Сергей Кивалов поздравил коллектив Одесской юридической академии с 22-й годовщиной основания университета

Национальному университету «Одесская юридическая академия» – 22 года! Ровно столько, сколько выпускникам вуза, которые с дипломами юристов, политологов, социологов, психологов, журналистов и IT-специалистов приступают к работе и становятся настоящими профессионалами своего дела.

Наша Alma mater уверенно развивается уже третье десятилетие, живет невероятно интересной, насыщенной жизнью, щедрой на события, имена, победы. В День рождения университета мы вспоминаем 1997 год, тот волнительный, судьбоносный момент, когда на Учёном совете было единогласно принято решение о создании нового учебного заведения, и ту радость, когда 2 декабря Постановлением Кабинета министров Украины путём реорганизации Юридического института Одесского государственного университета им. Мечникова появилась Одесская государственная юридическая академия. Это решение, ставшее поистине историческим, имело огромное значение для развития юридического образования и науки во всей Украине. Я благодарен каждому, кто 22 года назад поддержал меня при избрании ректором вновь созданного вуза. Тогда студенты и преподаватели Юридического института, почти в полном составе, перешли в Одесскую государственную юридическую академию. Всё, что у нас было – это единственное, полуразрушенное пожаром здание на, тогда ещё Пионерской, а сейчас – Академической улице. В первой половине дня в Академии были занятия, а после пар преподаватели и студенты своими силами делали ремонт и отстраивали первый учебный корпус. Мы свято верили в свою идею, и она осуществилась.

Огромная работа по созданию сильного, европейского уровня учреждения высшего образования на юге Украины была подкреплена синергией единомышленников.

Подводя итоги, можно с гордостью сказать, что мы смогли возродить сильную Одесскую правовую школу и завоевать лидирующие позиции по многим показателям. Пройдя этот путь с достоинством, унаследовав традиции, зародившиеся в стенах Ришельевского лицея, сегодня нам действительно есть чем гордиться. Я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто стоял у истоков создания вуза, кто предан общему делу, кто на протяжении многих лет трудился и создавал славу родному университету!

Глядя на молодых людей, которые здесь обучаются и, получив образование, выходят во взрослую жизнь, с большим оптимизмом смотришь в будущее Украины. Ведь если такие высококвалифицированные специалисты занимают серьезные и ответственные посты, выполняют свою работу профессионально и добросовестно, значит, мы движемся в правильном направлении!

От всего сердца хочу пожелать многотысячному коллективу Alma mater покорять все вершины на своем пути, быть первыми и всегда побеждать!

Vivat, Национальный университет «Одесская юридическая академия»! – написал на своей официальной странице в Facebook Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов.