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  • Дата: Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10

Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей!

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей!

Мечтаете об успешном будущем и европейском образовании! Международный гуманитарный университет приглашает Вас на День открытых дверей, который пройдет 29 февраля в 11:00 по адресу: г. Одесса, улица Фонтанская дорога, 33. Вас познакомят с жизнью одного из самых престижных учебных заведений Украины, который является лауреатом премии «Народное признание» в номинации «Лидер в сфере международной деятельности». Также у Вас будет возможность пообщаться с руководством, преподавательским составом вуза и ознакомиться с правилами приёма документов.

Все подробности по телефону: (048)719-88-38 или на официальном сайте http://www.mgu.edu.ua/.

Присоединяйтесь к семье Международного гуманитарного университета!



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