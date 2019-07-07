В Одессе представили Народную программу Сергея Кивалова

Двадцать лет беспрерывной плодотворной работы на благо 135 избирательного округа, на благо всего Приморского района, всей Одессы. Созидание, строительство инфраструктурных объектов, развитие культурных и социальных проектов – в студии телеканала «Репортер» состоялось обсуждение Народной программы, с которой вступил в выборную кампанию действующий народный депутат Сергей Васильевич Кивалов. В обсуждении программы приняли участие эксперты – узнаваемые, пользующиеся уважением и доверием личности.

В начале беседы Сергею Кивалову был задан вопрос:

Сергей Васильевич, расскажите, почему Ваша программа называется народной? Откуда черпаете силы и вдохновение, чтобы снова идти в парламент и представлять интересы громады, которая за Вашей спиной?

- Название программы говорит само за себя. Я выдвигаюсь от Приморского района Одессы. Меня выдвигали несколько десятков коллективов, и это обязывает меня разрабатывать именно народную программу. И все, кто сегодня небезразличны к будущему нашей страны – они участвуют вместе со мной в этой программе, которую мы передали в Центральную избирательную комиссию. Сегодня мы расширяем эту программу, чтобы охватить ею все сферы деятельности нашего государства – начиная от закона о русском языке и языках нацменьшинств. Затем – религиозная сфера: я считаю недопустимым вмешательство государства в дела Церкви. Это и социальные программы, которые нами разработаны и являются сегодня действующими, некоторые –давно, а другие – только запущены. Народная программа не может не быть связана с образованием – как школьным, так и высшим. Я глубоко убежден, что все, что касается тарифов, мы тоже сегодня должны обсуждать. Ну и в целом – вопросы благополучия, спокойствия, безопасности, комфортности нашего города.

Один из пунктов Вашей программы – языковой вопрос. Я знаю, Вы противник нынешнего языкового закона. Также приходилось слышать много положительных отзывов о законе 2012 года. Что Вы предлагаете сегодня?

- Мы решили пойти по другому пути: предложили одесситам, чтобы они дали свои предложения по закону, который мы назвали не «Закон о государственной языковой политике», а так, как это сформулировано в 10-й статье Конституции Украины: «Закон о русском языке и языках нацменьшинств». Мы его разработали всесторонне, этот проект. Я, как член Венецианской комиссии провел его через все международные экспертные инстанции. Ранее Венецианская комиссия дала положительное заключение по закону, получившему в народе название «Закон Кивалова-Колесниченко». Мы надеялись, что этот закон поможет сблизить народы, проживающие на территории Украины – у нас только в Одессе 123 национальности. И не нужно прятать голову в песок и говорить, что этот закон неактуален – неактуален закон о полной украинизации, принятый напоследок Верховной Радой, имеющей сегодня доверие двух процентов населения. Вот этот закон – неприемлем, потому что абсолютное большинство жителей Одессы, да и не только Одессы, считают родным языком – русский. По результатам социологии – это более 90% населения нашего региона.

А они приняли и ратифицировали Постановлением Верховной Рады закон, идущий вразрез с нормами международного права, которое является доминирующим. Потому его необходимо будет отменить, и принять тот закон, который предлагают сегодня одесситы – уверяю, у нас сегодня достаточно для этого сил и возможностей.

Закон Кивалова-Колесниченко был отменен не по содержанию, а по процедуре Конституционным судом Украины – чисто политическим органом, который сыграл на руку ушедшей власти. Одним из аргументов противников закона было якобы создание социальной напряженности в обществе.

О значимости нового закона, предлагаемого Сергеем Киваловым, говорит эксперт Дмитрий Волошенков:

- Я часто задаю своим оппонентам вопрос: «Если русский – язык нацменьшинства, то почему на нем говорит большинство населения Украины?». Хочу напомнить, что Одесский регион – это 133 национальности, и тема языковой дискриминации касается очень многих людей в целом по Украине. Поэтому с учетом некорректного политически ангажированного обращения с законом Кивалова-Колесниченко сегодня есть новый виток надежды, связанный с тем, что после окончания избирательной кампании, когда Сергей Васильевич займет свое заслуженное место в парламенте, актуализация этого вопроса получит новую силу, - говорит Дмитрий Владимирович.

