«Золото» Всеукраинской универсиады по регби-7 завоевала сборная Одесской области

В финале прошлого розыгрыша всеукраинской универсиады по регби-7 в 2017-м году сборная Одесской области уступила команде Хмельницкого на их поле. Теперь же в родных стенах эти команды снова сошлись в решающем противостоянии, и одесситы уверенно разгромили соперников со счётом 38:12. В составе победителей выступали игрок команды «Наутилус» Одесской юракадемии Александр Рева, а также курсанты Морского училища Одесской Юракадемии Павел Бабич и Никита Митин.

Финальные матчи — это всегда такой кипиш, всегда такой ажиотаж эмоций. Получилось всё классно, позитивно. Техническую игру сделали на уровне,

- делится радостью победитель турнира, курсант Морского училища Одесской Юракадемии Никита Митин.

Думаю, будет приятно. Преподаватели и ректоры нас поддерживают в этом. Мы играем за Юракадемию, за своё училище. Хорошо будет

Александр Рева, победитель турнира, студент Одесской Юракадемии рассказывает:

Эти соревнования хорошо показывают профессиональный уровень команд, они сплачивают города и университеты. Все студенты очень хорошо между собой знакомы, мы поднимаем профессиональный уровень регби в Украине. Организация прошла на высшем уровне - Сергей Васильевич Кивалов очень сопутствует развитию регби в Одессе и в Украине в целом. У нас есть большие спорткомплексы, спортивные базы, которые помогают тренироваться, развивать и приглашать новых игроков к нам в команды

Вадим Сивак, игрок команды Хмельницкой области, серебряный призёр, немного грустит:

Очень приятно всегда играть в Одессе. Солнечный город, приятные эмоции. А по турниру - в первый день сыграли 3 игры, в первый день было полегче, чем во второй и финал оказался реально достойный. Команда Одессы была сильнее, чем мы и это доказали на поле.

Церемонию награждения победителей и призёров турнира проводили президент Одесской Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов и вице-президент Всеукраинской Федерации регби Владислав Булгаков.

Сергей Кивалов, Президент Одесской Юракадемии, в частности, сказал:

Студенты нашего университета уже не первый год демонстрируют успех в этом виде спорта.

И я искренне рад, что существует преемственность в нашей регбийной семье, что на смену выпустившимся регбистам приходят молодые, амбициозные и готовые идти и вести команду к новым победам. Ну, а мы в свою очередь делаем то, чтобы у них была возможность развиваться в своём стремлении – продолжаем совершенствовать спортивную базу нашего университета, которая на сегодняшний день является лучшей университетской спортивной базой в Украине. Ну и конечно же, мы всячески поощряем наших студентов не боятся трудностей, не боятся сильных соперников и активно участвовать в соревнованиях. Сегодняшний финал стал очередным подтверждением, что и в нашем регионе студенческий спорт, и регби в частности, продолжает активно развиваться. Это действительно очень важно, ведь спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости и самое главное – он укрепляет здоровье. И если мы действительно хотим вырастить здоровое поколение, здоровую нацию, мы должны прежде всего заботится о развитии студенческого и молодёжного спорта.

Третье место досталось команде Харькова, которая также с крупным счётом обыграла львовян - 25:5.

Сятослав Андрейченко, капитан команды Харьковской области, бронзовый призёр делится впечатлениями:

Турнир прошёл отлично. Хорошее проведение этого турнира. Всё было. Погода позволяла играть. А парни, которые приехали из других городов и даже дебютировали - молодцы, мы только за продвижение регби.

Главной экзотикой турнира стала команда Сумской области, которая полностью была представлена африканскими студентами.

Наша команда представлены из студентов, которые приехали из Африки: из Зимбабве, Нигерии и Конго. Мы впервые принимали участие в таком турнире и считаю, что выступили достойно, - не скрывает гордости Бубела Сизиби, игрок студенческой сборной Сумской области по регби-7.

Отметим, что Одесса уже стала центром развития этого вида спорта. Только за последний год в нашем городе состоялись такие масштабные события, как финал Высшей лиги чемпионата Украины по регби-7, в котором победила команда Одесской Юракадемии «Наутилус», финал студенческого кубка по регби-7, соревнования Молодежной студенческой лиги по регби-7, товарищеский турнир между командой «Моряки» Морского училища Одесской Юракадемии и командой, представившей военно-морские силы Великобритании.

Александр Тулунжи, руководитель облотделения физвоспитания и спорта Минобразования рассказывает:

Федерация, как таковая работает в этом направлении, детский спорт, студенческий спорт очень высоко развит. Конечно, в совокупности с работой и помощью Студенческой спилки нашей, которую возглавляет Сергей Васильевич Кивалов.

Традиционно, всегда отмечаем поддержку Сергея Васильевича Кивалова, потому что очень важно чувствовать плечо руководителя, наставника, который разрешает и всегда участвует в процессе развития внеурочного времени, как личности и становления ребят, - констатирует Роман Коваленко, директор Морского училища Одесской Юракадемии.

Добавим, что в Чемпионате Европы по классическому регби-15, который на минувших выходных проходил в Одессе, национальная сборная Украины, с многими участниками Всеукраинской универсиады в составе, одержала победу над Швецией. По итогам турнира будет составлена студенческая сборная Украины, которая выступит на Всемирной универсиаде в августе в Неаполе.