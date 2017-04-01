Объём промышленного производства Украины в первом квартале 2017-го года сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщает государственная служба статистики Украины.

При этом в марте 2017-го года, когда была введена транспортная блокада Донбасса, объёмы промышленного производства снизились на 2,7% по сравнению с мартом 2016-го.

Отметим, что активный спад промышленного производства происходил в 2015-м (-13%) и 2014-м (-10,1%). В 2016-м году падение прекратилось, и по итогам года украинская промышленность даже продемонстрировала рост на 2,8%. Теперь же падение, судя по всему, возобновилось.

Наиболее сильный спад промышленного производства по итогам января-марта наблюдается в контролируемых Украиной частях Донецкой и Луганской областей (-4,2 и -18 процентов, соответственно), а также в Ровенской (-10,1%), Черниговской (-6,2%), Днепропетровской (-4,2%) и Закарпатской (-4,1%) областях.

Одесская область на общем фоне выглядит достаточно неплохо: в первом квартале 2017-го года объём промышленного производства в регионе вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, а в марте 2017-го - на 12,1% по сравнению с мартом 2016-го.