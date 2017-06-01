Много шума из ничего или явка в военкомат – обязательна

На этой неделе одесская общественность была взбудоражена новостями с эпатирующими заголовками типа: «На одесских студентов ведется незаконная облава: их увозят в военкомат на машине дельфинария»,- и не менее поражающим воображение содержанием. Публиковались свидетельства о том, что «парней вытаскивали прямо из постелей», «Незаконно задержаны несколько десятков студентов Политеха», «Студентов удерживают до сих пор», а военком «заперся в кабинете, отказываясь общаться даже с полицией». Итак, попытаемся прояснить ситуацию.

24 июня в состоялась пресс-конференция военного комиссара Одесского областного военкомата оперативного командования «Юг» полковника Юрия Белякова. Вот что он сообщил.

- Сегодняшняя пресс-конференция собрана по поводу того, что вчера разразился большой информационный бум и я считаю необходимым разъяснить, что же в действительности произошло и как это все произошло. Считаю необходимым заметить, что СМИ, подхватывая друг у друга скандальную новость, не сочли нужным обратиться за разъяснениями ко второй стороне, то есть к нам, нарушив тем самым закон об информации. Мне оправдываться не в чем: мы действовали строго в законных рамках. Вчера здесь, кроме журналистов, побывали с инспекцией два наряда полиции и военная служба правопорядка и им были показаны соответствующие документы и даны разъяснения, на основании чего мы действовали и каким образом.

Что же происходило на самом деле? Вопрос в том, что в СМИ сообщалось о том, что будет объявлен дополнительный призыв ребят в Национальную гвардию. Но на данный момент нет приказа Президента, нет указа Министра обороны о том, чтобы начать осуществлять такой процесс. Поэтому мы сейчас проводим подготовительную работу. Следует уточнить, каков призывной ресурс военкомата, надо этих ребят изучить, чтобы они прошли профессионально-психологический отбор, посмотреть их состояние здоровья, свериться с учетными данными и так далее. Для этого нужно, чтобы эти ребята пришли в военкомат. Приморским райвоенкоматом были отданы соответствующие распоряжения в университеты, институты и училища, согласно постановлению Кабмина № 921. Там говорится о том, что кадровые органы предприятий и учреждений должны по требованию военкоматов оповещать своих сотрудников или учащихся о том, что им следует явиться в военкомат. Эти распоряжения и были отправлены туда вместе с повестками. Из самых многочисленных учебных заведений не пришел никто. Объяснений может быть два: или не оповестили, или ребята сами не захотели прийти. Потому что все почему–то боятся военкомата, хотя разъяснялось очень много раз, что призывники в зону АТО никогда не попадают. Тогда, согласно этому же постановлению, было принято решение о вручении оповещений выпускникам сотрудниками военкомата совместно с представителями учреждений. Поскольку выпускники компактно живут в общежитиях, то во внеучебное время офицеры с паспортистами общежитий, сверив списки, пошли по комнатам, вручая повестки под роспись. При этом ребятам разъяснили, что они могут прийти в военкомат либо в указанное повесткой время, либо их отвезут туда в стоящем у входа автобусе, и после того, как будут проведены необходимые действия (установление учетных данных), они будут свободны.

Кстати, некоторые ребята и в этой ситуации отказывались принимать повестки. Для них на сегодняшний день это осталось безнаказанным. Существует протокол, согласно которому составляется акт, что в присутствии свидетелей человек отказался получать повестку, за этим следует административный протокол, штраф и другие действия. Явившихся в военкомат направляют на медкомиссию, проводят тестовый профессионально-психологический отбор, изучают их учетные данные(собирается ли он их менять), делают отметку о том, будет ли он поступать в магистратуру – и все. Если во время прохождения комиссии будут дополнительные жалобы на состояние здоровья, то выдается направление к врачу. То есть, молодой человек будет продолжать состоять на учете в военкомате. Не более. Следует отличать изучение учетных данных и призыв – ведь все мы грамотные люди. Пока нет постановления или приказа Министра обороны, который освещен в средствах массовой информации – их никто призывать не будет. Ну а явка в военкомат обязательна. Так было всегда. И мы проводим изучение приписного состава постоянно, а не только перед призывом. Возможно, кто-то чего-то недопонял. Возможно, кто-то решил сделать на этом пиар. Подобные вещи происходят во время каждого призыва. Во всех непонятных ситуациях лучше всего обращаться за разъяснениями ко мне. Адрес и телефоны военкомата есть на сайте, мой приемный день – среда.