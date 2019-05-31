 В парке Победы прошел Детский фестиваль при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова

В Международный день защиты детей в парке Победы Детский фестиваль, организованный при поддержке народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова, посетили сотни маленьких одесситов. Праздничная программа включала в себя всевозможные развлечения, как для совсем маленьких, так и для детей постарше - батуты, шоу аниматоров, аквагрим, веселые старты, шоу иллюзионистов, сладкие угощения, соревнования, конкурсы.

Также целый день на концертной площадке фестиваля выступали юные таланты танцевальных и музыкальных коллективов города.

Мы сделали все для того, чтобы сегодня детям было весело. Уже не первый год, 1 июня, в День защиты детей, мы организовываем такое замечательное мероприятие, потому что мы хотим подарить праздник всем детям, а лучшее место для такого мероприятия - это наш родной и любимый всеми жителями района Парк Победы. В отличие от развлечений для взрослых, считаю, что такие мероприятия обязательно должны быть бесплатными. Брать деньги за детские праздники неприемлемо, потому что все родители не зависимо от материального положения семьи, от уровня доходов должны иметь возможность повести ребёнка на концерт, на детский утренник. Понимая это, мы организовываем массу различных мероприятий для маленьких жителей нашего города это и концерты, и спектакли, и различные спортивные мероприятия – мы не ограничиваемся только лишь Днём защиты детей, совершенно бесплатно приглашаем маленьких одесситов на новогодние, рождественские утренники, День Святого Николая Чудотворца, который считается покровителем детей, на Пасху и другие праздники, эти мероприятия проводятся в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», мы приглашаем артистов и студенты из Центра культуры нашего университета также принимают активное участие в подготовке концертов, мы дарим детям подарки. К нам на праздники приходят семьи переселенцев, многодетные семьи приводят своих детишек,

- рассказывает Сергей Кивалов.

Организацию детского праздника в парке Победы также поддержала общественная организация «Мангуст», которая занимается популяризацией и развитием спорта в нашем городе.

Совместно с народным депутатом Сергеем Васильевичем Киваловым мы организовали концертно-развлекательную программу и подготовили показательные выступление воспитанников клуба «Мангуст». Мне кажется, это замечательный праздник, который дает возможность каждой семье провести время в парке с детьми на открытом свежем воздухе в замечательной компании, с чудесной атмосферой и интересной концертной программе,

- рассказывает исполняющий директор ОО «Мангуст» Татьяна Акуленко.

Международный день защиты детей – это праздник с богатой историей. Он был учреждён в 1949 году в Париже решением Международной демократической федерации женщин постепенно распространился на все страны и континенты, а в 1998 году к его празднованию присоединилась и Украина.

Хорошо, что этот праздник остался в нашей стране. Мы с радостью принимаем в нем участие. И поздравляем всех детей города Одессы, Украины и всех детей в мире с этим замечательным праздником – Днем защиты детей, - поделилась Эльвира Ильязова, мама 4-хлетнего Ильи, одного из воспитанников клуба «Мангуст».

Активное участие в организации мероприятия приняли студенты – члены профкома Национального университета «Одесская юридическая академия». Они надували воздушные шары, делали сладкую вату, раздавали подарки и угощения.

Этот масштабнейший праздник проходит при поддержке президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова. Программа очень насыщенная – это и веселые старты, и фестиваль красок, и большой концерт, так же мы детям раздаем подарки, раздаем сладкую вату, мороженое, очень много призов. Также сегодня у нас впервые у нас проходит эксклюзивное шоу иллюзионистов. Все это создает очень крутую атмосферу в парке,

- рассказывает заместитель председателя Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук.

Маленьких одесситов и их родителей развлекали талантливые исполнители и танцоры. Среди них – воспитанники Центра культуры Одесской Юракадемии, а также студенты Международного гуманитарного университета. А также детский хореографический ансамбль Счастье, радуга, студия Кидс тайм, шоу театр Ола-ла, рим денс, группы Милашки и Саунд трек, а также талантливые ребята из Одесского городского дворца детского и юношеского спорта.

Все дети и даже взрослые с большим удовольствием приняли участие в очень ярком фестивале касок. А затем они оставили отпечатки ладошек во время акции «Оставь свой отпечаток вместе с Сергеем Киваловым».

