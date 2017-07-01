Миллионы тонн американского угля Украине

На днях президент США Дональд Трамп заявил о том, что настало время политики энергетического доминирования США. Он намерен содействовать увеличению экспорта американских энергоносителей по всему миру. Украина в этой политике не будет обделена – Трамп готов поставлять нам уголь, которого, по его словам, Украине надо «миллионы и миллионы тонн».

Расширение направлений импорта угля является насущным вопросом для Украины. Потеря контроля над ОРДЛО лишила Украину доступа к львиной доле донбасского угля. Из-за блокады Донбасса Украина в этом году испытывала перебои с поставками угля с оккупированных территорий. Уголь является одним из основных видов топлива, на котором работают украинские теплоэлектростанции. Перебои с поставками грозят веерными отключениями электроэнергии для украинских потребителей. В 2016 г. Украина закупила 15,6 млн т преимущественно коксующегося угля на сумму 1,4 млрд долл. Большая часть угля закупается в России (61,78%).

В 2016 году Украина закупила в США угля на 212 млн долл. Доля США составляет 14,46% в импорте угля. Проблема лишь в цене. Американский уголь в 2016 г. обошёлся Украине дороже (112 долл. за тонну), чем российский (85 долл. за тонну). Увеличение объёмов импорта американского угля будет выгодно для Киева, если Вашингтон сделает хорошую скидку.