Министерство обороны Украины определило сроки, в течение которых военнослужащие, самовольно покинувшие часть, смогут восстановиться в Вооруженных Силах Украины. Заявка рассматривается в течение недели, после чего предоставляется 5 дней на возвращение к службе.

Если военнослужащий в СОЧ подает рапорт через приложение "Армия+", срок рассмотрения составляет до 7 дней. После согласования предоставляется 5 суток на прибытие бойца в часть, сообщают Сухопутные войска.

На экране "Армия ID" появляется статус "В пути", подтверждающий участие в программе возвращения после СОЧ. Его необходимо предъявить представителям ТЦК, ВСП или Национальной полиции в случае остановки.

Если военнослужащий обращается в воинскую часть, он должен на месте подать рапорт и сразу же зачисляется в списки временно прибывшего личного состава. Как отмечается, часть проверяет эти сведения в течение 7 дней.

В случае, когда военнослужащий обращается через рекрутинговые центры, часть рассматривает рапорт в течение 7 дней. В случае одобрения рекрутинговый центр выдает бумажное распоряжение, подтверждающее участие в программе возвращения после СЗЧ. Этот документ действителен в течение 5 дней.

В Силах обороны отмечают, что порядок возвращения на службу через приложение "Армия+", центры рекрутинга и напрямую в части не распространяется на случаи СОЧ, которые были осуществлены после 13 июня 2026 года. В таком случае возвращение будет происходить в рамках действующего законодательства без возможности выбора части.

Ранее Фокус сообщал, что в армии ввели упрощенный механизм возвращения военнослужащих после срочной службы, согласно которому документы больше не проходят через промежуточные инстанции, а сразу передаются из воинской части в Генштаб.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что когда процесс осознанной подготовки военнослужащих станет безупречным, количество самовольных уходов должно значительно сократится.





Источник