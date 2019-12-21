Сергей Кивалов поздравил работников дипломатической службы Украины с профессиональным праздником

Декабрь богат на профессиональные праздники, и сегодня отмечается ещё один – День работников дипломатической службы Украины. Дипломатическая деятельность существует на протяжении многих веков, но даже за такой огромный отрезок времени видоизменилась лишь внешняя, видимая её часть, тогда как фундаментальные принципы дипломатии столетиями остаются неизменными: это служение во благо государства и его граждан, поддержания мира и диалога между странами, народами и нациями. Выдающийся ученый, политик и дипломат Генри Киссинджер, лауреат Нобелевской премии Мира 1973, года дал очень точное определение дипломатии как искусства обуздывать силу, а знаменитые деятели кино Джонатан Линн и Энтони Джей недвусмысленно высказались о колоссальной роли дипломатии для всего человечества, назвав ее вопросом выживания в будущем столетии. Особенно возросло значение дипломатии с появлением оружия, способного уничтожить все живое на планете. Однако не только в глобальных вопросах обеспечения мира кроется миссия дипломатов как государственных служащих. Именно сотрудники дипкорпуса всегда первыми приходят на помощь, когда граждане их государства попадают в беду или сталкиваются с проблемами за рубежом.

Быть дипломатом – значит взвешивать каждый свой шаг и каждое сказанное слово, ведь за тобой – целая страна и интересы миллионов ее граждан. Одна из самых сложных и достойных профессий во все времена требует не только больших личных усилий, но и наличия качественного образования. На базе наших университетов – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета мы осуществляем подготовку юристов-международников, которые пополняют структуры Министерства иностранных дел Украины, работают в международных и межправительственных организациях, дипломатических и консульских учреждениях в Украине и за рубежом.

В День работников дипломатической службы я от всей души поздравляю тех, кто представляет Украину и отстаивает интересы наших граждан в ближних и дальних государствах, а также при международных организациях. Желаю с гордостью нести высокую государственную миссию, твёрдо стоять на своих позициях и непременно находить компромисс даже в самых сложных ситуациях! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, академик Сергей Кивалов.