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  • Дата: Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40

Лучшие студенты Одесской юракадемии и МГУ будут получать стипендии мэра

Категория: Новости / Статьи

Лучшие студенты Одесской юракадемии и МГУ будут получать стипендии мэра

Всего же получать стипендию мэра будут шесть лучших студентов одесских вузов. В одесской мэрии рассмотрели кандидатуры лучших студентов одесских вузов на назначение стипендии городского головы.

В одесской мэрии под председательством вице-мэра Зинаиды Цвиринько прошло заседание комиссии по назначению стипендии Одесского городского головы лучшим студентам высших учебных заведений.

Члены комиссии, в которую входят руководители департаментов образования и науки, культуры и туризма, внутренней политики, юридического департамента, депутаты и представители вузов города, рассмотрели характеристики 17 претендентов на получение стипендии. Данные кандидатуры были поданы на рассмотрение комиссии учеными советами 13 вузов города.

По итогам заседания члены комиссии отобрали 6 кандидатов на получение стипендии. Список стипендиатов будет утвержден распоряжением Одесского городского головы.

Среди тех, кто будет получать в текущем семестре данную стипендию:

Босак Оксана Ивановна – 3 курс, социально-правовой факультет (НУ «ОЮА»),

Тодорова Анастасия Игоревна – (Международный гуманитарный университет).

Стипендия городского головы назначается с целью поддержки одаренных и талантливых студентов г. Одессы, стимулирования их творческой активности, популяризации и пропаганды успехов в профессиональной и общественной сферах деятельности.

Кандидатами на стипендию Одесского городского головы могут быть студенты, которые учатся на очной форме обучения, проживают в нашем городе, показали высокий уровень учебных достижений по результатам зачетно-экзаменационных сессий, принимают активное участие в общественной жизни города, деятельности общественных объединений и получили положительные отзывы институтов гражданского общества.

Претенденты на получение стипендии Одесского городского головы выдвигаются учеными советами вузов г. Одессы и проходят конкурсный отбор.  Размер стипендии - 700 гривен ежемесячно. 

Следует отметить. Что традиционно лучшие студенты и НУ «ОЮА», и МГУ получают высокие именные стипендии. В настоящее время стипендию Верховной Рады Украины получают:

Садолинская Ирина Сергеевна - 4 курс, Институт уголовной юстиции (НУ «ОЮА»),

Костенюк Елена Владимировна - 4 курс, факультет правовой психологии, политологии и социологии (НУ «ОЮА»).

Стипендию Президента Украины:

Присяжнюк Владимир Васильевич - 4 курс, Институт уголовной юстиции (НУ «ОЮА»),

Музыка Виктория Васильевна - 4 курс, факультет международно-правовых отношений (НУ «ОЮА»).



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