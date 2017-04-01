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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Сегодня вечером Одессу накроет мощный шторм

Категория: Новости


Сегодня вечером Одессу накроет мощный шторм

Сегодня вечером Одессу накроет мощный шторм. Такой прогноз огласили синоптики. Согласно прогнозу , вечером в Одессе ожидаются сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Такой ветер способен вызвать на море волны высотой более 3 метров, способных серьезно повредить не только пляжи, но и участки набережной. Напомним,что в 2013 году, в ночь с 31 мая на 1 июня, Одессу уже накрывало подобным ураганом, тогда ветер достигал 35-40 метров в секунду. В ту ночь упало около 4000 деревьев. Серьезных осадков сегодня не ожидается, а температура уже завтра днем может повыситься до 10 градусов. 



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