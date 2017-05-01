20 мая в музее-квартире Леонида Утёсова откроется выставка «Утёсовская Одесса вчера и сегодня»

20 мая 2017 года в 15:00 в муниципальном музее-квартире Леонида Утёсова состоится открытие выставки «Утёсовская Одесса вчера и сегодня», посвященной Международному дню музеев, сообщает сайт Одесского горсовета.

На выставке будут представлены коллекции открыток одесских коллекционеров с видами старой Одессы, а также современные виды этих мест, запечатлённые одесской художницей Татьяной Поповиченко.

Выставка коллекционных открыток позволит посетителям окунуться в атмосферу того периода одесской жизни, в котором формировалась личность Леонида Утесова, развивался его талант.

Экспозиция поможет зрителям проникнуться теми чувствами, которые Леонид Утесов выразил в словах: «Да, я люблю Одессу. Более того, я обыгрываю её на сцене, я доказываю, что она начало всех начал».

Выставка «Утёсовская Одесса вчера и сегодня» состоится в помещении музея-квартиры по адресу:

ул. Утесова, 11.