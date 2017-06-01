В Одессе горел санаторий. К счастью, не работающий.

Накануне серьезный пожар произошел в здании заброшенного санатория в Дачном переулке.

Как сообщают в ГСЧС, пожар охватил территорию в двадцать квадратных метров.

На локализацию и ликвидацию пожара спасателями ушло около часа. Всего в борьбе с огнем были задействованы три единицы спасательной техники и девять человек личного состава. Пострадавших нет.

Причины пожара выясняются. Однако, по предварительным данным, имело место неосторожное обращение с огнем неустановленными личностями.