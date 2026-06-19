Около 45% компаний в настоящее время не рассматривают возможность найма иностранных работников, еще 41% теоретически допускают такую опцию, но практический опыт привлечения иностранных специалистов есть только у 2% респондентов, а еще 12% активно работают в этом направлении.

Такие результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Опрос среди компаний-членов EBA касался опыта и барьеров привлечения иностранных работников в Украине.

Среди ключевых вызовов бизнес называет языковой барьер, сложность адаптации работников, бюрократические процедуры, высокую стоимость легализации и длительные сроки оформления.

Среди компаний, которые уже имеют практический опыт, 87% считают действующие процедуры трудоустройства иностранцев сложными, в частности 33% – чрезмерно сложными, тогда как 13% оценивают их как простые и понятные.

"Процесс привлечения иностранного работника в Украине обычно длится от 1 до 6 месяцев: 36% компаний указывают срок 1–3 месяца, 42% – 3–6 месяцев, 19% – более полугода, и лишь 3% – до одного месяца", – говорится в сообщении.

Наиболее существенными дополнительными расходами, связанными с привлечением работников из-за рубежа, бизнес называет жилье, оформление документов и услуги посредников.

Большинство компаний ассоциации привлекают иностранных работников преимущественно из стран ЕС, в единичных случаях – из стран Азии.

Чаще всего это технический и обслуживающий персонал или топ-менеджмент/C-level. Почти половина опрошенных, а именно 48% компаний, привлекают иностранных специалистов на долгосрочный период (1–3 года).

При этом 58% респондентов не считают найм иностранных работников экономически выгоднее для компании, и только 3% придерживаются противоположного мнения.

Среди изменений, которые могли бы облегчить процесс, бизнес в первую очередь называет цифровизацию процедур, упрощение разрешений и миграционных требований, снижение стоимости и сокращение сроков оформления.

EBA отмечает, что 41% компаний считают, что усиление государственной поддержки трудоустройства ВПЛ могло бы уменьшить потребность в привлечении иностранных работников, еще 37% – что это частично повлияло бы на ситуацию.

Опрос проводился с 18 мая по 5 июня 2026 года среди руководителей и HR-специалистов компаний-членов ассоциации. В опросе приняли участие 100 респондентов. Среди них 44% – крупные предприятия, 36% – средние, 20% – малые.

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