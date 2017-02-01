За сутки более 25000 человек пришли, чтобы помолиться перед мощами святого великомученика Пантелеимона

Второй день не прекращается поток людей, желающих помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону, святые мощи которого по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского прибыли вечером 2 февраля 2017 года со святой горы Афон в наш богохранимый град.

Здесь, в духовном центре Причерноморья - в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Одессы, по благословению Владыки духовенство епархии круглосуточно читает молебны и акафисты этому угоднику Божию, чтобы днем и ночью тысячи верующих смогли помолиться Богу и испросить помощи святого великомученика и целителя Пантелеимона в тяжких недугах - душевных и телесных.

По состоянию на 17:00 3 февраля более 25000 верующих уже смогли помолиться перед святыми мощами. И поток людей в связи с наступающими выходными днями становится все интенсивнее. По словам верующих, им приходится по 4-5 часов стоять в очереди. Для облегчения этого ожидания по благословению митрополита Агафангела силами одесской мэрии и православных волонтеров были развернуты палатки, где каждый желающий может погреться и выпить чашку горячего чая.



