Сергей Кивалов: «Насилие уйдет в прошлое, ведь оно не совместимо с европейскими ценностями»

Неспокойное утро в Международном гуманитарном университете. Около 11 часов на территорию вуза ворвались четыре десятка накачанных молодчиков в футболках «Национального корпуса», как оказалось, ведомые двумя кандидатами в народные депутаты. Агрессивная молодежь буквально разгромила избирательный штаб народного депутата Украины Сергея Кивалова, разбросав по одной из комнат агитационные материалы. Радикалы напугали девушек, которые в это время как раз работали над оформлением социальных программ народного депутата.
Богдана Коруняк, сотрудница избирательного штаба, описывает пережитый испуг и унижение:
Свою невежество и хамство хулиганы демонстрировали не только в общении с молодыми сотрудницами штаба, но и в диалоге с профессорско-преподавательским составом Международного гуманитарного университета. Наемники не стеснялись в выражениях, периодически тон их разговора гасила оперативно прибывшая полиция.
Вадим Подгородинский, депутат Одесского горсовета комментирует происшествие следующим образом:
В момент налета непрошенные гости нанесли ущерб оргтехнике. По словам очевидцев, в результате нашествия представителей нацкорпуса пропал компьютер, исчезли несколько телефонов.
Реакция Сергея Кивалова, народного депутата Украины, на недопустимый инцидент – однозначная и жёсткая:
Сегодня мы стали свидетелями наглой провокации, когда представители нацкорпуса ворвались в мой избирательный штаб кандидата в народные депутаты Украины, который на законных основаниях расположен на частной огражденной территории. В момент налета непрошенные гости нанесли ущерб оргтехнике. В то время в помещении находились ни о чем не подозревавшие волонтёры, девушки были напуганы хамским поведением ворвавшихся погромщиков. По словам очевидцев, в результате нашествия представителей нацкорпуса пропал компьютер, исчезли несколько телефонов.
Два кандидата в Народные депутаты пришли на территорию частного вуза, за что их следует привлечь к ответственности, и мы обязательно это сделаем, потому что они ворвались в частное учреждение, как в квартиру. Эти нелюди, я их по-другому не могу назвать, забежали на частное территорию в частный вуз и пытались там устанавливать свои порядки. Кто они такие вообще? Откуда они взялись? Они хотят быть парламентариями? Я даже фамилию их не хочу называть. Это люди, которые не имеют ни стыда, ни совести. Люди, которые вообще не представляют, что такое нормальное общение с себе подобными.
Заявление в полицию написано, Сергей Кивалов надеется на скорую и решительную реакцию правоохранительных органов. Парламентарий убежден – уличное насилие должно раз и навсегда уйти в прошлое, потому как оно в принципе не совместимо с европейскими ценностями правового государства. Если мы, конечно, живем в правовом государстве.
Сергей Кивалов, народный депутат Украины успокоил одесситов:
Таким образом, общество находится в активной фазе избирательного процесса. Есть кандидаты, чьи имена известны не только в городе, но и во всей стране, так как их дела говорят сами за себя. А есть те, кто за счёт известных имён пытается привлечь к себе внимание, но чисто криминальными методами, которые точно вряд ли принесут порядок в наш город.