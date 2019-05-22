«Золото» Всеукраинской универсиады по регби-7 завоевала сборная Одесской области

В финале прошлого розыгрыша всеукраинской универсиады по регби-7 в 2017-м году сборная Одесской области уступила команде Хмельницкого на их поле. Теперь же в родных стенах эти команды снова сошлись в решающем противостоянии, и одесситы уверенно разгромили соперников со счётом 38:12. В составе победителей выступали игрок команды «Наутилус» Одесской юракадемии Александр Рева, а также курсанты Морского училища Одесской Юракадемии Павел Бабич и Никита Митин.
Александр Рева, победитель турнира, студент Одесской Юракадемии рассказывает:
Вадим Сивак, игрок команды Хмельницкой области, серебряный призёр, немного грустит:
Церемонию награждения победителей и призёров турнира проводили президент Одесской Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов и вице-президент Всеукраинской Федерации регби Владислав Булгаков.
Сергей Кивалов, Президент Одесской Юракадемии, в частности, сказал:
И я искренне рад, что существует преемственность в нашей регбийной семье, что на смену выпустившимся регбистам приходят молодые, амбициозные и готовые идти и вести команду к новым победам. Ну, а мы в свою очередь делаем то, чтобы у них была возможность развиваться в своём стремлении – продолжаем совершенствовать спортивную базу нашего университета, которая на сегодняшний день является лучшей университетской спортивной базой в Украине. Ну и конечно же, мы всячески поощряем наших студентов не боятся трудностей, не боятся сильных соперников и активно участвовать в соревнованиях. Сегодняшний финал стал очередным подтверждением, что и в нашем регионе студенческий спорт, и регби в частности, продолжает активно развиваться. Это действительно очень важно, ведь спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости и самое главное – он укрепляет здоровье. И если мы действительно хотим вырастить здоровое поколение, здоровую нацию, мы должны прежде всего заботится о развитии студенческого и молодёжного спорта.
Третье место досталось команде Харькова, которая также с крупным счётом обыграла львовян - 25:5.
Сятослав Андрейченко, капитан команды Харьковской области, бронзовый призёр делится впечатлениями:
Главной экзотикой турнира стала команда Сумской области, которая полностью была представлена африканскими студентами.
Отметим, что Одесса уже стала центром развития этого вида спорта. Только за последний год в нашем городе состоялись такие масштабные события, как финал Высшей лиги чемпионата Украины по регби-7, в котором победила команда Одесской Юракадемии «Наутилус», финал студенческого кубка по регби-7, соревнования Молодежной студенческой лиги по регби-7, товарищеский турнир между командой «Моряки» Морского училища Одесской Юракадемии и командой, представившей военно-морские силы Великобритании.
Александр Тулунжи, руководитель облотделения физвоспитания и спорта Минобразования рассказывает:
Добавим, что в Чемпионате Европы по классическому регби-15, который на минувших выходных проходил в Одессе, национальная сборная Украины, с многими участниками Всеукраинской универсиады в составе, одержала победу над Швецией. По итогам турнира будет составлена студенческая сборная Украины, которая выступит на Всемирной универсиаде в августе в Неаполе.