- Сергей Кивалов как лидер Украинской морской партии имеет в Одесском городском совете свою фракцию, где треть депутатов – представители Приморского района, и проблемы Приморского района Сергей Васильевич знает не понаслышке. Я хочу пояснить, что народный депутат должен заниматься законотворчеством, привлекать субвенции, решать глобальные вопросы. Но команда народного депутата Кивалова делает очень много на местах для жителей района от имени Сергея Васильевича. Это программы благоустройства дворов, программа «Теплый дом» и другие, имеющие не меньшую значимость для конкретных жителей района, чем законотворчество в парламенте. И, как мы видим из рейтингов поддержки Сергея Кивалова, с командой Сергей Васильевич работает достаточно эффективно с точки зрения реализации запросов жителей Приморского района, что и отражается в «Народной программе», - говорит Светлана Осауленко.

На базе Одесской Юракадемии был создан Центр поддержки Украинской Православной Церкви. Мы знаем, какие события происходили в УПЦ на стыке 2018-2019 годов. У Вас также есть своя оценка этим событиям.

- Мы всеми силами пытались остановить тот беспредел, который имел место особенно в последний год правления экс-президента Петра Порошенко. Он, являясь главой государства, пытался разделить Церковь на несколько конфессий. К великому сожалению, этот процесс начался, и нужно было во что бы то ни стало его остановить. Мы сегодня знаем о тайном соглашении, подписанном экс-президентом и главой неканонической «церкви» о передаче их конфессии 40 храмов. Они пытались правдами и неправдами, через Министерство юстиции отбирать храмы. Последний пример, один из самых негативных в нашей области – межконфессиональный конфликт в пгт. Сарата, в котором значительную негативную роль сыграл мэр райцентра с говорящей фамилией – Негодяев. Это – недопустимо. Потому мы с Митрополитом Одесским и Измаильским создали Центр поддержки канонической Украинской Православной Церкви, подали исковые заявления, подключили лучших адвокатов, и на каждый эпизод мы будем реагировать, чтобы исправить то, что они успели натворить, привести в соответствие с Конституцией. Хочу напомнить, что ст.35 Конституции гласит, что у нас Церковь отделена от государства, и вмешательство в дела Церкви – недопустимо.

Действительно ли сегодня такое время, что необходима юридическая поддержка православию в целом?

Комментирует настоятельница Свято-Архангело-Михайловского монастыря игуменья Серафима:

- Церковь отделена от политики. Мы не участвуем в политических мероприятиях. Наша задача - донести до Сергея Васильевича Кивалова, до лидеров общественного мнения Одессы и области нашу огромную боль. Удивительно, в 21-м веке у нас возрождается такое отвратительное явление, как тоталитаризм, идет волна репрессий, совершенно непонятным образом у нас, в европейской стране, ущемляется свобода слова, свобода религиозных собраний и другие основополагающие права и свободы наших граждан – собственно, то, за что стоял Майдан. И вот теперь целые конфессии объявляются неугодными, нас шельмуют как «5-ю колонну», как врагов Отечества. И это – инициатива тех, кто должен выступать гарантом соблюдения гражданских прав украинцев, а вместо этого ужасным образом эти права попирают. Захваты храмов происходят по всей Украине, и Сергей Васильевич вместе с коллективом Одесской Юракадемии и на законодательном уровне, и в поле других своих возможностей, объединившись с единомышленниками, этому противодействует. Мы – в числе единомышленников, мы поддерживаем Сергея Васильевича, так же, как и он поддерживает и защищает нас, - говорит матушка Серафима.

В Народной программе также уделяется внимание защите исторической правды, защите социального статуса наших воинов-освободителей.

