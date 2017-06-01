Необходимые документы для путешествия за границу на авто (перечень)

Украинцы с 11 июня смогут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных затруднений путешествовать по Европе. Главный сервисный центр МВД информирует владельцев авто о том, какие документы должны быть при себе в случае пользования транспортным средством.

Итак, для путешествия за границу на авто необходимо иметь:

национальное удостоверение водителя (обратите внимание, что водительское удостоверение должно соответствовать международным требованиям, в частности, в случае пользования национальным удостоверением водителя заграницей, документ должен иметь срок действия);

опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, которое пересекает границу;

государственный номерной знак на ТС.

Водителям следует помнить, что индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.

В случае отсутствия права собственности на транспортное средство, необходимо оформить документы для поездки за границу, для этого необходимо заявление собственника транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования и/или распоряжения транспортным средством.

Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период поездки выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования и/или распоряжения транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД.

Важно! Выданное на период поездки за границу свидетельство о регистрации подлежит возврату соответствующему сервисному центру МВД не позднее 10 дней после возвращения из-за границы.

Транспортные средства, на которые согласно закону установлен временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств, приобретенных в рассрочку), к поездкам за границу не допускаются.

Подробную информацию об организации поездки за границу на транспортном средстве можно найти на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, получить консультацию – по телефону: (044) 290-18-99, или на официальной странице в сети facebook.