В Киевском районе Одессы злоумышленники избили и ограбили туриста.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции охраны.

Так, около 01:00 правоохранителям сообщили, что на одной из площадей города неизвестный взывает о помощи. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели мужчину, который рассказал, что его избили и ограбили. Он добавил, что группа злоумышленников забрала у него сумку с документами, деньгами и 2-я мобильными телефонами.

Сотрудникам полиции удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 34-летний местный житель. По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины.



