Прокуратура задержала руководителя районного лесного хозяйства на взятке

Cегодня, 28 июня, на предоставлении неправомерной выгоды, а попросту взятке, следователи прокуратуры области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Одесской области задержали руководителя районного лесного хозяйства и двух фининспекторов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Директор лесхоза посулил и выдал инспекторам 30 тыс. грн за сокрытие выявленных нарушений деятельности предприятия, а именно — составления акта проверки со штрафными санкциями на сумму не более 100 тыс грн.

В настоящее время указанные лица задержаны, проводятся первоочередные следственные действия. Всех причастных к коррупционной схеме задержали и отстранили от занимаемых должностей.