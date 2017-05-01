Инсайдеры раскрыли "модераторскую политику" Facebook 

Правила, которыми пользуется FB для определения того, что видеть, а чего не видеть пользователям, достаточно непоследовательные, считают сотрудники компании. Благодаря инсайдерам в Facebook стали известны "непоследовательные правила", по которым цензурируется противоречивый контент этой соцсети, пишет Guardian.

Как пишет издание, свыше 100 внутренних документов дают беспрецедентный доступ к правилам, в соответствии с которыми Facebook модерирует такие острые темы, как насилие, разжигание ненависти, терроризм, порнография и причинение себе вреда.

Есть даже отдельные правила, касающиеся договорных матчей и каннибализма.

Из документов следует, что модераторы Facebook перегружены работой, нередко на принятие решения у них "не более 10 секунд".

"Facebook больше не в состоянии контролировать свой контент. Он слишком быстро вырос до непомерно огромных объемов", - признается один из источников внутри корпорации.

Многие модераторы недовольны непоследовательностью и странным характером некоторых правил. Особенно сложными и запутанными являются правила, касающиеся сексуального контента.

В соответствии с одним из документов, в Facebook еженедельно поступает 6,5 млн сообщений о ложных аккаунтах, так называемых FNRP (fake, not real person), то есть фейк-аккаунтов, за которыми не стоит реальный человек.

Содержащие тысячи слайдов и иллюстрацией правила и руководства могут с одной стороны вызвать критику в том, что нынешний Facebook, как крупнейший в мире издатель, должен уделять больше внимания удалению насильственного, вредного и опасного контента.

С другой стороны, эти же правила могут стать основанием критиковать Facebook с позиций свободы слова за то, что он превратился, по сути дела, в крупнейшего в мире цензора.

Обе стороны, считает газета, по всей вероятности, сойдутся в том, что Facebook нуждается в большей прозрачности.

Guardian приводит некоторые примеры правил, с которыми она ознакомилась. Так, в частности, сказать: "Кто-нибудь, пристрелите Трампа!" нельзя, потому что как глава государства он находится в специально охраняемой категории. В то же время сказать: "Чтобы свернуть суке шею, всю силу нужно приложить к центральной части горла" или же "Отвали и сдохни!" вполне допустимо, так как подобные высказывания не считаются реальной угрозой.

Снятые на видео сцены насильственной смерти считаются нарушением, но в то же время не все из них нужно обязательно удалять, так как они могут повышать осведомленность людей о таких важных проблемах, как психические расстройства.

Некоторые сцены не связанного с сексом физического насилия - в том числе и среди детей - не подлежат удалению, если в них нет элемента садизма и восхваления.

"Сделанные вручную" изображения наготы и сексуальных действий допускаются, в то время как изготовленные цифровым образом сцены сексуальных действий - нет. Видеоизображения абортов допустимы, если в них нет наготы.

Марк Цукерберг говорит, что работает над лучшими инструментами для определения проблемного контента

Владелец аккаунта с числом подписчиков свыше 100 тысяч признается "публичной фигурой" и лишается в полной мере защиты, которая предоставляется частным лицам.

Эмоционально окрашенные угрозы, типа "убью тебя!" допускаются до тех пор, "пока нет серьезных оснований предполагать, что эта угроза реальна и может перейти к прямому действию".

Моника Биккерт, глава отдела глобальной политики Facebook, признает, что добиться единых правил для 2 млрд пользователей по всей планете очень трудно.

"Как бы тщательно ты ни проводил разграничительные линии, всегда будут оставаться "серые зоны", - говорит она. - В частности в том, что касается сатиры и юмора. В зависимости от контекста одно и то же высказывание может быть допустимым или нет".

Все чаще раздаются голоса, требующие, чтобы в отношении Facebook применялись те же правила, которые действуют в отношении бумажных СМИ и издательств.

В то же время Биккерт говорит, что Facebook - новый тип компании. "Это не традиционная технологическая компания и не традиционное СМИ. Мы создаем технологию и чувствуем ответственность за то, как она используется. Мы не пишем те новости, которые люди читают на нашей платформе".

Источник: ВВС