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  • Дата: Сегодня, 15:02
Сегодня, 15:02

За сутки более 25000 человек пришли, чтобы помолиться перед мощами святого великомученика Пантелеимона

Категория: Новости / История и культура

За сутки более 25000 человек пришли, чтобы помолиться перед мощами святого великомученика Пантелеимона

Второй день не прекращается поток людей, желающих помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону, святые мощи которого по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского прибыли вечером 2 февраля 2017 года со святой горы Афон в наш богохранимый град.
Здесь, в духовном центре Причерноморья - в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Одессы, по благословению Владыки духовенство епархии круглосуточно читает молебны и акафисты этому угоднику Божию, чтобы днем и ночью тысячи верующих смогли помолиться Богу и испросить помощи святого великомученика и целителя Пантелеимона в тяжких недугах - душевных и телесных.
По состоянию на 17:00 3 февраля более 25000 верующих уже смогли помолиться перед святыми мощами. И поток людей в связи с наступающими выходными днями становится все интенсивнее. По словам верующих, им приходится по 4-5 часов стоять в очереди. Для облегчения этого ожидания по благословению митрополита Агафангела силами одесской мэрии и православных волонтеров были развернуты палатки, где каждый желающий может погреться и выпить чашку горячего чая.

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За сутки более 25000 человек пришли, чтобы помолиться перед мощами святого великомученика Пантелеимона
За сутки более 25000 человек пришли, чтобы помолиться перед мощами святого великомученика Пантелеимона
За сутки более 25000 человек пришли, чтобы помолиться перед мощами святого великомученика Пантелеимона
За сутки более 25000 человек пришли, чтобы помолиться перед мощами святого великомученика Пантелеимона
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Источник: Православная Одесса



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