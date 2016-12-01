Закрыто движение транзитных транспортных средств

В соответствии с протоколом комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской области государственной администрации, в связи с началом африканской чумы свиней в с.Петродолинское Овидиопольского района Одесской области - с 30 декабря 2016 запрещено движение транзитных транспортных средств по автодороге Т 16-20 «/ М-15 /-Доброолександривка-Великодолинське-/М-27».

Главное управление Нацполиции в Одесской области акцентирует внимание водителей, что движение транспортных средств осуществляется по автомобильным дорогам государственного значения М-15 «Одесса-Рени», Р-70 «Одесса-Б.Днестровский-Монаши-/М-15/", Т-25 «КПП» Кучурган»-Биляевка-Маяки-Овидиополь».

Об этом рассказали в отделе обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Одесской области.