избирательного списка. Но даже не это главное, а стоимость общенациональной избирательной кампании, исчисляемая девятизначными цифрами. В раскрутку новых общественных лидеров на телевидении и в Интернет никто из толстосумов не вложит денег. Самим им неоткуда брать средства на избирательную кампанию: средний и мелкий бизнес все прошедшие 5 лет давят, а простые люди ограблены инфляцией, ростом цен и тарифов, им просто нечем «сбрасываться».

Так что не строим иллюзий: в Верховной Раде этих людей не будет. По крайней мере по пропорциональной системе.

Второй ценз – регуляторный. Как знает каждый юрист, специализирующийся в публичном праве, сегодня в Украине нельзя зарегистрировать новую политическую партию. Потому что закон требует сформировать функционирующую партийную организацию на территории Автономной Республики Крым, что заведомо невозможно. Имеющиеся же политические партии - либо уже известные нам «вождистские», либо не имеют общенациональной «раскрутки», либо раскуплены влиятельными людьми, у которых их нужно выкупать за «кругленькую сумму».

Естественно, за оставшиеся до очередных парламентских выборов полгода, это годами творившееся безобразие исправить нельзя. Да никто и не собирается этого делать! Это специально созданный плацдарм под аферу с введением пропорциональной избирательной системы.

Таким образом «официальные» антикоррупционеры, с их многомиллионными бюджетами, властной, олигархической и медиа-поддержкой, «затолкали локтями» достойные «новые лица» на самую обочину общественной жизни. Если в этом году введут пропорциональную систему на парламентских выборах – практически ни одного из них мы в избирательных списках не увидим.

В качестве «дымовой завесы», политические «Дуремары» подготовили компиляцию из европейской практики, которая якобы свидетельствует о безальтернативности пропорциональной избирательной системы на парламентских выборах в современных цивилизованных демократиях.

Я, как многолетний представитель Украины в европейских структурах, ответственно заявляю: это ложь!

В Великобритании, Канаде, США – мажоритарная избирательная система (единственный нюанс – кандидаты выдвигаются политическими партиями). В Венгрии, Италии, Японии – смешанная избирательная система (часть парламента по мажоритарной, часть - по пропорциональной). Даже в Польше одна из палат Парламента избирается полностью по мажоритарной системе.

Каждая уважающая себя страна вдумчиво выбирает ту избирательную систему и такую ее конфигурацию, которая позволяет извлечь наибольшую пользу от депутатов, максимально загрузить их нужной обществу работой – с учетом реальной ситуации в стране, преобладающих проблем, с которыми депутатам и их избирателям приходится иметь дело. А не вводит новую избирательную систему сегодня - только потому толстосумы проплатили ее медиа-раскрутку вчера.

Ту же абсолютную пропорциональную систему можно приспособить к украинским реалиям так чтобы польза от нее превышала вред.

Но для этого нужно заблаговременно извлечь достойных общественников из политического и медийного «небытия», обучить их объединяться в общественные движения, разрешить создавать новые партии взамен «консерв», дать хоть какой-то доступ на ТВ. Помочь им организоваться и выдвинуться на реальные лидерские позиции. Потратить на это не полгода летних отпусков, а реально необходимое время. Если кто-то искренне хочет в Украине пропорциональной системы и полного отказа от мажоритарки, они должны заняться именно этим, приложить силы к этому силы, а не проводить на полностью зачищенном от конкурентов политическом поле, обслугу олигархов в парламент через вождистские партии под фальшивым лозунгом «избирательной реформы».

В сухом остатке: на сегодняшний день смешанная избирательная система выборов в Верховную Раду (половина по пропорциональной системе, половина – по мажоритарной) – единственный приемлемый для Украины вариант. Как сказал бы Уинстон Черчилль «худшая, если не считать остальных, что мы перепробовали за прошедшее время». К иному страна пока не готова. Но ее надо подготовить, а не “вешать лапшу” на уши людям, чтобы обмануть их в очередной раз.