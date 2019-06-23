Юлии Никите – звание Героя Украины: Сергей Кивалов инициировал обращение к Президенту Украины

Соответствующее решение утвердили на заседании ученого совета Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета.
Напомним, трагедия в больнице произошла ночью 10 июня, погибли 7 человек. Однако если бы не самоотверженность Юлии Никиты жертв было бы гораздо больше.
На повестке дня ученого совета Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета один вопрос, но весьма важный вопрос. Погибшая на боевом посту медсестра центра психического здоровья Юлия Никита должна быть представлена к высшей государственной награде. Инициативу Президента вуза, народного депутата Украины Сергея Кивалова на заседании поддержали единогласно. Кроме того, поддержка обращения в администрацию президента была получена и на встречах народного депутата с трудовым коллективом Медицинского дома Одрекс, Одесского областного медицинского центра – больницы Водников, а также руководителями медицинских учреждений города Одессы и Одесской области, которые состоялись ранее.
Сергей Кивалов, президент МГУ, народный депутат Украины отметил:
В коллективе Юлия Никита характеризовалась как высокопрофессиональный работник, ответственный, отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь другим. Эти качества ярко проявились во время трагических событий, которые произошли на территории медицинского центра психического здоровья в июне 2019 года. Юлия Александровна, рискуя жизнью, раз за разом входила в горящее здание, и в огне и дыму помогала найти выход тем больным, которые могли передвигаться, и на одеялах вытаскивала тех, кто был неспособен самостоятельно покинуть помещение. Одна из таких попыток закончилась фатально для самой Юлии Никиты – она погибла, исполняя свой профессиональный и гражданский долг, спасая жизни других.
Пятьдесят два пациента, жизни которых угрожал пожар, были спасены.
Анатолий Волощук, главврач областного медицинского центра психического здоровья, в частности, рассказал:
Игорь Никита, сын погибшей медсестры Юлии Никиты, рассказал:
На заседании ученого совета отметили, что присвоение Юлии Никите звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно будет свидетельством признания Украинским государством личного героизма, который проявила медицинский работник,
Сергей Кивалов, президент МГУ, народный депутат Украины. прокомментировал ситуацию:
Виталий Шутурминский, директор мединститута Международного гуманитарного университета
Отметим, у Юлии Александровны Никиты рабочий стаж более 35 лет, она выросла сиротой, воспитывала двух сыновей. Ее подвиг будет служить примером профессиональной и гражданской самоотверженности, на котором будут воспитываться многие поколения медицинских специалистов.