В одесской мэрии решали, что делать с бомжами

В одесской мэрии прошло заседание рабочей группы по реформированию системы социальной помощи и защиты лиц без определенного места проживания в Одессе. Был рассмотрен вопрос о мерах по совершенствованию системы социальной поддержки лиц без определенного места проживания.

С 2015 года в Одессе реализуется проект по созданию коммунального учреждения «Одесский городской центр реинтеграции бездомных лиц» по Балтской дороге, 2а.

С целью усовершенствования деятельности данного учреждения по социальной поддержке бездомных лиц, предоставления комплекса социальных услуг и социальной реинтеграции указанных лиц, предупреждения в городе бездомности, департаментом труда и социальной политики подготовлен проект решения исполнительного комитета Одесского горсовета «О внесении на рассмотрение Одесского городского совета решения «Об изменении наименования и утверждении устава КУ «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места проживания» в новой редакции».

Новым уставом учреждения будут определены виды предоставляемых социальных услуг подопечным, условия принятия клиентов и основания для прекращения предоставления им услуг, меры при обращении в учреждение детей, регламентируется деятельность отделения для ночного пребывания бездомных и др.

В настоящее время в помещении, где планируется размещение Центра, ведется капитальный ремонт. В 2016 году управлением капитального строительства проведены следующие работы: заменена кровля, проложены внутренние коммуникации – водоснабжение, канализация, отопление, утеплен пол, заменены окна, смонтированы внутренние перегородки жилых комнат, подсобных помещений, санузлов и душевых; смонтирована котельная; ведется монтаж межкомнатных дверных блоков.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец весны 2017 года. Центр рассчитан на пребывание 65 лиц.

Также члены рабочей группы ознакомились с работой КУ «Одесский городской центр социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места проживания», который находится по улице Циолковского, 1.

В 2016 году в Центре получили помощь 355 лиц, из них 139 – освобожденных из мест заключения.

В учреждении созданы условия для проживания бездомных лиц, им предоставляется двухразовое питание, медицинская, правовая, психологическая и другие виды помощи с целью социальной реабилитации и возвращения к нормальной жизни.

В настоящее время в Центре проводится капитальный ремонт здания: проведены работы по замене и утеплению кровли, утеплению фасада с нанесением декоративной шпаклевки; заменены окна, входные и межкомнатные двери, два твердотопливных котла, системы водо- и теплоснабжения, канализации, электросетей; оборудованы санузлы и душевые, облицованы керамической плиткой санузлы, мини-прачечная, душевые, раздевалки, кухня, столовая; благоустраивается территория. За выделенные из городского бюджета дополнительные средства приобретены новая мебель, мягкий инвентарь и хозтовары.

В ходе встречи участники рабочей группы также обсудили вопросы координации работы исполнительных органов городского совета, общественных организаций, волонтеров по предупреждению от переохлаждения жителей города в период низких температур и организации пунктов обогрева.

В период низких температур представители социальных служб города будут проводить рейды в местах наибольшего скопления людей, выявлять лиц, нуждающихся в помощи, и доставлять их в больницы или пункты обогрева.

С целью информирования населения о возможности получения помощи в период низких температур разработана Информационная карта с указанием адресов, контактных телефонов коммунальных учреждений, благотворительных организаций, где можно получить приют, горячее питание и другие услуги.