Продолжается благоустройсто склонов на 8-й станции Большого Фонтана

В Одессе продолжают благоустройство склонов на восьмой станции Большого Фонтана. Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» инициировали масштабный субботник. Они решили высадить новую партию молодых сосен и очистить набережную. Такие экологические акции ведутся постоянно - склоны полностью усажены хвойными деревьями.
Более 90 процентов студентов нашей Юракадемии – это жители других регионов, которые приехали к нам учиться, зная, что одесская правовая школа самая лучшая. И с первого курса все они знают, что каждый студент должен высадить хотя бы одно дерево или один куст. И в этому частвуют не только студенты - преподаватели, сотрудники, спортсмены, которые используют наш строительный комплекс, тоже помогают нам в озеленении склонов. Часто к нам присоединяются просто жители Приморского района, даже инвалиды. Это как у себя дома: в квартире убираешь, и в городе тоже нужно поддерживать порядок,
- отметил президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.
Совместными усилиями в течение дня удалось высадить около пятидесяти новых деревьев. Первые два года за ними надо особенно тщательно заботиться. Для полива здесь предусмотрены специальные цистерны с подземными водами. Вместе с тем, высаживать сосны лучше всего осенью и весной. Всего за более чем 20 лет было высажено более 20 000 деревьев и кустов.
- говорит Сергей Кивалов.
- говорит глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.
Поле деятельности не ограничивается только этим участком побережья. Студенты проводят благоустройство во многих парках и скверах города. Недавно они высаживали деревья в парке Победы, парке Шевченко, на территории межрейсовой базы моряков, у Международной академической школы и в других районах города. А в прошлом году студенты даже вдохновили параспортсменив, которые приехали из разных стран и городов в спорткомплекс МГУ на восьмой станции Фонтана на соревнования по настольному теннису. Участники Кубка области решили помочь молодежи и вместе с ними высаживали деревья на склонах. Такой комплексный подход для Одессы является единственно правильным, но, к сожалению, уникальным явлением. Подобный вариант является настоящим примером благоустройства склонов.
Рядом расположена набережная, оснащена специальными спусками, в том числе для людей с инвалидностью, проведено освещение, высажен газон. Кроме этого, одесситы любят это место не только за возможность отдохнуть, но и за позаниматься спортом. Мультифункциональный спортивный комплекс Международного гуманитарного университета был открыт после реконструкции этим летом. Два футбольных и баскетбольные поля, теннисный корт и уличные тренажеры - в свободном доступе для всех желающих. Именно здесь через парковую зону по той территории, принадлежащей Одесской юридической академии и Международному гуманитарному университету проходит Трасса здоровья. Коллективы двух вузов единогласно поддержали решение о передаче городу данного земельного участка. Из-за строительных работ студенты вынуждены каждый раз убирать здесь мусор, чтобы поддерживать порядок на склонах.
- рассказал Сергей Кивалов.
Прибрежная зона - особо опасный земельный участок, подверженный оползням. Студенты вносят свой вклад в борьбу с оползнями. Эффективный метод - высадка сосен. Они своими корнями могут содержать даже самые обрывистые расселины.
- говорит аспирант Одесской Юракадемии Дмитрий Разумейко.
С каждым годом эта проблема все более актуальна не только для Одессы, какнапример, на 16-й станцииФонатну, но и для всех прибрежных населенных пунктов Одесской области. Наиболее проблемными участками являются территории Черноморская, Овидиополь, сел Фонтанка, Крыжановка, Новая Дофиновка и Шабо. По мнению экологов и инженеров - одной из главных причин оползней являются строительные работы на побережье. Высотные здания массой в десятки тысяч тонн оказывают колоссальную нагрузку на грунт. Из-за утечек бытовой канализации склоны сползают вниз. Напомним, что Сергей Кивалов подавал депутатский запрос Премьер-министру, а так же вносил предложения к проекту Закона «О Государственном бюджете Украины на 2019» в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета о необходимости выделения из Государственного бюджета Украины на 2019 средств в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн. Вопрос берегоукрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллионов гривен для Черноморска.