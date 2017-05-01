Лучше поздно, чем никогда. Коммунальщики таки начали бороться с амброзией

Одесские коммунальщики начали активно бороться с зарослями амброзии на одесских склонах. Об этом рассказала в ходе аппаратного совещания директор департамента экологии Татьяна Касько.

По ее словам, они вырывают ее, чтобы не допустить активного цветения, которое начинается уже в конце июля.

Напомним, что задание принять все посильные меры к уничтожению этого растения, являющегося сильнейшим аллергеном, дал городской голова Геннадий Труханов еще прошлой осенью.

Отметим, что простое обрывание побегов амброзии является хоть и самым простым, но не слишком действенным методом борьбы с этим растением. Дело в том, что у амброзии очень глубокая корневая система, поэтому побеги через непродолжительный отрезок времени возникают вновь. А период ее цветения очень длинный и продолжается с конца июля до середины октября!

Единственным по-настоящему действенным методом борьбы с амброзией является заливание ее кустов специальными химикатами. Однако, как ранее отмечала Татьяна Касько, принимая во внимание уровень распространения амброзии в Одессе массовое применение этого метода почти невозможно.