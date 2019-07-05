Уже в третьем общежитии Одесской Юракадемии установили солнечные батареи и коллекторы

Это уже третье общежитие вуза, в котором установлены альтернативные источники энергии. Несколько месяцев назад солнечнымиколлекторами были оборудованы общежития «Фемида»и «Приморский» на улице Академической. Работы проводятся в рамках проекта «Зеленый университет».

На торжественном открытие нового оборудования присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Хочу вам сказать, что наш университет всегда и во всем был первым, и в энергосбережении мы тоже в первых рядах.Национальный университет «Одесская юридическая академия» раньше других в Украине вузов воспользовалась возможностями новых современных технологий. Конечно, задуматься об альтернативных источниках энергии мы были вынуждены, ситуация в стране такая. За последние пять лет газ подорожал в 11 раз. Учебные заведения, общежития не в состоянии платить такую цену. Что же, солнечные коллекторы в нашем городе, когда здесь более 200 солнечных дней в году, являются выходом из положения, причем очень хорошим. Теперь в третьем нашем общежитие круглогодично будет горячая вода, при этом мы экономим на нагревании 80%. Восемь месяцев в году мы имеем возможность не подключать газ, пользоваться природными богатствами. Перед тем, как запускать проект, мы провели аудит, расчеты специалистов показали нам экономическую целесообразность использования солнечных коллекторов. Университет экономит не только на оплате горячего водоснабжения, но и наэлектроэнергии, и отоплении. Причем, стоимость установки оборудования окупается за два – два с половиной года. Мы планируем оборудовать солнечными батареями еще три общежития, посмотрим, как это будет работать и перейдем к установке в учебных корпусах, и не только в Одессе, но и в наших структурных подразделениях в других городах. Я думаю, что наш проект «Зеленый университет» станет примером для многих в стране,

– обратился к собравшимся народный депутат Украины, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

В ответном слове одесский голова Геннадий Труханов отметил, что мэр города должен внимательно относится к хозяйственным объектам города, особенно передовым объектам.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» под руководством Сергея Васильевича Киваловакак раз является передовым вузом,лучшим в стране. Я вижу отличное общежитие, хорошие условия для жизни студентов, а это очень важно. Приятно, что передовые энергосберегающий технологии применены именно у вас, огромное вам спасибо, что вы принялись за этот проект. Мы обязательно изучим ваш опыт, посмотрим как это работает. Спасибо вам еще раз,

– сказал Геннадий Труханов.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов и мэр города Геннадий Труханов разрезали ленточку на входе в общежитие «Юрист». Гости и студенты спустились в служебное помещение, чтобы осмотреть новое оборудование, которое будет давать тепло и горячую воду.

Проект также предусматривает комплексное утепление стен, кровли, замену окон, светильников на энергосберегающие.

Напомним, что программа «Зеленый университет» была рассмотрена и утверждена на Ученом Совете вуза. Первичная профсоюзная организация и Студенческий Совет университета поддержали предложенное решение по внедрению в вузе инновационных технологий. К проекту присоединится вуз-партнер НУ «ОЮА» – Международный гуманитарный университет. Более сотни солнечных батарей будут установлены также на крыше первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы, которую в ближайшее время планируют сдать в эксплуатацию.