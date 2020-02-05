Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей!

Мечтаете об успешном будущем и европейском образовании! Международный гуманитарный университет приглашает Вас на День открытых дверей, который пройдет 29 февраля в 11:00 по адресу: г. Одесса, улица Фонтанская дорога, 33. Вас познакомят с жизнью одного из самых престижных учебных заведений Украины, который является лауреатом премии «Народное признание» в номинации «Лидер в сфере международной деятельности». Также у Вас будет возможность пообщаться с руководством, преподавательским составом вуза и ознакомиться с правилами приёма документов.

Все подробности по телефону: (048)719-88-38 или на официальном сайте http://www.mgu.edu.ua/.

Присоединяйтесь к семье Международного гуманитарного университета!