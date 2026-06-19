Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед заседанием Европейского совета обратилась к лидерам стран ЕС с письмом, в котором призвала правительства ввести ограничения на прием украинских беженцев.

Источник: Der Spiegel, dpa и AFP, ознакомившиеся с письмом, сообщает "Европейская правда"

Детали: В письме отмечается, что Европейская комиссия предложит продлить срок действия временной защиты для украинцев. Однако сфера применения защиты должна быть ограничена таким образом, чтобы не подрывать способность Украины к самообороне.

Хотя в письме не указаны конкретные меры, это можно расценить как намек на ограничение приема мужчин призывного возраста. Об этом предложении неоднократно сообщали западные СМИ.

Что предшествовало:

По данным Euractiv, ЕС обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, введенной в ответ на полномасштабное вторжение России. Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, которые ищут временной защиты.

Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Сначала она была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас директива действует до 4 марта 2027 года.

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