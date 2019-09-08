Программа «Зеленый университет» Одесской Юракадемии заинтересовала экоактивистов со всей Украины

Активисты всеукраинского экологического движения заинтересовались одесским проектом «Зеленый университет», который так успешно развивается на базе Национального университета «Одесская юридическая академия».
Чтобы перенять одесский опыт в применении альтернативной энергетики, Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетила делегация из 25 представителей экологических организаций со всех уголков Украины. Так, приверженцев экологической идеи очень заинтересовал проект юракадемии по установке солнечных коллекторов и батарей в трех общежитиях вуза.
Солнечные коллекторы уже сослужили студентам добрую службу. Благодаря энергосберегающим технологиям в общежитиях теперь всегда есть горячая вода, и они не зависят от общегородского графика ее подачи. Программа «Зеленый университет», созданная и внедренная в практику по инициативе Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова, дает огромную экономию средств, что при нынешних тарифах на коммунальные услуги немаловажно.
Так, после установки оборудования, вуз экономит до 20% средств на оплате электроэнергии, до 40% на оплате горячего водоснабжения и до 35% на отоплении. И это очень хорошо понимают студенты.
– с гордостью говорит студентка Одесской юракадемии Маргарита Бендюга.
Действительно, Национальный университет «Одесская юридическая академия» является первым вузом в стране, который предложил подобную инициативу. Экоактивисты отмечают, что вопросы сохранения окружающей природы и защиты нашей планеты от климатических изменений – очень актуальны сегодня. Полный переход на возобновляемые источники энергии может стать одним из успешных механизмов решения экологических проблем, снизить уровень парникового эффекта, глобального потепления на Земле.
Опыт одесского вуза вполне вписывается в рамки программы защиты экологической среды от вредных факторов и воздействия. Пилотный проект не мог не заинтересовать экологическую общественность и экспертов со всей Украины.
– отметила Ольга Лаврик («Коллегия экологического образования,«Мир образований ", г. Киев)
– подчеркнула представитель Международной организации «350.org» Маргарита Мостовая.
Достижение энергонезависимости – для Украины важный вопрос. Возобновляемая энергетика может стать частью успешного решения этой проблемы, считают экологи-активисты. Поэтому в ближайшее время они поставили перед собой цель – распространить опыт Национального университета «Одесская юридическая академия» во всех городах страны.
– поделилась своим мнением Ольга Фурсик, представитель Украинской молодежной климатической ассоциации из Киева.
Напомним, что для Национального университета «Одесская юридическая академия» это не первая инициатива в сфере защиты окружающей среды, и работа не окончена, она продолжается.
К проекту присоединился вуз-партнер Национального университета «Одесская юридическая академия» - Международный гуманитарный университет. В ближайшее время более сотни солнечных батарей будут установлены на крыше первой в Украине Международной академической школы, или как ее называют – общеобразовательной церковно-приходской школы.
В планах руководства вузов установить солнечные коллекторы на всех учебных корпусах и административных зданиях учебных заведений, что даст возможность значительно экономить средства на оплату коммунальных услуг.
Солнечные батареи и коллекторы будут установлены также в подразделениях Международного гуманитарного университета в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге.