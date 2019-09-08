Программа «Зеленый университет» Одесской Юракадемии заинтересовала экоактивистов со всей Украины

Активисты всеукраинского экологического движения заинтересовались одесским проектом «Зеленый университет», который так успешно развивается на базе Национального университета «Одесская юридическая академия».

Чтобы перенять одесский опыт в применении альтернативной энергетики, Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетила делегация из 25 представителей экологических организаций со всех уголков Украины. Так, приверженцев экологической идеи очень заинтересовал проект юракадемии по установке солнечных коллекторов и батарей в трех общежитиях вуза.

Солнечные коллекторы уже сослужили студентам добрую службу. Благодаря энергосберегающим технологиям в общежитиях теперь всегда есть горячая вода, и они не зависят от общегородского графика ее подачи. Программа «Зеленый университет», созданная и внедренная в практику по инициативе Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова, дает огромную экономию средств, что при нынешних тарифах на коммунальные услуги немаловажно.

Так, после установки оборудования, вуз экономит до 20% средств на оплате электроэнергии, до 40% на оплате горячего водоснабжения и до 35% на отоплении. И это очень хорошо понимают студенты.

Это очень удобно, это повысило комфорт проживания в общежитии. Мы гордимся тем, что подобная передовая и интересная идея была внедрена именно у нас. Наш вуз фактически первый, в котором было установлено такое оборудование, произошло это благодаря инициативе нашего Президента, Сергея Васильевича Кивалова и усилиям руководства вуза,

– с гордостью говорит студентка Одесской юракадемии Маргарита Бендюга.

Действительно, Национальный университет «Одесская юридическая академия» является первым вузом в стране, который предложил подобную ​​инициативу. Экоактивисты отмечают, что вопросы сохранения окружающей природы и защиты нашей планеты от климатических изменений – очень актуальны сегодня. Полный переход на возобновляемые источники энергии может стать одним из успешных механизмов решения экологических проблем, снизить уровень парникового эффекта, глобального потепления на Земле.

Опыт одесского вуза вполне вписывается в рамки программы защиты экологической среды от вредных факторов и воздействия. Пилотный проект не мог не заинтересовать экологическую общественность и экспертов со всей Украины.

Я считаю, что это прекрасная инициатива, тем более в Одессе, где солнечных дней достаточно много. С установлением коллекторов у студентов значительно вырос уровень комфорта, к этому добавляется и то, что мы сохраняем природу, не используем ископаемое топливо, и, не смотря на это, имеем горячую воду. Как хорошо, что такие технологии существуют, и мы можем ими пользоваться,

– отметила Ольга Лаврик («Коллегия экологического образования,«Мир образований ", г. Киев)

Современные технологии, появляющиеся все в большем количестве на украинском рынке, очень хороши и удобны. Они работают автоматически, не требуют дополнительного обслуживания, они сами на себя фактически зарабатывают, то есть в данном случае мы говорим об окупаемости за счет того, что потребителям не надо оплачивать дорогостоящий газ. Это очень хороший опыт, и мы хотим передать его другим городам. К нам часто обращаются за советом, и мы хотим рекомендовать к реализации такой проект. Например, я из Полтавы, и мне хотелось бы, чтобы такой проект работал и там,

– подчеркнула представитель Международной организации «350.org» Маргарита Мостовая.

Достижение энергонезависимости – для Украины важный вопрос. Возобновляемая энергетика может стать частью успешного решения этой проблемы, считают экологи-активисты. Поэтому в ближайшее время они поставили перед собой цель – распространить опыт Национального университета «Одесская юридическая академия» во всех городах страны.

После того, как появляются «первые ласточки», новые интересные проекты, очень важно, чтобы другие их поддержали. Мы хотим, чтобы инициатива одесского вуза стала примером успешного решения проблемы и распространилась во всех учреждениях образования в нашей стране,

– поделилась своим мнением Ольга Фурсик, представитель Украинской молодежной климатической ассоциации из Киева.

Напомним, что для Национального университета «Одесская юридическая академия» это не первая инициатива в сфере защиты окружающей среды, и работа не окончена, она продолжается.

К проекту присоединился вуз-партнер Национального университета «Одесская юридическая академия» - Международный гуманитарный университет. В ближайшее время более сотни солнечных батарей будут установлены на крыше первой в Украине Международной академической школы, или как ее называют – общеобразовательной церковно-приходской школы.

В планах руководства вузов установить солнечные коллекторы на всех учебных корпусах и административных зданиях учебных заведений, что даст возможность значительно экономить средства на оплату коммунальных услуг.

Солнечные батареи и коллекторы будут установлены также в подразделениях Международного гуманитарного университета в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге.