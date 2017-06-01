Предложение перевозчиков о повышении стоимости проезда до 6 гривен может быть обосновано

Как отметил на заседании профильной комиссии горсовета директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, «…в нынешнем тарифе экономической составляющей уже практически нет, как таковой!»

За прошедшие два года с момента последнего повышения стоимости проезда «накладные расходы» на содержание маршруток значительно выросли. В результате водителям становится просто не выгодно работать, и они увольняются. «На сегодняшний день на пассажирских маршрутах свободны уже 35% вакансий водителей!» — отметил чиновник.

К тому же в Одессе, по данным перевозчиков, самая высокая протяженность маршрутов – в среднем, более восемнадцати километров. Поэтому, по их мнению, «…стоит выбор: или увеличивать стоимость проезда, или сокращать маршруты. Но тогда реальные расходы большинства пассажиров возрастут не на 20%, а вдвое!». Пока депутаты не приняли никакого решения. Вопрос находится в стадии изучения. По убеждению самих перевозчиков, даже если депутаты примут решение об увеличении тарифа – «…это будет не более, чем тариф выживания!»

Отметим, что подавляющее большинство пассажиров, с которыми удалось поговорить нашему корреспонденту, категорически против увеличения стоимости проезда. По их мнению, во-первых, последнее увеличение было всего два года назад, а во-вторых, существенного роста стоимости горючего за это время не наблюдалось. Тем более, что в новые автобусы перевозчики фактически не вкладываются.

И, самое главное, даже нынешний тариф многих уже сильно напрягает. Вследствие чего, многие пассажиры предпочтут пересесть на горэлектротранспорт. Даже при том, что им придётся проходить пешком значительные расстояния.

Как бы то ни было, даже если члены профильной депутатской комиссии сочтут аргументы перевозчиков убедительными, они могут принять лишь промежуточное решение – о выносе этого вопроса на сессию горсовета. Окончательное решение будет принято именно там.