Сергей Кивалов поздравил с наступающими праздниками Елену Вирановскую – бабушку освобожденного из иранского плена моряка Андрея Новичкова

В семье Вирановских-Новичковых Сергея Васильевича Кивалова воспринимают как близкого, родного человека и всегда желанного гостя. Вот и сейчас, в суете и хлопотах финальной недели уходящего года, Сергей Васильевич нашел возможность нанести визит в эту теплую уютную квартиру в историческом центре «еще той Одессы», чтобы поздравить дружную семью с наступающим Новым годом и Рождеством.

Огромный букет белых роз, несколько корзин с подарками – в гости пришли с пустыми руками. А хозяева рады гостю, постарались с угощением: на столе ароматнейшая домашняя выпечка, душистый чай. Обнялись, прошли в комнату, сели за стол и вспомнили события годичной давности.

Самого Андрея дома не было – он ушел в рейс. На небольшом судне, где весь экипаж – 8 человек. На крупные суда его не берут: Иранская сторона не вернула моряку необходимые документы.

Как только сотрудники СБУ привезли Али Джадуэя в консульство Ирана, Андрея в тот же день освободили из тюрьмы, объявив, что с него снимаются все обвинения, но из-за того, что у них трехдневный праздник, все полагающиеся документы будут вручены послу по окончании праздничных дней. Взяли только паспорт, который был необходим, чтобы оформить разрешение покинуть страну. А оставшиеся документы «вызволить из иранского плена» не удалось до сих пор. Есть только нота посольства о том, что все предьявленные обвинения сняты и смертный приговор отменен, - говорит «героическая бабушка» Елена Вирановская. - Я обращалась к Президенту, обращалась к Министру юстиции, к Министру иностранных дел. Из Аппарата Президента пришел ответ, что вопрос перенаправлен на рассмотрение в Минюст и Министерство иностранных дел. Министерство юстиции тоже отказалось решать эту задачу, объяснив, что это – уже гражданское дело, и потому расследовать его должно Министерство иностранных дел. Министру иностранных дел я, конечно, тоже писала – ответа от него нет до сих пор.

— с горечью жалуется Елена Николаевна.

Теперь снова все свои надежды Елена Вирановская возлагает на Сергея Васильевича и на сотрудников бесплатной Юридической клиники, где они и познакомились осенью прошлого года во время личного приема Сергеем Киваловым граждан Приморского района.

Сергей Васильевич обещал взять дело под личный контроль, чтобы довести его до конца.

Да, на данном этапе это уже гражданско-правовые отношения, но все равно дело нужно привести к благополучному завершению, - говорит Сергей Васильевич. – Например, если судно Андрея зайдет в Иранский порт – у него могут снова возникнуть серьезные проблемы. Потому я сейчас беру у Елены Николаевны все бумаги, сам все посмотрю, и мы зарегистрируем их в Юридической клинике. Сразу после праздников я сам подпишу, «побуду вашим семейным адвокатом». — заключил он с улыбкой.

Ваша помощь, ваша сила и ваша энергия – она всегда чувствуется, - сказал Сергей Васильевич, обращаясь к Елене Вирановской. - Я помню, год назад мы сидели в этой же комнате, и говорили: «Дай Бог, чтоб Новый год Андрей встречал дома». И у нас это получилось. И остальное получится тоже. Очень важно, чтобы Андрей чувствовал поддержку всегда. Потому мы и приняли его на работу к себе в Морское училище Национального университета «Одесская юридическая академия», где он был наставником будущих мореходов, делился с ними опытом и завоевал большой авторитет!

Небольшое лирическое отступление

Елена Николаевна Вирановская – титульная одесситка. Многие поколения ее предков не просто жили и рождались в Одессе, но и прославляли наш город, умножая его красоту, доблесть и культуру. Например, отец Елены Николаевны – тот самый знаменитый церковный композитор, бывший регентом архиерейского хора в Успенском кафедральном соборе во времена безбожия, 70-е – 80-е годы прошлого столетия. Хор, руководимый Николаем Георгиевичем, был настолько знаменит, что на 1000-летие крещения Руси песнопения в его исполнении были записаны на совершенно эксклюзивный для советских времен памятный диск («грампластинка», как тогда говорили). Мама - Клавдия Петровна, урождённая Орлова, дочь известного одесского протоиерея.

Старший брат Жорж – Георгий Николаевич Вирановский – композитор, историк музыки, профессор, до самой смерти занимавший пост ректора Одесской консерватории.

