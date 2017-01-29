Какие профессии доступны украинцам за рубежом

Украинцы за рубежом чаще всего работают на строительстве и в сельском хозяйстве. Причем 61% украинцев, которые за последние пять лет имели работу за рубежом, работали неофициально. Такими являются результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи подсчитали, что 43% опрошенных, работали в сфере строительства и ремонта, 23% - в сельском хозяйстве, 10% - на дому. По 3% имели опыт работы в IT, уходе за детьми, ресторанном бизнесе. Больше всего опрошенных работали в Польше - 36%. На втором месте - Россия (25%). По 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии.

Причем 30% респондентов отказались отвечать на этот вопрос. Среди жителей Запада и Центра большинство работали в Польше; на юге и особенно на Востоке - в России. Больше всего респондентов хотели бы работать в Германии и Польше. Среди тех, кто работал в странах ЕС, вдвое больше официальных работников, чем среди тех, кто работал в России. Большинство - 77% опрошенных - выезжали на сезонные работы и только 15% - работали на постоянной основе.

Среди проблем, с которыми чаще всего сталкивались респонденты при работе за рубежом: языковой барьер, чувство неполноценности, отсутствие договора с работодателем, плохие жилищные условия, проблемы с медицинским обеспечением. Опрос был проведен в начале декабря среди 436 респондентов.