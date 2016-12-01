Главным требованием организации массовых новогодних мероприятий является обеспечение безопасности

Такую задачу поставил сегодня на последнем в этом году аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов. По его словам за это отвечает департамент муниципальной безопасности. Поскольку на новогодних праздниках, как правило, применяется много пиротехники, мэр дал указание согласовать совместно с сотрудниками ГСЧС и провести рейды по проверке торговли фейерверками и другой пиротехникой, чтобы обезопасить одесситов от некачественного товара. Отметим, что это имеет большое значение, поскольку в прошлом неоднократно новогодние праздники омрачались серьезными травмами, полученными из-за использования негодной пиротехники. Добавим, что в обеспечении порядка и безопасности в местах массовых гуляний будут задействованы не только сотрудники департамента муниципальной безопасности, но и представители Национальной полиции.