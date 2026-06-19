Дефицит кадров в Украине достиг исторического максимума — 69% предприятий назвали его главным препятствием для ведения бизнеса во время войны, сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций по результатам ежемесячного опроса, проведенного среди 469 промышленных предприятий.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас на протяжении нескольких месяцев препятствие "нехватка рабочей силы" бьет рекорды. Это препятствие остается на первом месте уже более полутора лет. При этом в мае показатель достиг такого высокого уровня, как 69%. Бизнес обеспокоен нехваткой кадров", – сообщили в ИЭД.

В мае произошло незначительное снижение сложности поиска квалифицированных работников – с 62,3% до 60,6% снизилась доля предприятий, для которых таких работников было сложнее найти.

Неквалифицированных работников искать сложнее – для 38,4% опрошенных в мае по сравнению с 34,3% в апреле.

Лишь 2,4% предприятий планируют рост занятости в трехмесячной перспективе, а 5,1% планируют отправить работников в вынужденные отпуска.

Второе место среди основных препятствий занимает "рост цен на сырье, материалы и товары" — показатель несколько снизился с 56% до 49%.

Незначительно уменьшилась доля тех, кого беспокоит "опасность работы": эта проблема стала препятствием для 44% предприятий по сравнению с 46% в апреле, что позволяет ей удерживать третье место четвертый месяц подряд.

Сохраняется закономерность, связанная с препятствием "опасность работы" в зависимости от размера предприятия. Средние и крупные предприятия чаще говорят об этой проблеме — в мае 48% и 47% соответственно, поскольку именно они с большей вероятностью могут стать объектом атак противника.

В региональном разрезе это препятствие является очень актуальным, прежде всего, в прифронтовых и центральных регионах — более 80% опрошенных в Киевской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Запорожской и Днепропетровской областях.

На западе страны это препятствие менее актуально. Единственное исключение — Ровенская область, отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Однако наблюдаются заметные изменения в отношении двух других препятствий. Препятствие "снижение спроса на продукцию/услуги" выросло с 26% до 38%.

Кроме того, усилились логистические трудности, о чём свидетельствует рост препятствия "сложности с перевозкой сырья или готовой продукции по территории Украины" с 24% до 30%.

По остальным препятствиям существенных изменений не зафиксировано. "Коррупция" и "неправомерные требования или давление со стороны правоохранительных или контролирующих органов" остаются "в тени" основных препятствий — о них в мае говорили лишь 7% и 3% опрошенных соответственно.

"Актуальность препятствия "перебои с электроснабжением" остается на относительно низком уровне — 20% в мае, если сравнивать с зимними атаками на нашу энергетическую инфраструктуру", — рассказал Ангел.

Отмечается, что 31% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключений электроэнергии в апреле, но преимущественно на непродолжительные периоды времени.

В то же время 41% предприятий работали непрерывно, несмотря на перебои. Уже 28% предприятий не испытывали отключений электроэнергии по сравнению с 20% в предыдущем месяце.

Средние потери рабочего времени составили 4% в апреле. Наибольшие потери рабочего времени зафиксированы на микро- и малых предприятиях (57%), среди отраслей — в химической промышленности (6%), а в региональном разрезе — в Киеве (13%) и Сумской (9%) областях.

Оценки экономической политики правительства остаются нейтральными.

Большая доля предприятий даёт нейтральные оценки, в частности, в мае — 64% опрошенных. Сохраняется низкая доля положительных оценок — 6%. В то же время доля отрицательных оценок составляет 25%, и с лета 2023 года сохраняется разрыв между положительными и отрицательными оценками.

Напомним:

"Нехватка рабочей силы" обновила исторический максимум с начала ежемесячных опросов Института экономических исследований (ИЭИ) об основных препятствиях для ведения бизнеса в военное время: в апреле эта проблема беспокоила 68% предприятий.

Европейская бизнес-ассоциация сообщила, что около 45% компаний в настоящее время не рассматривают возможность найма иностранных работников, ещё 41% теоретически допускают такую возможность, но практический опыт привлечения иностранных специалистов есть лишь у 2% респондентов, а ещё 12% активно работают в этом направлении.

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