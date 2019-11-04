Продолжается благоустройсто склонов на 8-й станции Большого Фонтана

В Одессе продолжают благоустройство склонов на восьмой станции Большого Фонтана. Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» инициировали масштабный субботник. Они решили высадить новую партию молодых сосен и очистить набережную. Такие экологические акции ведутся постоянно - склоны полностью усажены хвойными деревьями.

Традиция высаживать деревья в Национальном университете «Одесская юридическая академия» существует десятки лет. Мы это делаем не по принуждению, а потому чтоз наем: это нужно делать. В целом здесь высажено около 20 тысяч деревьев и кустов. Там, где не приживаются сосны, - мы высаживаем чумак, который может переносить холода и соленые морские брызги.

Более 90 процентов студентов нашей Юракадемии – это жители других регионов, которые приехали к нам учиться, зная, что одесская правовая школа самая лучшая. И с первого курса все они знают, что каждый студент должен высадить хотя бы одно дерево или один куст. И в этому частвуют не только студенты - преподаватели, сотрудники, спортсмены, которые используют наш строительный комплекс, тоже помогают нам в озеленении склонов. Часто к нам присоединяются просто жители Приморского района, даже инвалиды. Это как у себя дома: в квартире убираешь, и в городе тоже нужно поддерживать порядок,

- отметил президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Совместными усилиями в течение дня удалось высадить около пятидесяти новых деревьев. Первые два года за ними надо особенно тщательно заботиться. Для полива здесь предусмотрены специальные цистерны с подземными водами. Вместе с тем, высаживать сосны лучше всего осенью и весной. Всего за более чем 20 лет было высажено более 20 000 деревьев и кустов.

Когда мывысаживаем дерево, то наблюдаем за ним в течение двух лет: приживется оно или нет. Опыт показывает, что лучше всего чувствуют себя на нашем побережье сосны из одесского питомника. Даже те, что из Херсона, хотя это и близко, хуже акклиматизируются здесь. И еще очень важно: лучшее время для высаживания сосны – осень. Потому что сосна требует влаги. И полив от субботника к субботнику здесь не поможет, нужно ухаживать за деревьями регулярно. Для этого мы создали специальную гидросистему: те грунтовые воды, которые по всему побережью стекают в море, мы собираем в резервуары. А затем, при помощи насоса, вода по шлангам подается в нужное место в необходимом количестве. Мы много раз предлагали городским властям, чтобы последовали нашему примеру. У нас на побережье есть еще источники грунтовых вод. Если устроить резервуары, то можно использовать эту воду для полива парков, что будет гораздо рентабельнее. Мы с радостью готовы поделиться своим опытом, чтобы экономить наш общий городской бюджет, а это десятки миллионов гривен,

- говорит Сергей Кивалов.

Осень – прекрасное время года для того, чтобы улучшать благоустройство нашего города. Сегодня вместе с президентом нашего вуза Сергеем Васильевичем Киваловым студенты всех курсов и всех факультетов собрались здесь, на набережной, чтобы внести дополнительные облагораживающие штрихи в облик нашего города. Самое важное здесь, наверное, то, что инициативу проявляют именно студенты, а руководство вуза их поддерживает. Потому что такая работа помогает ребятам подружиться, стать командой не только во время учебного процесса, но и приобрести себе друзей на дальнейшую жизнь,

- говорит глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.

Поле деятельности не ограничивается только этим участком побережья. Студенты проводят благоустройство во многих парках и скверах города. Недавно они высаживали деревья в парке Победы, парке Шевченко, на территории межрейсовой базы моряков, у Международной академической школы и в других районах города. А в прошлом году студенты даже вдохновили параспортсменив, которые приехали из разных стран и городов в спорткомплекс МГУ на восьмой станции Фонтана на соревнования по настольному теннису. Участники Кубка области решили помочь молодежи и вместе с ними высаживали деревья на склонах. Такой комплексный подход для Одессы является единственно правильным, но, к сожалению, уникальным явлением. Подобный вариант является настоящим примером благоустройства склонов.

Рядом расположена набережная, оснащена специальными спусками, в том числе для людей с инвалидностью, проведено освещение, высажен газон. Кроме этого, одесситы любят это место не только за возможность отдохнуть, но и за позаниматься спортом. Мультифункциональный спортивный комплекс Международного гуманитарного университета был открыт после реконструкции этим летом. Два футбольных и баскетбольные поля, теннисный корт и уличные тренажеры - в свободном доступе для всех желающих. Именно здесь через парковую зону по той территории, принадлежащей Одесской юридической академии и Международному гуманитарному университету проходит Трасса здоровья. Коллективы двух вузов единогласно поддержали решение о передаче городу данного земельного участка. Из-за строительных работ студенты вынуждены каждый раз убирать здесь мусор, чтобы поддерживать порядок на склонах.

Здесь же рядом с Трассой здоровья, которая проходит по территории Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, расположен современный многофункциональный спортивный комплекс. К распоряжению одесситов - два стадиона, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт, а главное - уличные тренажёры, производство которых прошло сертификацию в США. И на этих тренажёрах бесплатно занимаются все желающие одесситы, гости города, дети и взрослые – они доступны для всех без исключения. Я хочу подчеркнуть, что на реконструкцию данного мультифункционального спортивного комплекса не было потрачено ни копейки государственных денег – ни из городского, ни из областного, ни из государственного бюджета. Все работы были полностью проведены за счёт средств Международного гуманитарного университета и спонсоров. Доход университета мы используем во благо всего города – развиваем спортивную инфраструктуру Одессы, причём делаем это качественно, используем самые современные технологии,

- рассказал Сергей Кивалов.

Прибрежная зона - особо опасный земельный участок, подверженный оползням. Студенты вносят свой вклад в борьбу с оползнями. Эффективный метод - высадка сосен. Они своими корнями могут содержать даже самые обрывистые расселины.

Цель сегодняшней эко-акции – собравшись дружной командой, облагородить склон, высадив сюда новые деревья, которые своими корнями будут укреплять грунт, удерживая его от оползания. Хочу сказать, что мы такие субботники проводим регулярно, не только на склонах, но и в Академии, и возле обще житий - убираем территорию, создаем красоту, высаживаем деревья, а весной – цветы. Наше руководство очень поддерживает такую активность студентов. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов всегда к нам присоединяется. Вот как сегодня. Показывает нам, как правильно высадить сосну, чтобона прижилась. А мы уже потом следуем его примеру,

- говорит аспирант Одесской Юракадемии Дмитрий Разумейко.

С каждым годом эта проблема все более актуальна не только для Одессы, какнапример, на 16-й станцииФонатну, но и для всех прибрежных населенных пунктов Одесской области. Наиболее проблемными участками являются территории Черноморская, Овидиополь, сел Фонтанка, Крыжановка, Новая Дофиновка и Шабо. По мнению экологов и инженеров - одной из главных причин оползней являются строительные работы на побережье. Высотные здания массой в десятки тысяч тонн оказывают колоссальную нагрузку на грунт. Из-за утечек бытовой канализации склоны сползают вниз. Напомним, что Сергей Кивалов подавал депутатский запрос Премьер-министру, а так же вносил предложения к проекту Закона «О Государственном бюджете Украины на 2019» в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета о необходимости выделения из Государственного бюджета Украины на 2019 средств в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн. Вопрос берегоукрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллионов гривен для Черноморска.