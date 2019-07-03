Сергей Кивалов: «Насилие уйдет в прошлое, ведь оно не совместимо с европейскими ценностями»

Неспокойное утро в Международном гуманитарном университете. Около 11 часов на территорию вуза ворвались четыре десятка накачанных молодчиков в футболках «Национального корпуса», как оказалось, ведомые двумя кандидатами в народные депутаты. Агрессивная молодежь буквально разгромила избирательный штаб народного депутата Украины Сергея Кивалова, разбросав по одной из комнат агитационные материалы. Радикалы напугали девушек, которые в это время как раз работали над оформлением социальных программ народного депутата.

Богдана Коруняк, сотрудница избирательного штаба, описывает пережитый испуг и унижение:

Я здесь работаю, но извините, когда посреди рабочего дня к тебе врываются, я их не считала, но около 30-ти человек с телефонами, камерами... 30 огромных мужчин. Врываются, начинают что-то кричать. Извините, я девушка и мне страшно. Я не знаю, с какими целями они ворвались, но, когда ко мне подходят и начинают кричать: «Что вы ут делаете?» считаю это неправильным. Некорректным, прежде всего. Своим поведением они показали, что не считаются с моей позицией. Они тем самым меня унизили.

Свою невежество и хамство хулиганы демонстрировали не только в общении с молодыми сотрудницами штаба, но и в диалоге с профессорско-преподавательским составом Международного гуманитарного университета. Наемники не стеснялись в выражениях, периодически тон их разговора гасила оперативно прибывшая полиция.

Вадим Подгородинский, депутат Одесского горсовета комментирует происшествие следующим образом:

Началась активная выборная кампания. Те кандидаты, которые пытаются что-то делать для города, которых знают в городе, в данный момент находятся в округе. Общаются с избирателями, собирают наказы, реализуют сразу же эти наказы. Это в полной мере касается Сергея Васильевича Кивалова. Конечно, меня возмутил тот факт, что ребята пиарятся на нашем фоне, но, наверное, это единственный способ, чтобы их заметили, узнали. И совсем некрасиво выглядит, когда молодчики юного возраста дерзко себя ведут с профессурой, с уважаемыми людьми. Это не очень красиво. Существуют цивилизованные способы разрешения всех ситуаций.

В момент налета непрошенные гости нанесли ущерб оргтехнике. По словам очевидцев, в результате нашествия представителей нацкорпуса пропал компьютер, исчезли несколько телефонов.

Реакция Сергея Кивалова, народного депутата Украины, на недопустимый инцидент – однозначная и жёсткая:

Наша страна находится на грани реванша мрачных сил хаоса и правового беспредела. Неужели нам придётся вновь пройти все те круги ада, когда пять лет назад уличный бандитизм стал нормой в некогда мирной и спокойной Украине?

Сегодня мы стали свидетелями наглой провокации, когда представители нацкорпуса ворвались в мой избирательный штаб кандидата в народные депутаты Украины, который на законных основаниях расположен на частной огражденной территории. В момент налета непрошенные гости нанесли ущерб оргтехнике. В то время в помещении находились ни о чем не подозревавшие волонтёры, девушки были напуганы хамским поведением ворвавшихся погромщиков. По словам очевидцев, в результате нашествия представителей нацкорпуса пропал компьютер, исчезли несколько телефонов.

Два кандидата в Народные депутаты пришли на территорию частного вуза, за что их следует привлечь к ответственности, и мы обязательно это сделаем, потому что они ворвались в частное учреждение, как в квартиру. Эти нелюди, я их по-другому не могу назвать, забежали на частное территорию в частный вуз и пытались там устанавливать свои порядки. Кто они такие вообще? Откуда они взялись? Они хотят быть парламентариями? Я даже фамилию их не хочу называть. Это люди, которые не имеют ни стыда, ни совести. Люди, которые вообще не представляют, что такое нормальное общение с себе подобными.

Заявление в полицию написано, Сергей Кивалов надеется на скорую и решительную реакцию правоохранительных органов. Парламентарий убежден – уличное насилие должно раз и навсегда уйти в прошлое, потому как оно в принципе не совместимо с европейскими ценностями правового государства. Если мы, конечно, живем в правовом государстве.

Сергей Кивалов, народный депутат Украины успокоил одесситов:

Мы их обязательно привлечем к уголовной ответственности. Мы написали заявление в полицию. Зафиксировали несколько свидетельств у тех девочек, которые находились в штабе Народного депутата Украины и оформляли социальные программы. И нападавшие будут отвечать по действующему законодательству. Состав преступления на лицо. Я думаю, что здесь есть судебная перспектива. Выборы через 2,5 недели заканчиваются, а жизнь продолжается. И мы никогда ничего не забываем.

Таким образом, общество находится в активной фазе избирательного процесса. Есть кандидаты, чьи имена известны не только в городе, но и во всей стране, так как их дела говорят сами за себя. А есть те, кто за счёт известных имён пытается привлечь к себе внимание, но чисто криминальными методами, которые точно вряд ли принесут порядок в наш город.