Юлии Никите – звание Героя Украины: Сергей Кивалов инициировал обращение к Президенту Украины

Медсестре областного центра психического здоровья Юлии Никите, которая ценой жизни спасла несколько десятков пациентов лечебницы, присвоить звание Героя Украины

– с таким обращением будет ходатайствовать к Президенту страны нардеп Сергей Кивалов.

Соответствующее решение утвердили на заседании ученого совета Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета.

Напомним, трагедия в больнице произошла ночью 10 июня, погибли 7 человек. Однако если бы не самоотверженность Юлии Никиты жертв было бы гораздо больше.

На повестке дня ученого совета Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета один вопрос, но весьма важный вопрос. Погибшая на боевом посту медсестра центра психического здоровья Юлия Никита должна быть представлена к высшей государственной награде. Инициативу Президента вуза, народного депутата Украины Сергея Кивалова на заседании поддержали единогласно. Кроме того, поддержка обращения в администрацию президента была получена и на встречах народного депутата с трудовым коллективом Медицинского дома Одрекс, Одесского областного медицинского центра – больницы Водников, а также руководителями медицинских учреждений города Одессы и Одесской области, которые состоялись ранее.

Сергей Кивалов, президент МГУ, народный депутат Украины отметил:

Сегодня вся не только медицинская общественность, все в городе, области обсуждают героический подвиг Юлии Александровны, которая в то время находилась вместе с больными и своими героическими действиями спасла десятки людей, которые практически не могли двигаться. Там находились люди пожилого возраста, участники Великой отечественной войны, участники АТО.

В коллективе Юлия Никита характеризовалась как высокопрофессиональный работник, ответственный, отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь другим. Эти качества ярко проявились во время трагических событий, которые произошли на территории медицинского центра психического здоровья в июне 2019 года. Юлия Александровна, рискуя жизнью, раз за разом входила в горящее здание, и в огне и дыму помогала найти выход тем больным, которые могли передвигаться, и на одеялах вытаскивала тех, кто был неспособен самостоятельно покинуть помещение. Одна из таких попыток закончилась фатально для самой Юлии Никиты – она погибла, исполняя свой профессиональный и гражданский долг, спасая жизни других.

Пятьдесят два пациента, жизни которых угрожал пожар, были спасены.

Анатолий Волощук, главврач областного медицинского центра психического здоровья, в частности, рассказал:

Благодаря Сергею Васильевичу и ученому совету, произошло то, что мы самостоятельно не могли бы сделать как коммунальное предприятие, как лечебное учреждение. А благодаря ученому совету, ученым мужам мы сможем обратиться и в областной совет, и в администрацию президента с вопросом о присвоении посмертно нашей медицинской сестре звания Героя Украины.

Игорь Никита, сын погибшей медсестры Юлии Никиты, рассказал:

Я хочу поблагодарить в первую очередь Кивалова Сергея Васильевича и весь коллектив МГУ. Всем большое спасибо. Я думаю, что поступок мамы достоин, хочу, чтобы об этом узнали все. Она привыкла к пациентам как к родным. Она приходила то штаны зашивала, то приносила еду какую-то. Я когда приходил к маме, они все ждали ее. Любили очень. Ждали, когда ее смена, когда она придет поскорее. Такое отношение было к ней. И она к ним также относилась.

На заседании ученого совета отметили, что присвоение Юлии Никите звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно будет свидетельством признания Украинским государством личного героизма, который проявила медицинский работник,

Сергей Кивалов, президент МГУ, народный депутат Украины. прокомментировал ситуацию:

Мы неравнодушны ко всему происходящему, мы выразили волю всей медицинской общественности. И обращаемся сегодня к президенту Украины с просьбой присвоить Юлии Александровне самое высокое звание, которое есть в нашей стране - звание Героя Украины. Это настоящие герои. Вот это признак мужества и героизма. Я думаю, что решение ученого совета Мединститута МГУ будет поддержано.

Виталий Шутурминский, директор мединститута Международного гуманитарного университета

По инициативе народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова мы выдвигаем кандидатуру Юлии Александровны на ходатайство по присвоению президентом Украины звания Героя Украины. Мы гордимся каждый день нашими врачами, которые ценой своих усилий, своими жизнями спасают жизни людей.

Отметим, у Юлии Александровны Никиты рабочий стаж более 35 лет, она выросла сиротой, воспитывала двух сыновей. Ее подвиг будет служить примером профессиональной и гражданской самоотверженности, на котором будут воспитываться многие поколения медицинских специалистов.