- Как же можно перечеркнуть историю и сказать, что 9 Мая – не наш праздник?! А ведь Верховной Радой уже был запущен проект закона об отмене празднования 9 Мая. И волна возмущения поднялась – из Одессы! Народ встал на защиту праздников 8 марта и 9 Мая, и мы все сделали для того, чтоб рассмотрение законопроекта было снято с повестки дня. И они испугались, увидев, что большинство депутатов Юго-Востока категорически возражали против этого беспредела! – говорит Сергей Кивалов.

Важно не только сохранять историю и статус ветеранов, но и заботиться о том, чтобы им было на что жить. Ведь достаточно попасть в дом к любому из них, чтобы убедиться, насколько недодает им государство.

- Государство оставило ветеранов один на один с их бедами и проблемами. Депутатская фракция Украинской морской партии вынесла на рассмотрение сессии Одесского горсовета этот вопрос, и теперь все одесские участники Великой Отечественной Войны получают дополнительное денежное содержание. Хотя и это – ничто в сравнении с тем, чего они действительно заслуживают. И в Народной программе есть пункт о материальной поддержке участников войны – живых носителей истории, - подчеркивает Сергей Васильевич.

Вячеслав Добровольский, руководитель Городского совета ветеранов:

- Наша городская программа поддержки ветеранов является лучшей в Украине. Хотелось бы дать напутствие Сергею Васильевичу, когда он вновь будет в парламенте: активизировать два-три закона, которые не работают должным образом. Он занимается вопросом перерасчета пенсий, их пересчитывают вручную, а нужно заставить работать закон, который сегодня в стране не действует, так же как закон о детях войны и ветеранах труда. Наша надежда – на Вас, Сергей Васильевич!

Взаимодействует Сергей Кивалов и с организациями воинов-ветеранов Афганистана.

- У нас – самая замечательная Конституция в Европе, и лучший закон о защите прав ветеранов боевых действий. Однако все это не работает, просто попирается. Спасибо Сергею Васильевичу за защиту прав и социальных гарантий участников боевых действий, надеемся, что с его помощью удастся добиться уважения правительства к основным статьям этого закона, - говорит Борис Дубчак, глава Одесского городского совета ветеранов Афганистана.

Одесса – морской город. Однако наши моряки, уходя в рейс, не чувствуют себя вполне защищенными со стороны государства.

- Наши моряки сегодня ходят в рейсы под чужими флагами. Не их вина, что Черноморское морское пароходство растащили, разворовали. При нашей Юридической клинике создана и работает рабочая группа по защите прав моряков. У нас есть уже достаточный опыт в этом вопросе, и мы будем укреплять и расширять это подразделение, а кафедра морского права Одесской Юракадемии – единственная в Украине. Для того, чтобы нашим морякам не приходилось батрачить под чужими флагами, мы одним из пунктов нашей Народной программы сделали воссоздание Черноморского морского пароходства – с возрождением собственного кораблестроения и отрасли в целом – ведь без этого мы не можем претендовать на звание морской державы, - говорит Сергей Кивалов.

Недавно вся Одесса была встревожена судьбой Андрея Новичкова – моряка, приговоренного иранскими властями к исключительной мере наказания по надуманному предлогу. Сегодня Андрей – дома. Сергею Кивалову удалось на самом высшем уровне добиться возвращения нашего земляка. Андрей и сегодня не предоставлен своей участи –центр защиты прав моряков при Юридической клинике занимается восстановлением его юридического статуса – получением от иранской стороны правовых документов.

- На основании Закона Украины я в течение двух лет обращалась повсюду, стучалась во все двери, вплоть до кабинета Президента. Могу сказать, что настоящую действенную помощь оказал именно Сергей Васильевич. Он сумел убедить президента Порошенко подписать указ об обмене Андрея на арестованного в Харькове гражданина Ирана, - говорит «Заслуженная бабушка Украины» Елена Вирановская, бабушка Андрея Новичкова.