Затем для ребят провели спортивные соревнования «Веселые старты». Командный дух заряжал всех участников. Они получили сладкие подарки и игрушки.

Ярким завершением детского праздника стало эксклюзивное шоу известного иллюзиониста Виталия Шевченко.

Праздник подарил хорошее настроение не только детям, но и их родителям.

Мы стараемся посещать все городские праздники. Считаю, что важно проводить такие мероприятия, потому что дети должны познавать мир и только таким образом – общением. Я очень уважаю Сергея Кивалова, он очень нужный и полезный человек для города. Особенно я благодарна за мероприятия, которые он проводил ко Дню Победы. Он действительно человек с большой буквы,

- поделилась гостья праздника Наталья Себова.

Нам все понравилось. Очень хорошая организация. Больше всего понравились батуту – дети всегда от них в восторге. Было интересно и песни послушать. Очень важно, чтобы дети собирались вместе, играли, потому что это позитив, это хорошая энергетика,

- рассказывает мама маленькой Настеньки Алина Балагур.

Поделились впечатлениями и дети.

Мне больше всего понравились сладкая вата и концерт. А еще аниматоры. Сейчас я жду своей очереди на аквагрим. Хочу, чтобы мне нарисовали бабочку,

- рассказывает 9-летняя Алина.

А мне лично понравилось, как дети пели. А еще всякие развлечения, батуты, сладости – мороженое и сладкая вата,

- добавил 11-летний Женя.

День защиты детей - это важное напоминание для взрослых, о том, что необходимо заботиться о наших детях – уверен Сергей Кивалов. Существует мудрое высказывание о том, что взрослому гораздо легче понять ребенка, потому что все взрослые когда-то тоже были детьми, а, вот, дети еще никогда не были взрослыми.

Это заставляет нас по-доброму и с большой долей терпения относиться к детям, прощать им маленькие шалости и дарить свою искреннюю любовь и заботу. А ещё все мы должны помнить о том, что чужих детей не бывает в самом прямом смысле этого высказывания. Ведь малыши вовсе не виноваты в том, что появились на свет в неблагополучных семьях или в том, что потеряли своих родителей. Поэтому забота о сиротах и детях, лишённых родительской опеки – это мера нашей доброты и сострадания, мера того, насколько нам не чужды общечеловеческие ценности. Их судьба – полностью в наших руках и только мы можем подарить им счастливое детство и помочь в будущем стать достойными членами общества. И помощь таким детям не должна быть на показ, как любят делать многие политики и чиновники, она должна идти от чистого сердца,

- уверен Сергей Кивалов.

Народный депутат также отметил, что всегда восхищается студентами, членами профкома, которые сами инициируют визиты в детские дома, приюты, учреждения для детей с особыми потребностями здоровья. Привозят детям одежду, игрушки, предметы гиены, дарят сладкие подарки и организовывают для них праздничные концерты и спектакли, причём делают это не только по праздникам, но и при любом удобном случае. Отметим, что праздник также посетили воспитанники детского дома из города Котовска.

Это хороший пример для подражания для тех, кто не словом, а делом хочет вносить свой вклад в будущее нашей страны. Ведь существуют тысячи примеров, когда дети из детских домов добивались успеха и становились известными учёными, врачами, общественными деятелями, знаменитыми артистами и спортсменами. Наши дети – это наше главное богатство. Мы должны оберегать их как зеницу ока, делать всё для того, чтобы они росли здоровыми, и чтобы у них было как можно больше возможностей для получения образования и всестороннего развития. Они – отражение нас самих, наше продолжение и наше будущее. Так давайте вкладывать в наших детей только самые лучшие чувства и эмоции и тогда они непременно порадуют нас своими достижениями и щедро одарят своей самой искренней в мире любовью!

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Помимо концертов при поддержке народного депутата Сергея Кивалова совершенно бесплатно приглашают маленьких одесситов на новогодние, рождественские утренники, День Святого Николая, на Пасху и другие праздники, эти мероприятия проводятся в стенах Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. На праздники приходят семьи переселенцев, многодетные семьи приводят своих детишек. День защиты детей – это важное напоминание взрослым, о том, что нужно заботится не только о своих родных, но и сиротах, и детях, лишённых родительской опеки – это вклад в будущее нашей страны.