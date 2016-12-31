В 2017 году банкопад продолжится

Политика Национального банка Украины относительно закрытия финансовых учреждений продолжается. Если банки не будут показывать позитивной динамикам в доступности капитала, то их признают банкротами.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Пока что предупреждение получили десять банков двадцатки самых больших активов. Во второй десятке банков оказались «Мегабанк», «Марфин банк», «Универсал», «Диамантбанк», «ВиЕс Банк», «Банк Восток», «БИС», «Таксобанк», «Правеск-банк», «Межнародный инвестиционный банк».