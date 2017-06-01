Диагноз реформы системы здравоохранения: паллиативное состояние

Реформа системы украинского здравоохранения, к которой власти не могли приступить за все годы независимости, наконец началась. Поскольку власти подгонялись Международным Валютным Фондом, законопроект о реформе нашей медицины Верховная Рада приняла в первом чтении. Но поставить его на голосование удалось только с четвертой или с пятой попытки.

А зафиксированные на табло 227 голосов, как утверждают некоторые народные депутаты, были сфальсифицированы, ибо голосовали карточки тех, кого в это время вообще не было в зале. Более того, законопроект был внесен на голосование с нарушением регламента Верховной Рады. Поскольку обсуждение законопроекта началось сразу же после рассмотрения его комитетом Верховной Рады. Но не профильным – здравоохранения, а по социальной политике.

Сама исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун признала, что с профильным комитетом во главе с народным депутатом Ольгой Богомолец она не находит взаимопонимания. Более покладистым оказался комитет по социальной политике во главе с народным депутатом Ириной Денисовой. Ранее Ульяна Супрун, «обидевшись» на членов профильного комитета, в состав которого входят врачи и даже профессора, а стало быть задают предметные вопросы, демонстративно покинула заседание без объяснения причин.

А пояснять было что. Во-первых, медицинская реформа, с подачи Ульяны Супрун, предполагала концентрацию финансовых ресурсов не в минздраве, а в некоем Центре здоровья. И уже оттуда деньги якобы должны были следовать за пациентом. А этих денег ни много ни мало – 80 млрд. гривен. То, как Ульяна Супрун и компания распоряжались бы этими средствами, не стоит и загадывать. Исполняющая обязанности министра провалила закупку вакцин и медикаментов от кори, столбняка, дифтерии. Сыворотку от ботулизма, змеиных укусов, бешенства украинцы должны доставать самостоятельно, правдами и неправдами, привозя их даже из России.

Хотя производство подобных сывороток не требует больших расходов и может быть налажено и в Украине, Ульяна Супрун перечислила международным фармацевтическим корпорациям до четырех млрд. гривен. Эти средства из государственного бюджета осели на счетах зарубежных компаний, а украинцы не получают должного лечения. К примеру, на днях в больнице умер уже второй пациент, заболевший ботулизмом.

Согласно концепции, разработанной министерством здравоохранения, украинцы должны за государственный счет получать первичную медицинскую помощь. А за плановое лечение, в том числе хирургические операции и сложные диагностические исследования, пациенты должны платить из собственного кармана. Причем авторы законопроекта сделали циничную приписку о том, что медицинские учреждения обязаны требовать с пациентов оплату расходов по их лечению. Хотя это нарушает статью 89 Конституции Украины о бесплатном лечении.

Кроме первичной медицинской помощи, к примеру, перевязки больного, авторы законопроекта о реформе здравоохранения обещают за государственный счет лечить больных в так называемом паллиативном состоянии, а проще говоря больных, которые нуждаются в хосписе. Судя по всему, в такое состояние попала и непродуманная реформа украинского здравоохранения. Многие народные депутаты, выступая по телевидению напоминают американке Ульяне Супрун, что в той же Америке существует медицинское страхование. И такую страховку имеет каждый гражданин страны. К тому же человек с Запада не может не знать, что в сравнении с американскими и европейскими зарплатами и пенсиями украинцы имеют нищенские доходы. И потому не в состоянии оплачивать свое лечение.

Гораздо предпочтительнее было бы предложить организацию медицинского страхования населения. Именно такая реформа нужна нашему здравоохранению. Государство и предприятия должны застраховать всех работающих и пенсионеров, чтобы люди могли рассчитывать на медицинскую помощь. Государство могло бы выделять на это средства в виде тех же субсидий.

Наверное, есть смысл вспомнить и о больничных кассах. Помнится, лет 15 тому назад депутат одесского городского совета Евгений Орийчук, врач по профессии, выступил с инициативой создания больничной кассы, в которой накапливались бы средства с заработных плат потенциальных пациентов. И в случае болезни человека было бы за что лечить. Но та инициатива к сожалению не прижилась и была незаслуженно забыта. Вполне возможно, что подобные инициативы могут предложить и другие специалисты, заинтересованные в реформировании охраны нашего здоровья. Однако Ульяна Супрун и компания, видимо, считают приемлемыми только собственные идеи. И упорно гнут свою линию, ссылаясь на требования Международного Валютного Фонда. А кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом слепо доверяет ставленникам международных кредиторов.

Будем надеяться, что Верховная Рада будет более взыскательной к проведению медицинской реформы. Уже сегодня парламент не доверяет Ульяне Супрун. И, видимо, зная это, премьер-министр не вносит ее кандидатуру на утверждение в должности министра здравоохранения.

Законопроект о медицинской реформе принят только в первом чтении. Но не исключено, что будет переголосовываться из-за множества процедурных нарушений. А ряд народных депутатов на днях заявили в прямом эфире украинского телевидения, что намерены провалить данный законопроект во втором чтении.

Как видим, реформа нашего здравоохранения зависла, и сегодня ей требуется паллиативная помощь. Однако украинцы ждут полноценной реформы охраны своего здоровья. И доверять ее, видимо, надо не залетным волонтеркам с Майдана, а испытанным специалистам, которых достаточно в стране и в той же Верховной Раде. Взять того же директора киевского городского Центра сердца Бориса Тодурова, с которым полемизировала Ульяна Супрун на предмет закупки расходных материалов и других медикаментов. Думается, таких как Тодуров и стоит продвигать в министры.

Но пока наш парламент занят иными проблемами. В частности, собирается ввести визовый режим в отношениях с Российской Федерацией. На этом настаивает спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а его инициативу поддерживает министр иностранных дел Андрей Климкин. Куда меньше эти чиновники озабочены проведением назревших реформ, например, в здравоохранении. Население пока молчит. Однако реформаторы еще не добрались до земельных вопросов. А Международный Валютный Фонд настаивает на открытии рынка сельскохозяйственных земель. Но как бы этот вопрос не вышел боком его инициаторам.