В нашем государстве уже не первый год смертность опережает рождаемость. А с развязыванием гражданской войны демографическая проблема обострилась еще за счет возникновения новой категории граждан – вынужденных переселенцев.

- По данным Организации объединенных наций Украина на 172 месте по рождаемости. Люди боятся заводить детей – причины всем известны. А в Одессе почти пять тысяч семей – многодетные. Только за последний год я внес полтора десятка предложений в Верховную Раду и подал несколько десятков депутатских запросов о повышении пособия на детей, в том числе и для матери-одиночки. Разумеется, мне отвечали: «Ну что Вы, в стране военные действия, а Вы со своими социальными заморочками!». Не захочешь, а скажешь: «Кому война, а кому – мать родна!». Конечно, продавать снаряды прибыльнее, чем заботиться о людях. Но хочу напомнить, что существует демографический порог, перешагнув который, нация теряет шанс на самовосстановление. Такой народ – обречен на вымирание, и сегодня таких в Европе несколько десятков. Мы в Одессе, как можем, помогаем многодетным семьям и матерям-одиночкам, берем их детей на бюджетное обучение, поддерживаем их другими программами, разработанными нашей командой. Но с первых дней работы нового парламента нужно остро ставить этот вопрос, потому что старый парламент, который я многократно предлагал распустить, абсолютно не занимался вопросами управления и экономики. Да, собственно, среди них несколько десятков было таких, кто и читать-то не умел, чего можно ожидать от таких «парламентариев»?! Только и могли направлять наших детей на войну, в которой только по официальным данным погибло с обеих сторон более 12 тысяч человек.

Тему переселенцев прокомментировал эксперт-правозащитник Георгий Блощица:

- Из всех срезов нашего общества самый игнорируемый – вынужденные переселенцы. По политическим мотивам забота о них была объявлена непатриотичной, и это большая проблема. Есть закон о конституционных гарантиях – он не работает. Я бы сказал, что Сергей Васильевич Кивалов – друг переселенцев. Многолетняя планомерная работа приносит плоды, при каждом нашем обращении мы получаем положительный результат. Я это говорю для того, чтоб остальные депутаты понимали, как на них смотрят люди, и брали пример. Ясно, что в этом вопросе необходимо лобби со стороны народных депутатов. Сегодня мы сотрудничаем с Юридической клиникой, на базе которой был создан Центр для переселенцев, вот сейчас, например, работаем над пересмотром коммунальных тарифов для этой категории наших граждан, - говорит Георгий.

Но кто больше всех болеет за демографическую ситуацию? Разумеется, матери, особенно – многодетные.

- Я подчеркиваю, что сегодня рождается поколение новых людей. Понимающие люди, экономические демографы, давно задумались над этой проблемой. В 2007 году мы, общественники, обратились по этому вопросу к народному депутату Кивалову, и в 2010 году начал хорошо работать закон, который – сразу – принес положительные плоды, резко повысилась рождаемость, что было отмечено всеми экспертами. В 2013 году к нам приезжали эмиссары из Европы, Штатов, России и недоумевали, каким образом нам удалось добиться такого демографического эффекта. 27 марта 2014 года – черная дата для этого закона, почти все его положения были упразднены Верховной Радой. Сергей Васильевич тогда голосовал против этого драконовского закона, он – депутат, который понимает, что без населения – не будет страны, – говорит Елена Николаенко.

Вопрос нескольких дней – открытие обновленного открытого для всех одесситов спортивного комплекса на 8-й станции Большого Фонтана.

- Детский спорт развит в нашем университете, как нигде – работают бесплатные спортивные секции для детей начиная с 5-6 лет. Потому что если мы их не займем, то они найдут себе другое занятие, которое в будущем дорого обойдется нашему обществу. На физкультурном спорте зарабатывать нельзя, и потому те площадки, в которые мы вкладываем десятки миллионов долларов, используются нашими студентами 2-3 часа в день, остальное время – они в распоряжении всех одесситов, - говорит Сергей Кивалов.

