Плевок в историю как попытка прославится (ВИДЕО)

В Одессе под покровом ночи вандалы уничтожили мемориальную доску Маршалу Победы Георгия Константиновича Жукова. Ответственность за совершенное преступление взяла на себя одна из националистических партий, разместив в соцсетях соответствующее заявление с фотофиксацией содеянного.

В какое же бездонное болото мерзости должен погрузиться человек, что бы писать себе политическую биографию подобными методами? Эти ничтожества, не способные на созидательную деятельность, уверенные в своей безнаказанности, не нашли ничего лучшего, кроме как бахвалятся своим низким поступком в социальных сетях.

Это удар по нашей памяти, нашим ценностям и святыням! Идеологические последыши коллаборантов и предателей времен Великой Отечественной, стрелявших в спину под покровом ночи, не изменили своим звериным повадкам и сегодня. Им ненавистен образ Маршала Победы изгнавшего фашистскую нечисть с нашей земли. Нацистские выродки были бессильны перед Жуковым при его жизни, теперь те, кто им пытается подражать, мстят ему после смерти.

Военный гений Жукова по достоинству оценила история, его авторитет военачальника отмечен не только отечественными орденами и медалями, но и высшими наградами Великобритании, Франции США и многих других стран мира. Жизнь Великого полководца была неразрывно связана с нашим городом, ведь в период с 1946 по 1948 год он был командующим Одесским военным округом. И мы по праву гордится этим.

Пытаясь стереть память о Маршале Победы реваншисты хотят пересмотреть результаты Великой Победы и победителей сделать побежденными. Мы не должны позволить им этого, мы отстоим наши святыни и светлую память наших героических предков!