Прадедушкой Елены Николаевны был знаменитый французский архитектор Артур Густавович Люикс, по проектам которого построено, например, знаменитое здание Старого Главпочтамта на Гоголя, 12, Собор Святого Петра на ул.Гаванной, целая плеяда красивых доходных купеческих домов. Да и сама Елена Николаевна всю жизнь трудилась на благо Одессы: ветеран труда, всю жизнь проработала в Одессе, построила семь заводов, пока работала заместителем управляющего трестом, выйдя на пенсию, не утратила активности. И, когда в жизни семьи наступила самая, пожалуй, темная полоса, Елена Николаевна поставила перед собой задачу: она не имеет права умереть, пока не освободит от смертной угрозы своего любимого внука.

Немного ретроспективы

Сирийский студент Али Джадуэль, обучавшийся в Харькове, на факультете ракетостроения Политеха, закончив свое образование с отличием, поступил в аспирантуру и получил от своего научного руководителя книгу - пособие для написания дипломной работы. Во время подготовительной защиты кто-то из руководства вуза, увидев эту книгу, обвинил его в шпионаже. Аспирант был арестован, а его научный руководитель, узнав об этом, получил инфаркт и скончался. Таким образом, сирийский гражданин оказался в застенках СБУ, и некому было дать показания в его защиту.

А в это время на судне

Андрей Новичков – потомственный моряк, 15 лет ходил в рейсы под флагами различных государств, пройдя путь от кадета до старшего помощника. В этот раз, выйдя из акватории Китая на судне «АРИЗУ», Андрей вынужден был написать рапорт капитану на одного из матросов, из-за которого несколько раз были под угрозой срыва погрузочно-разгрузочные работы на судне. Капитан отреагировал на рапорт – сообщил матросу о том, что в следующем порту он будет списан на берег, ему уже подготовили замену. Матрос пришел в ярость, и пригрозил, что он и Андрея, и капитана «уделает». Как выяснилось позднее, матрос перед тем говорил своим приятелям, что прекрасно плавает, ныряет, может свободно продержаться несколько часов на воде и долго пробыть под водой, задерживая дыхание. Покинув офис старпома, матрос демонстративно пошел по палубе прямо к борту, взобрался на борт и совершил прыжок в море. Андрей тут же выскочил, бросил спасательный круг, дал команду «Стоп машине, человек за бортом!», опустили шлюпку, вызвали спасательную службу Южнокитайского моря. Поиски длились трое суток, но матроса не нашли ни живым, ни мертвым. Однако во время самого прыжка неподалеку проходил катер, взявший вскоре курс на берег. Судно «Аризу» изменило рейс и, вместо того, чтобы идти в Германию, был взят курс на Иран. Там вся команда была списана, а Андрей, единственный член экипажа – гражданин Украины, был арестован и доставлен в суд. Процесс был недолгим - через пять минут был вынесен приговор: виновный в гибели мусульманина немусульманин должен быть расстрелян или повешен. Консул Украины в Иране господин Заичковский по телефону сообщил Елене Николаевне обстоятельства дела. И бабушка бросилась спасать внука. Она прошла все этапы бюрократического процесса, дойдя до приемной Президента Украины. Не найдя и там сочувствия, оказалась, наконец, на приеме у Иранского консула, где выснилось, что можно обменять Андрея Новичкова на гражданина Ирана Али Джадуэля. Елена Николаевна сделала самый главный и безошибочный шаг: она записалась на личный прием к народному депутату Украины Сергею Кивалову.

Сергей Кивалов лично добивался освобождения моряка: он организовал брифинг с участием Елены Вирановской в Парламенте, дважды встречался с послом Ирана, инициировал флешмобы и акции в поддержку моряка. И вот – Андрей на свободе.

Бабушка моряка говорит, что обила сотни порогов, собрала почти две тысячи листов различных обращений, но действенную помощь оказал только Сергей Кивалов.

99,9 процентов юридической работы было сделано Сергеем Васильевичем. Благодаря его грамотности и профессионализму, и что он так близко принял к сердцу нашу беду. Сергей Васильевич настолько грамотно к этому отнесся, что низкий ему поклон – этому человеку с большой буквы, который может откликнуться на людскую боль. — со слезами на глазах говорит Елена Николаевна.

Несмотря на то, что не все документы были возвращены Андрею Новичкову иранской стороной, Сергей Васильевич принял его на работу в должности заместителя директора Морского училища Юракадемии. Сейчас Андрей в рейсе, но из-за проблем с документами не может выходить за пределы акватории Черного и Средиземного морей.

Сергей Кивалов пообещал, что решит вопрос с документами – Иран их вернет. И моряк снова получит право полноценно работать!