Социальные проекты народного депутата ярко выделяют проблему недоработки вопросов на государственном уровне.

Это подчеркнул в своем комментарии эксперт-политолог Игорь Назаренко;

- Судя по тому, что творил парламент в последние годы, из нашего социального (что прописано в Конституции) государства пытались сделать - жесткое либеральное. Наш менталитет – «садок вышневый коло хаты», а нас пытались загнать в какие-то джунгли, где люди должны жить в волчьих условиях, и выживать только богатые и молодые, потому что пожилой, пусть даже очень богатый, человек, может просто не успеть долететь до той же израильской клиники. А при нашей убитой медицине о качественном лечении говорить не приходится. Сергей Васильевич всегда был сторонником социального государства, а лидеры парламента, коих в последнем созыве было большинство, настойчиво пытались «переломать через колено» эту концепцию, создавая жесткую, людоедскую модель либерального государства, которая, по мнению социологов, не соответствует нашему украинскому менталитету. Поэтому я полностью поддерживаю Сергея Васильевича и ту модель его подвижничества, которую он сумел организовать в рамках Приморского района, города Одессы. Я надеюсь, что политическая ситуация в стране наконец-то изменится, соратников у Сергея Васильевича будет больше, и они наконец-то сумеют развернуть корабль нашего государства в социальную сторону, - считает Игорь Владимирович.

- Многие наши эксперты сегодня подчеркивали, что в парламенте не принято то и не принято другое. Хочу подчеркнуть, что Сергей Кивалов неоднократно выступал за то, чтобы досрочно распустить непрофессиональную Верховную Раду, которой абсолютно плевать на людей. Сегодня Рада распущена, и мы очень надеемся, что придут образованные, профессиональные специалисты, которые будут думать о людях и реализовывать законопроекты, - высказала мнение Светлана Осауленко.

Одесса – безусловно, и студенческий город.

- Для меня все студенты дороги, независимо, в каком учебном заведении они получают образование, высшее оно или профессионально-техническое. Наше Министерство образования и науки отказалось финансировать профессионально-технические училища. Уверен, это – стратегическая ошибка! Мы в Одессе сегодня финансируем профессиональное образование как социальный проект. Казалось бы - зачем Юридической академии профтехучилище? Оказалось, сегодня такую редкую и востребованную специальность как токарь готовят только в нашем ПТУ. А без токаря судно в рейс пойти не может. Кроме того, мы готовим профессионалов рабочих специальностей: плиточников, каменщиков, сварщиков, профессионалов сферы услуг. Ведь нам сегодня приходится этих специалистов приглашать из Турции, а то и из Китая! А все наши умельцы – выехали из Украины! Статистика показывает, что в Европе, куда мы все так стремимся, 47% выпускников проходят профессиональные училища. У нас – 7%, а скоро, похоже, и этих не будет. Мы набираем каждый год порядка тысячи человек в свои ПТУ. Экономически это для нас нерентабельно, а для общества – важнейший вопрос.

Образование, спорт, религия – все это в совокупности дает на выходе нормального человека, который будет приносить пользу обществу.

- В Национальном университете «Одесская юридическая академия» занимается более 200 детей-сирот. Их статус не озвучивается, чтобы не ранить самолюбие, но эти студенты получают стипендию, обеспечиваются талонами на питание, общежитиями – так им обеспечивается стартовая позиция, чтобы войти в общество. И учащиеся подшефных Юракадемии детских домов знают: если они примут решение получать образование в этом вузе, то материальная поддержка им гарантирована.

Кристина Шовкун, глава Молодежного совета при Одесском городском голове:

- Сергей Васильевич Кивалов – это тот депутат, который первым инициировал встречу с Молодежным советом. Это первый народный депутат Украины, который захотел встретиться с активной молодежью нашего города. Конечно, молодежь сегодня разная, но все видят, кто поднимает вопросы, связанные с молодежью. И мы выбрали своего лоббиста в Верховной Раде, это, конечно же, Сергей Кивалов, - говорит Кристина.

