Лучшие студенты Одесской юракадемии и МГУ будут получать стипендии мэра

Всего же получать стипендию мэра будут шесть лучших студентов одесских вузов. В одесской мэрии рассмотрели кандидатуры лучших студентов одесских вузов на назначение стипендии городского головы.
В одесской мэрии под председательством вице-мэра Зинаиды Цвиринько прошло заседание комиссии по назначению стипендии Одесского городского головы лучшим студентам высших учебных заведений.
Члены комиссии, в которую входят руководители департаментов образования и науки, культуры и туризма, внутренней политики, юридического департамента, депутаты и представители вузов города, рассмотрели характеристики 17 претендентов на получение стипендии. Данные кандидатуры были поданы на рассмотрение комиссии учеными советами 13 вузов города.
По итогам заседания члены комиссии отобрали 6 кандидатов на получение стипендии. Список стипендиатов будет утвержден распоряжением Одесского городского головы.
Среди тех, кто будет получать в текущем семестре данную стипендию:
Босак Оксана Ивановна – 3 курс, социально-правовой факультет (НУ «ОЮА»),
Тодорова Анастасия Игоревна – (Международный гуманитарный университет).
Стипендия городского головы назначается с целью поддержки одаренных и талантливых студентов г. Одессы, стимулирования их творческой активности, популяризации и пропаганды успехов в профессиональной и общественной сферах деятельности.
Кандидатами на стипендию Одесского городского головы могут быть студенты, которые учатся на очной форме обучения, проживают в нашем городе, показали высокий уровень учебных достижений по результатам зачетно-экзаменационных сессий, принимают активное участие в общественной жизни города, деятельности общественных объединений и получили положительные отзывы институтов гражданского общества.
Претенденты на получение стипендии Одесского городского головы выдвигаются учеными советами вузов г. Одессы и проходят конкурсный отбор. Размер стипендии - 700 гривен ежемесячно.
Следует отметить. Что традиционно лучшие студенты и НУ «ОЮА», и МГУ получают высокие именные стипендии. В настоящее время стипендию Верховной Рады Украины получают:
Садолинская Ирина Сергеевна - 4 курс, Институт уголовной юстиции (НУ «ОЮА»),
Костенюк Елена Владимировна - 4 курс, факультет правовой психологии, политологии и социологии (НУ «ОЮА»).
Стипендию Президента Украины:
Присяжнюк Владимир Васильевич - 4 курс, Институт уголовной юстиции (НУ «ОЮА»),
Музыка Виктория Васильевна - 4 курс, факультет международно-правовых отношений (НУ «ОЮА»).