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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

В 2017 году банкопад продолжится

Категория: Новости / Экономика и финансы

В 2017 году банкопад продолжится

Политика Национального банка Украины относительно закрытия финансовых учреждений продолжается. Если банки не будут показывать позитивной динамикам в доступности капитала, то их признают банкротами.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Пока что предупреждение получили десять банков двадцатки самых больших активов. Во второй десятке банков оказались «Мегабанк», «Марфин банк», «Универсал», «Диамантбанк», «ВиЕс Банк», «Банк Восток», «БИС», «Таксобанк», «Правеск-банк», «Межнародный инвестиционный банк».



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