Культурный эксперт, директор Одесской филармонии Галина Зицер:

- Студенты Одесской Юракадемии – молодые люди с большим культурным бэкграундом. Сергей Васильевич Кивалов – лоббист культурных традиций нашего города. Это не просто образованный человек – у него прекрасная внутренняя культура. С ним всегда можно общаться, потому что он понимает наши задачи и проблемы. Мы с удовольствием предоставляем студентам Юракадемии льготные билеты, они – наши частые гости. Я хочу, чтобы все знали, что культура – уходит первой, а возвращается последней. А Сергей Васильевич – наш парламентарий, наш форвард, который ведет нас к торжеству нашей культуры, и мы обязательно с ним вместе победим, - убеждена Галина Зицер.

Сергей Кивалов считает, что есть все рычаги, при помощи которых можно и нужно прекратить застройку исторического центра города:

- Вот гостиница «Спартак» - владельцы взяли на себя обязательство в точности воспроизвести здание по чертежам, а вместо этого мы имеем блошиный рынок посреди Дерибасовской. Я думаю, что Одесский городской совет вернется к этому вопросу. Дом Руссова – слава Богу, на его реконструкцию из городского бюджета выделяются средства, и дом Руссова мы не потеряли. Но потеряли десятки других домов. Поэтому на законодательном уровне мы все-таки добьемся полного запрета на строительство в центре города, - пообещал Сергей Кивалов.

В ходе студийной конференции были затронуты также и другие вопросы. Заканчивая встречу, Сергей Васильевич резюмировал:

- Благодарен всем экспертам, принявшим участие в обсуждении Народной программы, с которой я иду на ближайшие парламентские выборы. Уникальным является то, что эта программа написана совместно с одесситами, жителями Приморского района, чьи интересы я представляю в Верховной Раде Украины на протяжении десятилетий.

Во-первых, мы будем работать над принятием нового закона «О русском языке и языках национальных меньшинств», который обеспечит воплощение Декларации прав национальностей Украины, будет полностью соответствовать Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, а также Конституции Украины.

Раз и навсегда прекратим попытки государства в угоду отдельным политическим силам оказывать давление на Церковь. Церковь отделена от государства, и так должно быть всегда.

Кроме того, я и одесситы, которые оказывают мне свою поддержку, убеждены, что судебная система должна быть поставлена под контроль народа, а для этого судей первой инстанции надо выбирать.

Безусловно, необходимо снизить тарифы, чтобы они были соразмерными с доходами людей.

Пагубная «реформа здравоохранения» должна быть немедленно остановлена и отменена.

Мы продолжим развитие эффективной системы бесплатной правовой помощи и юридических клиник, будем всесторонне способствовать развитию учебных заведений, созданию новых профессионально-технических училищ и колледжей.

Сохраним память о беспримерном подвиге нашего народа, народа-победителя, ставшего освободителем Европы в годы ВОВ.

И, что очень важно, продолжим добиваться снятия депутатской неприкосновенности.

На мой взгляд, это те основные положения, которые крайне необходимы для внедрения прямо сейчас.

В рамках выполнения Народной программы нами будут инициированы неотложные меры по улучшению экологии в Одессе. Мы возвратим Одессе статус зеленого города и обеспечим доступность городских пляжей для всех категорий населения. Усилим парламентский контроль за выполнением Генерального плана Одессы и за сохранностью исторического центра города. Примем Закон, способствующий новому импульсу развития портов Украины, продолжим активную работу по защите прав моряков и их семей, а также борьбу за возрождение Черноморского пароходства. И еще одним из пунктов программы является восстановление легендарного Морского музея Одессы.

Кроме того, реализуем программу качественной питьевой воды для населения Одессы путём открытия новых бюветов.

Уверен, что благодаря совместным усилиям все эти задачи будут воплощены в жизнь!