Судьба ремитента

Так называемые ремитенсы – это деньги, которые страна получает от своих граждан (ремитентов), находящихся за пределами страны и постоянно присылающих их на родину. По результатам прошлого года они составили значительный ресурс – около 4 миллиардов долларов. Если сравнить этот источник валютных поступлений с прямыми иностранными инвестициями, то их настолько мало в этом году, что реально можно говорить о приросте иностранных инвестиций на уровне, скажем, 1,5 миллиарда долларов максимум. Для справки следует упомянуть, что в предыдущие годы страна получала около 10 миллиардов долларов от инвестиций. Хотя даже тогда считалось, что этого абсолютно недостаточно.

И вот теперь заробитчане (наши ремитенты) делают перечисления в собственную страну, в объёме, превышающем иностранные инвестиции как минимум вдвое. Но и здесь, оказывается, возникают осложнения. Если посмотреть на перечисления украинцев домой, то они росли на протяжении последних двух десятилетий, включая 2013 год. А в 2014 году наметилась угрожающая тенденция – началось их падение. Почему? Не потому, что они начали использовать неофициальные каналы переводов. Они их используют в таком же объеме, как и раньше… Данные статистики показывают, что если раньше уезжал кто-то один из семьи, то сейчас уезжает вся семья – уже некому перечислять.

В экономической науке есть известная функция, называемая функцией Кобба-Дугласа. Успех в экономике зависит не только от степени модернизации основных фондов предприятий, уровня технологического развития, но и, в не меньшей степени, от количества и квалификации человеческого капитала. Так вот, если в экономике задействовано меньше трудящихся, начинается постепенное угасание экономических результатов. В конце концов, мы приходим к системе, когда украинская экономика уже ничего не может, кроме того, как быть аграрным, сырьевым придатком – просто физически ничего не сможет сделать, потому что у нас нет достаточного количества населения, нет рынка. Ведь вместо 52 миллионов украинцев в 90-х, у нас уже меньше 40 миллионов населения.

Есть данные статистики, которые делают выводы о количестве населения по показателю потреблению хлеба, согласно этим данным, у нас – около 38 миллионов жителей.

Отсюда – неутешительный вывод: за 25 лет независимости потеряно 20% населения. И это не потому, что мы получили независимость, а потому что власть проводила идиотскую экономическую политику, которая привела к обнищанию собственного народа… Представьте себе, в прошлом году Румыния, самая нищая страна в ЕС, закончила год с ВВП на душу населения около 6 тыс. дол., венгры – 10 тыс. дол., а Польша – 15 тыс. дол. В то время, как на Украине этот показатель всего 2 тысячи долларов. Какой гигантский разрыв!

Ещё один из основных постулатов экономической науки, если говорить о рабочей силе и вообще глобализированном обществе – рабочая сила мобильна. Она просто уходит из этой страны. И это отражается на экономике страны катастрофически! Если говорить в номинальных цифрах, то если сейчас экономика Украины начнет расти на 3% в год, а Румыния начнет стагнировать и показывать 0% роста в год, то мы догоним их в 40-х годах, а венгров – в 70-х… Мы любим себя сравнивать со скандинавскими странами, так вот – Швецию мы сможем догнать в первых годах… но уже следующего века! Это если экономики этих стран не будут расти!

В принципе, если европейцы не дураки (а они – точно не дураки), они будут стремиться, и уже это делают, перетягивать на себя все ещё белую, всё ещё квалифицированную, всё ещё относительно европейскую украинскую рабочую силу… Вот, например, поляки: они отказываются от квот мигрантов, вместе с тем, если посмотреть их прогнозы по количеству рабочей силы – они все время идут в рост. В Крынице поляки сделали заявление, что готовы взять на работу 1-2 миллиона мигрантов из Украины. Венгрия – 150 тыс. Израиль – 20 тыс. наших строителей (хотя правительство сейчас не выпускает их: не могут договориться, какие налоги они должны будут платить).

Украине угрожает депопуляция. У нас может остаться территория без людей.

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Выводы

От того, как мы решим эту дилемму, зависит модель, которая будет дальше принята в качестве экономической модели для Украины. Никому не хочется, и это не обсуждается, превращать её в страну, специализирующуюся на экспорте сырья, транзитных услуг и, страшно даже думать о таком в XXI веке, экспорте «крепостных».