 «МИСС ОДЕССА - 2019»: победительницей стала студентка Международного гуманитарного университета

В Одессе состоялся 32-й конкурс красоты «Мисс Одесса – 2019». За долгожданную корону в нынешнем финале боролись 18 конкурсанток. Девушки в возрасте от 16 до 24 лет прошли сложный кастинг и, прежде чем выйти на подиум, почти год напряженно готовились к конкурсу. В результате в финал попали две студентки Одесской юридической академии и две конкурсантки, обучающиеся в Международном гуманитарном университете.

Вот что рассказала генеральный директор национального комитета «Мисс Украина-Юг» Татьяна Савченко:

Подготовка шла в течение девяти месяцев. За это время участницы провели много интересных мероприятий и полезных дел. Они участвовали в благотворительных акциях, проходили мастер-классы. И репетировали, репетировали. Как всегда, в конкурсе приняли участие студентки одесских вузов. Среди них выделялись студентки МГУ и Национального университета «Одесская юридическая академия». Как правило, это всегда очень сильные участницы, показывающие высокие результаты. На мой взгляд, это потому, что они проходят очень хороший предварительный отбор, у девушек есть возможность хорошей подготовки в стенах родных вузов. Следует отметить, что немаловажная заслуга в этом – руководства вуза. Последние лет 20 Сергей Кивалов всегда максимально оказывает содействие нашему городскому проекту. Вот и в этот раз Сергей Васильевич оказал поддержку при организации финала конкурса «Мисс Одесса», и мы очень ему признательны.

Студентки Одесской юридической академии традиционно завоевывают высокие титулы на главном конкурсе красоты нашего города. Ведь у них уже есть опыт и свои секреты успешности: ранее претендентки на корону состязались на главных конкурсах своих университетов – «Мисс Международный гуманитарный университет» и «Мисс Одесская юридическая академия». Девушки говорят, что покорять судей удается благодаря качественной подготовке.

Виталина Барась, участница «Мисс Одесса – 2019»:

Мы долго шли к этому финалу. Ему предшествовали многочисленные показы. А еще мы участвовали в разных социальных акциях и благотворительных проектах. Так, мы посещали Одесский детский дом, были в «Ковчеге» – приюте для животных. Мир не состоит из одних красавиц. Но красота и доброта спасут мир.

Татьяна Гаврильчук, Участница «Мисс Одесса – 2019»

Будучи студенткой факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА», я успешно выступила и победила в конкурсе «Мисс Юридическая академия». Благодаря этой победе я и попала на городской конкурс «Мисс Одесса-2019». Пройден интересный и, безусловно, полезный для жизни путь.

Долгий репетиционный период включал в себя проведение различных конкурсов, участие в социальных и благотворительных проектах. Главными критериями оценки конкурсанток была не только красота, умение дефилировать по сцене, но и желание и умение совершенствоваться, развиваться в различных сферах.

Диана Григоровская, «Мисс Международный гуманитарный университет- 2018»:

Конкурс «Мисс Международный гуманитарный университет» был первым конкурсом красоты в моей жизни. Вся подготовка к нему и участие, оттачивание мастерства, эти эмоции и сама атмосфера – все это мне настолько понравилось, что я решила продолжить этим заниматься. И на конкурсе «Мисс Одесса» я не буду останавливаться. Буду готовиться, развиваться, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Украина». Мы, студенты МГУ, благодарны лидеру нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову за всемерную поддержку и заботу, за то, что годы обучения в вузе мы всегда будем вспоминать с любовью и благодарностью.

Финалистками главного конкурса красоты нашей страны «Мисс-Украина 2018» уже становились студентки Одесской юридической академии и МГУ. Так, главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» завоевала студентка Юридической академии Вероника Шувалова. А в этот раз корона, главный приз и столь желанное звание «Мисс Одесса – 2019» по праву достались студентке Международного гуманитарного университета Валерии Струтинской. Выяснилось, что это не первый конкурс, в котором девушке довелось участвовать и побеждать.

Валерия Струтинская, победительница «Мисс Одесса – 2019»:

Все началось с конкурса «Мисс МГУ». Далее я участвовала в конкурсе «Мисс Туризм-Украина», где я стала «Мисс Черное море». И вот теперь – «Мисс Одесса»! Эмоции просто переполняют!

Напомним, что за многолетнюю историю конкурса титул главной одесской красавицы завоевывали многие. Первой на Олимп красоты и популярности взошла выпускница Юракадемии Александра Николаенко, Еще студенткой, победив на конкурсе «Мисс Академия-2001», она получила целый ряд престижных титулов – «Мисс Одесса-2001», «Мисс Украина - Юг-2001» , «Мисс Украина -2001», а затем стала финалисткой конкурсов «Мисс Вселенная -2001», «Мисс американская мечта -2001», «Мисс Tourism International-2002».

В Одессу посетить родной университет титулованная красавица приезжала вместе с Вице-мисс Вселенная-2011 Олесей Стефанко, которая также является выпускницей Одесской юридической академии и начинала свой творческий путь с победы на конкурсе «Мисс Академия».

В свое время и студентка вуза Кристина Гончарова также становилась самой красивой девушкой нашего города, удостоившись титула «Мисс Одесса-2015».

Виктория Ганусовская на Всеукраинском конкурсе красоты и талантов завоевала титул Королева Украины-Planet.

Виктория Мельниченко после участия в конкурсе «Мисс Академия - 2016», победила на конкурсе красоты «Мисс Одесса-Всемирная» и участвовала в международном конкурсе «Mисс Tourism International», где она вошла в топ-15 самых красивых девушек мира. После одержанных побед Виктория занялась общественной деятельностью, а сегодня является директором регионального конкурса красоты «Королева Одессы-International».

Аспирантка Юридической академии Татьяна Акуленко победила на международном конкурсе красоты и завоевала титул «Мисс СНГ - 2018».

Так что, в стенах Аlma mater девушки не только получают качественные знания, что позволяет им строить успешную карьеру, но и имеют прекрасные возможности заниматься творчеством и реализовывать свои таланты.