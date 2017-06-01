Он нам больше не Богдан! (ВИДЕО)

Третий год жду обрушения праведного патриотического гнева на памятник Богдану Хмельницкому и вот дождался. Удивило другое, источником патриотической инициативы выступил сын замдиректора завода ВПК СССР «Коммунист» и владелец сайта «Обозреватель», экс-депутат и лидер партии «Яблоко» Михаил Бродский. Он потребовал снести все памятники, посвященные украино-российской дружбе и заменить их мемориалами погибшим героям АТО. В первую очередь политик предлагает расправиться с Богданом Хмельницким, а также снести арку Дружбы народов. Вместо них необходимо установить стелы, посвященные украинским героям, погибшим за независимость.

При этом сам Михаил Юрьевич, не путать с Лермонтовым, как вы понимаете, в зоне АТО кровь проливать не хочет, и не то, что жизнью рисковать, даже сытым своим благополучием рисковать не собирается. А вот гешефт получить на чужой крови, пусть даже в виде информационного повода, чтобы не забыли – это пожалуйста! Собственно о Бродском добавить нечего, цель его проста - будучи «героем вчерашних дней», избежать полного забвения. Закинув в общественный дискурс, что ни будь шокирующее, типа сноса памятника, ставшего символом Украины за 130 лет. Все бы ничего, пусть пиарится, но закинутый Бродским в качестве саморекламы месседж о сносе памятника Богдану Хмельницкому обязательно найдет свое продолжение и ретивых исполнителей, благо в нашем цирке дегенератов не счесть.

На сколько, памятник Богдану Хмельницкому, связывает нас крепкими узами с Россией мне сказать сложно, учитывая резко падающую грамотность населения, скорее всего никак не связывает. Скоро можно будет, не снимая таблички рассказать по телевизору, что это памятник Мазепе и народ поверит, так как давно уже ничего не читает. Так что, надобность в сносе как таковая отсутствует.

Что же толкает общество на очередные акты казалось-бы неоправданного вандализма? Ответ лежит, опять таки, в сфере психодизайна или бесструктурного управления. Любое изображение плоское или объемное является своеобразным магнитом восприятия – «аретипом», формирующим нашу внутреннюю картину мира, которая воплощается в окружающей реальности, как самосбывающееся пророчество.

Варвары, к примеру, верили, что уничтожают статуи чужих богов, а уничтожили гармонию античного мира, провалившись в архаику раннего средневековья. Что-то мне подсказывает, что классическая эстетика свергнутых за последние три года памятников не восполнится ни чем равноценным. Жизненное пространство нашей страны неизбежно обеднеет и в прямом и переносном смысле. Нас ждет архаизация, с дальнейшей потерей конкурентных преимуществ в окружающем мире.