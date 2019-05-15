Сергей Кивалов: Ничего личного

Почти пять лет в Украине «у руля» пост-майдановская власть. Вы спросите: причем тут Кивалов? Я бы сам хотел это знать. Пять лет я нахожусь в непримиримой оппозиции к действующей власти. Более того, все пять лет власть пытается найти у меня какую-то бизнес-деятельность. Тщетно.

Я никогда не совмещал политику и бизнес, так что пусть ищут, если заняться больше нечем. Пытаются вызвать у меня комплекс вины, придумывая всякие небылицы и возбуждая уголовные дела по надуманным основаниям. Если кто не знает, то почти пять лет в отношения меня продолжаются уголовные преследования. Понятно, что это не имеет никакой перспективы, поскольку все обвинения граничат с бредом и не имеют ничего общего с законностью. За это время в мой адрес была направлена масса несправедливых, незаконных, дискриминационных обвинений. В общем, власть напрямую работала и работает против меня, включив свою репрессивную машину.

Но я хочу сказать, что, если все делать исключительно в рамках действующего законодательства, любая машина зубы сломает. Тем более, что у меня есть очень серьезная «крыша» — это поддержка моих избирателей. Напомню, что я избирался по мажоритарному округу, в Приморском районе Одессы. Это самый центр города, где в основном живет интеллигенция. А ей по ушам не проедешься и не засеешь округ, даже если очень захочешь. Тут проголосуют только исходя из своих взглядов и убеждений.

Отмечу, что во время выборов-2014 представители местных властей исходили желчью в мой адрес, пытаясь всячески помешать. Работали открыто против меня. Да что там местные? Я даже удостоился редкой чести: против меня напрямую агитировал сам Президент Украины! Так и сказал, находясь в Одессе: не голосуйте за Кивалова.

Я, конечно, очень благодарен Петру Порошенко. Он реально мне на выборах очень помог. Ведь одесситы его так явно и массово не любили, что мне было совершенно понятно: сделают в точности до наоборот!

Но не об этом речь. Для меня удивительно то, что и сейчас, спустя моё пятилетнее нахождение в оппозиции, не являясь председателем профильного парламентского Комитета и даже подкомитета, будучи рядовым депутатом, не имея никакой возможности влиять на суды и судей, я все время вижу в СМИ, какой же я влиятельный в судебной системе человек! Ведь не вхожу ни в ВККС, ни Высший совет правосудия, не был в составе ни одной комиссии по судебной реформе — ни парламентской, ни созданной Президентом Порошенко, а все равно влиятельный!

Это, конечно, лестно, что даже мои «заклятые друзья» считают меня настолько авторитетным человеком! Они явно чувствуют свою ущербность. А как можно иначе объяснить постоянные упреки и намеки на то, что я влияю практически на всех судей в Украине, начиная с первой инстанции и заканчивая Верховным и Конституционным судом? Не то чтобы эти публикации мне мешали — я просто удивляюсь. Уверен, что если бы журналисты, публикуя материалы (не только обо мне, а вообще), должны были, как в суде, доказывать факты, о которых пишут, наверное, две трети статей и сюжетов не увидели бы свет никогда. Ведь сейчас для недобросовестных писак — золотое время: пиши, что хочешь, выдумывай, высасывай из пальца или откуда там они высасывают обычно — интернет все стерпит. Других объяснений у меня нет.

Меня умиляют, например, разглагольствования о том, что Кивалов всех своих родственников сделал судьями. А я спрашиваю: что же я свою единственную дочь не сделал судьёй, если я такой всемогущий и влиятельный в судебной сфере? Набросились на моего племянника, который работает судьей более 20 лет, кажется. Сейчас он стал судьей Верховного Суда, и все как взбеленились: караул, родственник Кивалова… А ничего, что он и до этого был судьёй кассационного суда, и его полномочия прекратились в связи с реорганизацией суда в соответствии с реформой? Кстати, племянник дважды принимал участие в конкурсе в Верховный Суд, первый раз не прошел. А что же его дядя, то есть я, не помог ему? Я же такой влиятельный! Боюсь, что у писак не будет ответа на этот вопрос. И кстати, у меня еще есть племянники, и они не имеют отношения к судебной системе. А как же утверждение: «всех родственников сделал судьями»? Нестыковочка…

Не могу сказать, что мне как-то вредят упомянутые многочисленные публикации в СМИ. Скорее, наоборот. Другие политики для создания имиджа влиятельного авторитетного человека нанимают армии пиарщиков, тратя на это большие деньги и много времени, а мне — бесплатно, в виде бонуса. Как говорится, хорош любой PR, кроме некролога.

Поэтому, друзья, не сдерживайте себя — творите дальше.

Ваш Сергей Кивалов.